«Барселона» не забила в Ла Лиге впервые с декабря 2024 года. Серия из 55 матчей была второй по длине в истории чемпионата
Команда Ханси Флика уступила «Алавесу» (0:1) в 36-м туре, ни разу не пробив в створ.
В последний раз каталонцы покидали поле без гола 15 декабря 2024 года – тогда они не сумели поразить ворота «Леганеса». С тех пор у «Барселоны» была голевая серия из 55 матчей – вторая по длине в истории Ла Лиги. Рекорд – 64 матча (тоже принадлежит «блаугране»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
18 комментариев
Странно Барса свои серии обрубает. Помнится, была серия без поражений, а потом бац и в конце сезона проиграли 4:5 вроде Депортиво или Леванте , если не ошибаюсь
Ну сегодня ничего удивительного: барса чемпион с полуторным составом в основе, Алавес борется за выживание + в целом неудобный соперник для барсы
Леванте, сезон могли завершить без поражение.
Интересно, в клубах не следят за такими рекордами и сериями? Кажется нелепым так прерывать серию
По-моему это последнее на что в клубе надо обращать внимание. Зачем им рвать задницы перед чм? Молодняк получает практику, это главное, а ркзультат уже сделан
Ну я видел фильм/документалку про Ман Сити, в том сезоне они за 3-4тура выиграли АПЛ, но Пеп никому не дал расслабиться, сказал что нужно всевозможные рекорды бить, раз есть шанс, и написал их на табло. И действительно они тогда и по голам и очкам в АПЛ побили рекорд, и ещё 2 рекорда.
Наотмечались
Если это для тебя деклас, то что тогда было на камп ноу в матче Барса - Реал?
Для них 2-1 которое героически обороняли на сб, тоже деклас. Типичный вардрид же.
