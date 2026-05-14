«Бенфика» предложила Моуринью новый контракт на фоне интереса «Реала». Португальцы получат компенсацию в 7 млн евро, если тренер уйдет (Record)

«Бенфика» получит 7 млн евро, если Моуринью уйдет в «Реал».

Стало известно, какую компенсацию получит «Бенфика » в случае ухода Жозе Моуринью в другой клуб.

Ранее сообщалось, что в назначении португальского специалиста на пост главного тренера заинтересован «Реал ».

По информации Record, между клубом из Лиссабона и Моуринью согласована компенсация в размере 7 млн евро, которую «орлы» получат, если тренер решит расторгнуть контракт в течение десяти дней после последнего матча сезона.

Отмечается, что президент «Бенфики» Руй Кошта сделал 63-летнему специалисту предложение о продлении контракта. Моуринью примет окончательное решение относительного своего будущего только после завершения этого сезона.