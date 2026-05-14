Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
Нассер Аль-Хелайфи высказался об очередной победе «ПСЖ» в чемпионате Франции.
«Мы очень гордимся этим 14-м титулом чемпионов Франции – пятым подряд, чего в истории клуба еще не было.
Поздравляю игроков, Луиса Энрике, Луиша Кампуша и весь персонал с прекрасной работой. Этот успех стал результатом первоклассных коллективных усилий со стороны всего клуба, а также силы нашей академии. Так у нас дебютировали на профессиональном уровне шесть молодых игроков.
В «ПСЖ» настоящая звезда – это наша команда, поддерживаемая нашими потрясающими болельщиками везде, куда бы мы ни приехали. Теперь все наше внимание полностью переключается на следующий вызов – в Будапеште. Нам еще предстоит серьезно поработать, пока мы продолжаем вместе писать историю нашего клуба», – сказал президент «ПСЖ».
Будто недавно радовались победе Лилля.
Как же мы быстро стареем тут)