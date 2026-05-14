«Барселона» не забила в Ла Лиге впервые с декабря 2024 года. Серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата

Голевая серия «Барселоны» в Ла Лиге прервалась после 55 матчей.

«Барселона » впервые за полтора года не смогла забить в Ла Лиге .

Команда Ханси Флика уступила «Алавесу » (0:1) в 36-м туре, ни разу не пробив в створ.

В последний раз каталонцы покидали поле без гола 15 декабря 2024 года – тогда они не сумели поразить ворота «Леганеса». С тех пор у «Барселоны» была голевая серия из 55 матчей – вторая по длине в истории Ла Лиги. Рекорд – 64 матча (тоже принадлежит «блаугране»).