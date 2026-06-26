«ЧМ не вызвал ажиотаж в США. Жизнь американцев идет своим чередом. Для бразильцев ЧМ – грандиозный праздник, это совсем другое». Родриго о турнире

Родриго: ЧМ не вызвал ажиотаж в США.

Бразильский форвард «Реала » Родриго , пропускающий чемпионат мира из-за травмы, поделился мыслями об атмосфере турнира.

«В последние годы США были и остаются центром проведения международных футбольных турниров.

Кубок Америки в 2024 году и клубный чемпионат мира в 2025 году проходили в США, и большая часть матчей чемпионата мира также проходит там.

В 2028 году в стране пройдут Олимпийские игры, и, вероятно, там же состоится еще один Кубок Америки.

Однако частота событий, благодаря которым футбол становится более заметным явлением в масштабах страны, не обязательно означает, что он занимает более значимое место в культуре.

Я приехал в США на чемпионат мира, и любой, кто путешествует по городам и регионам, посещает торговые районы и пользуется стандартными видами транспорта, заметит, что интерес к матчам ограничивается всплесками ажиотажа: бурными празднованиями на стадионах, шумом в непосредственной близости от них и приезжими болельщиками, посещающими самые известные туристические места.

Тем временем за пределами этих центров активности жизнь американцев идет своим чередом. Часы работы магазинов, музеев и других достопримечательностей в целом остались прежними. Чемпионат мира не вызвал широкого ажиотажа.

Пожалуйста, поймите меня правильно: я не хочу сказать, что это хорошо или плохо.

Просто для нас, бразильцев, для которых чемпионат мира – это грандиозный праздник, необычные дни и подтверждение нашей идентичности, – это совсем другое», – заявил Родриго.