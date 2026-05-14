  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бенфика» предложила Моуринью новый контракт на фоне интереса «Реала». Португальцы получат компенсацию в 7 млн евро, если тренер уйдет (Record)
19

«Бенфика» предложила Моуринью новый контракт на фоне интереса «Реала». Португальцы получат компенсацию в 7 млн евро, если тренер уйдет (Record)

«Бенфика» получит 7 млн евро, если Моуринью уйдет в «Реал».

Стало известно, какую компенсацию получит «Бенфика» в случае ухода Жозе Моуринью в другой клуб.

Ранее сообщалось, что в назначении португальского специалиста на пост главного тренера заинтересован «Реал». 

По информации Record, между клубом из Лиссабона и Моуринью согласована компенсация в размере 7 млн евро, которую «орлы» получат, если тренер решит расторгнуть контракт в течение десяти дней после последнего матча сезона. 

Отмечается, что президент «Бенфики» Руй Кошта сделал 63-летнему специалисту предложение о продлении контракта. Моуринью примет окончательное решение относительного своего будущего только после завершения этого сезона. 

«Зенит» уже точно чемпион?34599 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
logoБенфика
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoденьги
logoЖозе Моуринью
logoРуй Кошта
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бенфика совершит почти невероятное - не сама заплатит неустойку Моуру, а ещё и получит за него деньги
Ответ Roman
Бенфика совершит почти невероятное - не сама заплатит неустойку Моуру, а ещё и получит за него деньги
Это точно. Только переводчик и тут сухим из воды выйдет. Неустойку Бенфике не из своего кармана, этот антитренер выложит, а Реал это сделает. Ну и согласен здесь с постом, что к НГ, этого психованного недотренера из Реала вышибут пинком под зад. Но хорошую неустойку ему подготовят. Так, на всякий случай. Португальский шарлатан так и живёт всю жизнь, на халявку.
Ответ Вова Пупкин
Это точно. Только переводчик и тут сухим из воды выйдет. Неустойку Бенфике не из своего кармана, этот антитренер выложит, а Реал это сделает. Ну и согласен здесь с постом, что к НГ, этого психованного недотренера из Реала вышибут пинком под зад. Но хорошую неустойку ему подготовят. Так, на всякий случай. Португальский шарлатан так и живёт всю жизнь, на халявку.
как и ты, на мамины деньги;)
Перес явно не в адеквате, конечно заплатит и выгонит уже к НГ. Разумеется с хорошей неустойкой для Жозе. Перес уже идет вабанк, а вдруг выстрелит
Ответ Михо
Перес явно не в адеквате, конечно заплатит и выгонит уже к НГ. Разумеется с хорошей неустойкой для Жозе. Перес уже идет вабанк, а вдруг выстрелит
Не, хочется чтобы он доработал в реале до конца свой 10-й, юбилейный сезон без трофеев :)
Оставьте его себе пожалуйста 🙏
Думаю Жозе подпишет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
22 минуты назад
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
25 минут назад
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
33 минуты назадВидео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
37 минут назад
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
57 минут назад
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
сегодня, 08:15
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 08:12
Эрлинг Холанд озвучит викинга в норвежском мультфильме
сегодня, 08:10
Ищем дизайнера спецпроектов – делать визуально сильные и удобные решения. Ждем вас в Сирене!
сегодня, 08:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» разыграют чемпионство
10 минут назад
Лига PARI. «Нефтехимик» уступил СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
сегодня, 08:55
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем