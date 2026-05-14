Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6
Сафонов получил лучшую оценку в «ПСЖ» за чемпионский матч с «Лансом».
Французская газета L’Equipe поставила футболистам «ПСЖ» оценки по десятибалльной шкале за их игру в матче с «Лансом» в 33-м туре Лиги 1 (2:0).
Выиграв этот матч, парижане стали чемпионами Франции. Оценки игроков выглядят так:
Матвей Сафонов – 9, Люка Эрнандес – 4, Лукас Бералдо – 5, Илья Забарный – 5, Санни Меюлю – 5, Дро Фернандес – 4, Жоау Невеш – 5, Дезире Дуэ – 6, Хвича Кварацхелия – 5, Усман Дембеле – 5, Брэдли Барколя – 3.
Сафонов сделал 8 сэйвов в игре с «Лансом» и был признан лучшим игроком. Матвей провел 12-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне
«Зенит» уже точно чемпион?34916 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Снова видна разница между игроком топ-уровня по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ и игроками "топ-уровня" европки. Даже не смешно.
Снова видна разница между игроком топ-уровня по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ и игроками "топ-уровня" европки. Даже не смешно.
Поэтому и выгнали из кубков. Не смогли принять, что все кубки заберет РПЛ.
Снова видна разница между игроком топ-уровня по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ и игроками "топ-уровня" европки. Даже не смешно.
Комментарий скрыт
К финалу готов
К финалу готов
Лучший игрок)
К финалу готов
Тьфу тьфу тьфу 😉
Как приятно это читать :)
Как приятно это читать :)
Но не его бывшей жене, там зарево в соседнем городе видно ночью было от заднего места, люди думали уже,что рассвет))
Я представляю. Финал ЛЧ, серия пенальти. Решающий пенальти выходит бить сам Артета. Бьет в самую девятку. Сафонов отбивает, мяч отлетает в лоб Артете с такой силой, что Артета лопается и исчезает. Начинается шторм, землятресение, Эмирейтс начинает разрушаться и сгорает до тла, игроки Арсенала начинают с криками разбегаться кто куда, но кара Сафонова неизбежна, он находит их в разных частях мира и вершит правосудие.
Я представляю. Финал ЛЧ, серия пенальти. Решающий пенальти выходит бить сам Артета. Бьет в самую девятку. Сафонов отбивает, мяч отлетает в лоб Артете с такой силой, что Артета лопается и исчезает. Начинается шторм, землятресение, Эмирейтс начинает разрушаться и сгорает до тла, игроки Арсенала начинают с криками разбегаться кто куда, но кара Сафонова неизбежна, он находит их в разных частях мира и вершит правосудие.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Т.е. все остальное кроме нейтрального поля вас не смутило))))
Знатно Мэри Рок Матвея замотивировала...:)
Знатно Мэри Рок Матвея замотивировала...:)
За МОТЯвировала...
За МОТЯвировала...
ЗаМОТЮвировала)
Мотя просто слоняра... 👍
Лучший! Причём с огромным отрывом от Дуэ, получившем вторую оценку в команде. Отличный матч, Матвей!
Лучший! Причём с огромным отрывом от Дуэ, получившем вторую оценку в команде. Отличный матч, Матвей!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вряд-ли французы читают лайвскор, им ближе своя газета
Псж как могли хотели сохранить интригу в чемпионате, но один Сафонов был против)
Сафонов перерос ПСЖ.
Сафонов большой молодец. Показывает в Европе в конкурентной борьбе единолично что наш футбол ещё существует.
Сафонов большой молодец. Показывает в Европе в конкурентной борьбе единолично что наш футбол ещё существует.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да и по 3-4 сезонам чего судить, надо хотя бы лет 10 стабильных выходов в финал лиги чемпионов хотя бы, да и то чего это стоит когда турниры сборных без него
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем