«Пеп перемудрил в ЛЧ» – уже мем. Шутит даже сам Гвардиола – обещает глупую тактику из 12 человек

На «Пеп-шарлатан» тоже реагировал.

Пеп Гвардиола выдал нескучную пресс-конференцию перед «Атлетико». Тренер «Ман Сити» сначала очень скромно оценил свое влияние на футбол («Я ничего не изобрел. То, что я делал в «Барселоне» и «Баварии», уже было у Кройффа и Решака»), а затем включил троллинг, ответив на популярное мнение о том, что в матчах ЛЧ он переигрывает сам себя.

«Перед матчами Лиги чемпионов я всегда слишком много думаю. Завтра вы увидите новую тактику. Я слишком много думаю, и это причина, по которой у меня очень хорошие результаты в Лиге чемпионов. Было бы скучно, если бы я всегда играл одинаково.

Не очень приятно, если люди думают, что против «Атлетико» и «Ливерпуля» я выбираю одинаковую тактику. Игроки иначе двигаются, мы выбираем не один и тот же состав. Все футболисты разные, у каждого из них есть мама и папа. У них разные характеры.

Поэтому я слишком много думаю и придумываю глупую тактику. Сегодня я вдохновлюсь и придумаю невероятную тактику. Завтра мы выпустим 12 игроков!».

Откуда пошло «Пеп перемудрил»?

Перехитрить самого себя перед важным матчем ЛЧ – давняя болезнь Гвардиолы. Тактические сюрпризы сопровождали практически каждый вылет Пепа – от полуфиналов с «Баварией» и коллапса против «Лиона» (раз, два, три – в этих текстах решения Пепа и плачевные последствия описаны детальнее) до поражения в прошлогоднем финале.

Короткое описание синдрома Гвардиолы от тактического автора Sports.ru Вадима Лукомского: «Это внезапно нагрузить команду незнакомой неожиданной тактикой. Даже если в теории Пеп придумал что-то гениальное, это рискует не сработать – слишком много новых деталей».

Синдром Гвардиолы – не только журналистское наблюдение. Игроки тоже обсуждают особенность каталонца, лучше всего это описал Томас Мюллер: «Большое достоинство стиля Гвардиолы – умение доминировать над слабыми соперниками просто в невероятной степени. Против таких оппонентов его команды показывают себя значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы соперников.

Поэтому в долгосрочной перспективе Гвардиола лучший – как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к сопернику и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

В 2020-м, после поражения в четвертьфинале от «Лиона» (1:3), настроение некоторых игроков передала жена Александра Зинченко Влада Седан.

«Это прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову», – заявила Седан.

Сам Зинченко тогда рассказал, как отреагировали на непривычную схему защитники:

«Многие футболисты с огромным опытом. Они прекрасно понимают, что с такой тактикой всегда будет не хватать одного игрока впереди.

В первом тайме «Лион» играл очень организованно сзади. Они почти все находились за линией мяча. А у нас три центральных защитника находятся в статике с мячом, они начинают все атаки, а два центральных полузащитника опускаются к ним, чтобы взять мяч, потому что нет зон, чтобы найти коридор для передачи. У нас 5 человек просто выключены из игры».

Пеп после поражения в прошлогоднем финале ЛЧ минусы своих планов не признал: «Я выбрал лучший состав, какой только мог. Против «Лиона», против «ПСЖ», против «Дортмунда» – я выбирал лучший состав, чтобы выиграть матч. И игроки это знают».

Гвардиола в курсе мемов вокруг себя. Уже отвечал на прозвище «шарлатан» и «Фродиола»

Каталонец не в первый раз реагирует на критиков из твиттера. В 2019-м, после поражения от «Норвича» (2:3), он похвалил команду так:

«Игроки помогли мне заработать авторитет в Англии. В первом сезоне меня называли шарлатаном, «Фродиолой» (от англ. fraud – обманщик, мошенник – прим. Sports.ru), писали, что невозможно играть, делая столько подкатов. Именно эти игроки позволили мне получить ту репутацию, которая у меня сейчас есть. Теперь люди говорят, насколько я хороший тренер».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Clive Rose, Marc Atkins / Stringer; East News/Anthony Devlin / AFP