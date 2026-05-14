  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
5

Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»

Нассер Аль-Хелайфи: успех «ПСЖ» – результат усилий всего клуба.

Нассер Аль-Хелайфи высказался об очередной победе «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«Мы очень гордимся этим 14-м титулом чемпионов Франции – пятым подряд, чего в истории клуба еще не было.

Поздравляю игроков, Луиса Энрике, Луиша Кампуша и весь персонал с прекрасной работой. Этот успех стал результатом первоклассных коллективных усилий со стороны всего клуба, а также силы нашей академии. Так у нас дебютировали на профессиональном уровне шесть молодых игроков.

В «ПСЖ» настоящая звезда – это наша команда, поддерживаемая нашими потрясающими болельщиками везде, куда бы мы ни приехали. Теперь все наше внимание полностью переключается на следующий вызов – в Будапеште. Нам еще предстоит серьезно поработать, пока мы продолжаем вместе писать историю нашего клуба», – сказал президент «ПСЖ».

«Зенит» уже точно чемпион?34913 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
Луиш Кампуш
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoНассер Аль-Хелайфи
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вообще, особенно последние пару лет, можно смело сказать, несмотря на вечный гегемон Парижа в своем чемпионате, что при Энрике такой ПСЖ будет одним из главных фаворитов, хоть в АПЛ, хоть в Ла Лиге, я уж не говорю про остальные… Лига чемпионов прекрасное тому подтверждение, что французская команда реально очень сильна и стабильна на нынешнем этапе своего развития! 🇫🇷
Ответ Alex.K71
Ну вообще, особенно последние пару лет, можно смело сказать, несмотря на вечный гегемон Парижа в своем чемпионате, что при Энрике такой ПСЖ будет одним из главных фаворитов, хоть в АПЛ, хоть в Ла Лиге, я уж не говорю про остальные… Лига чемпионов прекрасное тому подтверждение, что французская команда реально очень сильна и стабильна на нынешнем этапе своего развития! 🇫🇷
В АПЛ под них календарь бы не верстали, чтобы по неделе перед матчами ЛЧ отдыхать)
Ответ pit4er
В АПЛ под них календарь бы не верстали, чтобы по неделе перед матчами ЛЧ отдыхать)
У них и так игроков на 3 состава, поэтому была бы ротация )
Пять лет 😮
Будто недавно радовались победе Лилля.
Как же мы быстро стареем тут)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» при катарцах выиграл 41 трофей. У остальных французских клубов 14 побед за это время
13 мая, 21:42
Сафонов сделал 8 сэйвов в игре с «Лансом» и был признан лучшим игроком. Матвей провел 12-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне
13 мая, 21:12
🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции 5-й раз подряд. Клуб взял 14-й титул в Лиге 1 – это рекорд
13 мая, 20:56
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
14 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
15 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
16 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
36 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
48 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
54 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
сегодня, 10:45
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
25 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем