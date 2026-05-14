  «Барселона» не забила в Ла Лиге впервые с декабря 2024 года. Серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата
«Барселона» не забила в Ла Лиге впервые с декабря 2024 года. Серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата

Голевая серия «Барселоны» в Ла Лиге прервалась после 55 матчей.

«Барселона» впервые за полтора года не смогла забить в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика уступила «Алавесу» (0:1) в 36-м туре, ни разу не пробив в створ.

В последний раз каталонцы покидали поле без гола 15 декабря 2024 года – тогда они не сумели поразить ворота «Леганеса». С тех пор у «Барселоны» была голевая серия из 55 матчей – вторая по длине в истории Ла Лиги. Рекорд – 64 матча (тоже принадлежит «блаугране»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoБарселона
logoАлавес
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
Странно Барса свои серии обрубает. Помнится, была серия без поражений, а потом бац и в конце сезона проиграли 4:5 вроде Депортиво или Леванте , если не ошибаюсь
Ответ Abdul Aziz
Ну сегодня ничего удивительного: барса чемпион с полуторным составом в основе, Алавес борется за выживание + в целом неудобный соперник для барсы
Ответ Abdul Aziz
Леванте, сезон могли завершить без поражение.
Интересно, в клубах не следят за такими рекордами и сериями? Кажется нелепым так прерывать серию
Ответ Денис Кёнигсберг
По-моему это последнее на что в клубе надо обращать внимание. Зачем им рвать задницы перед чм? Молодняк получает практику, это главное, а ркзультат уже сделан
Ответ fatei4
Ну я видел фильм/документалку про Ман Сити, в том сезоне они за 3-4тура выиграли АПЛ, но Пеп никому не дал расслабиться, сказал что нужно всевозможные рекорды бить, раз есть шанс, и написал их на табло. И действительно они тогда и по голам и очкам в АПЛ побили рекорд, и ещё 2 рекорда.
Наотмечались
Комментарий удален пользователем
Ответ Бутсы Крооса
Комментарий удален пользователем
Если это для тебя деклас, то что тогда было на камп ноу в матче Барса - Реал?
Ответ Не смотрел, но осуждаю
Для них 2-1 которое героически обороняли на сб, тоже деклас. Типичный вардрид же.
Флик о 0:1: «Разочарован результатом, но увидел и положительные моменты. У «Барсы» был хороший настрой, но «Алавес» играл очень агрессивно»
13 мая, 21:59
«Барселона» ни разу не пробила в створ в матче с «Алавесом». За предыдущие 11 лет в Ла Лиге такое было лишь раз
13 мая, 21:58
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с февраля – после 11 побед подряд
13 мая, 21:27
«Локомотив» повел в финале с «Ак Барсом», «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» и вышла в ЛЧ, матч Медведева и Синнера перенесли, технарь Латвии U19 за отказ играть с Беларусью и другие новости
53 минуты назад
Он перешел в «Интер» в обмен на Златана Ибрагимовича
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Кельн», «Дортмунд» в гостях у «Вердера», «Байер» против «Гамбурга»
сегодня, 05:36
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:15
Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»
сегодня, 05:00
«Простота Семака — это то, чему должны поучиться все, кто чего‑то добиваются в жизни». Никитин о тренере
сегодня, 04:43
Слот о борьбе за выход в ЛЧ: «Ливерпуль» испытывает огромное давление, хотя кажется, что мы находимся под ним весь сезон»
сегодня, 03:58
Угадаете всех победителей в матчах нового тура АПЛ? Если да – подарим Panini
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Краснодар» проиграет два титула за две недели. В Кубке против «Спартака» им не хватит ресурса». Гасилин о «быках»
сегодня, 03:38
Моуринью хочет, чтобы «Реал» подписал Рэшфорда. Тренер работал с форвардом в «МЮ» (The Independent)
сегодня, 02:50
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
4 минуты назад
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
18 минут назад
Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
29 минут назад
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
49 минут назад
«Бавария» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:00
Карпин назвал Данилова из ЦСКА открытием сезона: «Других не произошло»
сегодня, 05:50
«Чалов доволен, что уехал из России. Для него все сложилось положительно». Макаров о форварде «Кайсериспора»
сегодня, 04:28
Мор о «Динамо»: «Гусева нужно оставлять на следующий сезон. Вижу прогресс при нем»
сегодня, 04:15
Лига PARI. «Нефтехимик» в гостях у СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
сегодня, 03:22
Защитник «Балтики» Варатынов: «Поначалу верили, что сможем зацепиться за первое место, но под конец чуть сдали»
сегодня, 03:04
