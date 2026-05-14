  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6
96

Сафонов получил 9 из 10 от L’Equipe за матч с «Лансом». У остальных игроков «ПСЖ» нет оценок выше 6

Сафонов получил лучшую оценку в «ПСЖ» за чемпионский матч с «Лансом».

Французская газета L’Equipe поставила футболистам «ПСЖ» оценки по десятибалльной шкале за их игру в матче с «Лансом» в 33-м туре Лиги 1 (2:0).

Выиграв этот матч, парижане стали чемпионами Франции. Оценки игроков выглядят так:

Матвей Сафонов – 9, Люка Эрнандес – 4, Лукас Бералдо – 5, Илья Забарный – 5, Санни Меюлю – 5, Дро Фернандес – 4, Жоау Невеш – 5, Дезире Дуэ – 6, Хвича Кварацхелия – 5, Усман Дембеле – 5, Брэдли Барколя – 3. 

Сафонов сделал 8 сэйвов в игре с «Лансом» и был признан лучшим игроком. Матвей провел 12-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне

«Зенит» уже точно чемпион?34916 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoЛанс
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoЛукас Бералдо
logoДезире Дуэ
logoБрэдли Барколя
logoИлья Забарный
logoДро Фернандес
logoЛюка Эрнандес
logoЖоау Невеш
logoУсман Дембеле
logoСанни Меюлю
logoХвича Кварацхелия
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Снова видна разница между игроком топ-уровня по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ и игроками "топ-уровня" европки. Даже не смешно.
Ответ Фан Рубина
Снова видна разница между игроком топ-уровня по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ и игроками "топ-уровня" европки. Даже не смешно.
Поэтому и выгнали из кубков. Не смогли принять, что все кубки заберет РПЛ.
Ответ Фан Рубина
Снова видна разница между игроком топ-уровня по меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ и игроками "топ-уровня" европки. Даже не смешно.
Комментарий скрыт
К финалу готов
Ответ Михо
К финалу готов
Лучший игрок)
Ответ Михо
К финалу готов
Тьфу тьфу тьфу 😉
Как приятно это читать :)
Ответ TaR
Как приятно это читать :)
Но не его бывшей жене, там зарево в соседнем городе видно ночью было от заднего места, люди думали уже,что рассвет))
Я представляю. Финал ЛЧ, серия пенальти. Решающий пенальти выходит бить сам Артета. Бьет в самую девятку. Сафонов отбивает, мяч отлетает в лоб Артете с такой силой, что Артета лопается и исчезает. Начинается шторм, землятресение, Эмирейтс начинает разрушаться и сгорает до тла, игроки Арсенала начинают с криками разбегаться кто куда, но кара Сафонова неизбежна, он находит их в разных частях мира и вершит правосудие.
Ответ Илья Егоров
Я представляю. Финал ЛЧ, серия пенальти. Решающий пенальти выходит бить сам Артета. Бьет в самую девятку. Сафонов отбивает, мяч отлетает в лоб Артете с такой силой, что Артета лопается и исчезает. Начинается шторм, землятресение, Эмирейтс начинает разрушаться и сгорает до тла, игроки Арсенала начинают с криками разбегаться кто куда, но кара Сафонова неизбежна, он находит их в разных частях мира и вершит правосудие.
Комментарий скрыт
Ответ Алексей Фирстов
Комментарий скрыт
Т.е. все остальное кроме нейтрального поля вас не смутило))))
Знатно Мэри Рок Матвея замотивировала...:)
Ответ Leser
Знатно Мэри Рок Матвея замотивировала...:)
За МОТЯвировала...
Ответ Leser
За МОТЯвировала...
ЗаМОТЮвировала)
Мотя просто слоняра... 👍
Лучший! Причём с огромным отрывом от Дуэ, получившем вторую оценку в команде. Отличный матч, Матвей!
Ответ Evgen Vynokurov
Лучший! Причём с огромным отрывом от Дуэ, получившем вторую оценку в команде. Отличный матч, Матвей!
Комментарий скрыт
Ответ Taran2L-gg
Комментарий скрыт
Вряд-ли французы читают лайвскор, им ближе своя газета
Псж как могли хотели сохранить интригу в чемпионате, но один Сафонов был против)
Сафонов перерос ПСЖ.
Сафонов большой молодец. Показывает в Европе в конкурентной борьбе единолично что наш футбол ещё существует.
Ответ a-fon
Сафонов большой молодец. Показывает в Европе в конкурентной борьбе единолично что наш футбол ещё существует.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Да и по 3-4 сезонам чего судить, надо хотя бы лет 10 стабильных выходов в финал лиги чемпионов хотя бы, да и то чего это стоит когда турниры сборных без него
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
14 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
15 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
16 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
36 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
48 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
54 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
сегодня, 10:45
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
25 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем