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  4. «ЧМ не вызвал ажиотаж в США. Жизнь американцев идет своим чередом. Для бразильцев ЧМ – грандиозный праздник, это совсем другое». Родриго о турнире

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«ЧМ не вызвал ажиотаж в США. Жизнь американцев идет своим чередом. Для бразильцев ЧМ – грандиозный праздник, это совсем другое». Родриго о турнире
Родриго: ЧМ не вызвал ажиотаж в США.

Бразильский форвард «Реала» Родриго, пропускающий чемпионат мира из-за травмы, поделился мыслями об атмосфере турнира.

«В последние годы США были и остаются центром проведения международных футбольных турниров. 

Кубок Америки в 2024 году и клубный чемпионат мира в 2025 году проходили в США, и большая часть матчей чемпионата мира также проходит там. 

В 2028 году в стране пройдут Олимпийские игры, и, вероятно, там же состоится еще один Кубок Америки. 

Однако частота событий, благодаря которым футбол становится более заметным явлением в масштабах страны, не обязательно означает, что он занимает более значимое место в культуре.

Я приехал в США на чемпионат мира, и любой, кто путешествует по городам и регионам, посещает торговые районы и пользуется стандартными видами транспорта, заметит, что интерес к матчам ограничивается всплесками ажиотажа: бурными празднованиями на стадионах, шумом в непосредственной близости от них и приезжими болельщиками, посещающими самые известные туристические места.

Тем временем за пределами этих центров активности жизнь американцев идет своим чередом. Часы работы магазинов, музеев и других достопримечательностей в целом остались прежними. Чемпионат мира не вызвал широкого ажиотажа. 

Пожалуйста, поймите меня правильно: я не хочу сказать, что это хорошо или плохо.

Просто для нас, бразильцев, для которых чемпионат мира – это грандиозный праздник, необычные дни и подтверждение нашей идентичности, – это совсем другое», – заявил Родриго.

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
logoРодриго
logoЧемпионат мира по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига

Комментарии

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ну и замечательно
это значит, что у американцев кроме футбола есть ещё огромное количество разных занятий и развлечений, широкий выбор на любой вкус и, самое главное, возможность этот выбор совершать
а когда вся страна в едином порыве погружается в один праздник или одно событие, зачастую это означает, что возможностей выбора у её жителей сильно меньше
так что тут с какой стороны посмотреть
А почему нужно что-то менять в жизни? Из-за кучки миллионеров бесполезно гоняющих белый предмет по полю?
Так футбол для Бразилии - национальный вид спорта, а в США соккер стоит далеко за регби, бейсболом и баскетболом.
ОтветКамбоджа Иванов
Так футбол для Бразилии - национальный вид спорта, а в США соккер стоит далеко за регби, бейсболом и баскетболом.
Каким регби?
ОтветVitto
Каким регби?
Так в России называют американский футбол, что не совсем корректно, но почти всем, кто не знает разницы или не хочет её знать, ясно о чем речь.
Ну да неинтересен .поэтому стадионы полные .
Ответигрочишка всея руси
Ну да неинтересен .поэтому стадионы полные .
Ну так они заполнены приезжими болельщиками. О том и речь в цитате. Что сколько чемпионатов там ни проводи, интерес местных американцев это не усиливает.
ОтветMitrophane
Ну так они заполнены приезжими болельщиками. О том и речь в цитате. Что сколько чемпионатов там ни проводи, интерес местных американцев это не усиливает.
Куда американцы сядут если как ты говоришь заполнены приезжему,на головы иностранцам ?проблемы нет никаких с заполняемостью .а в россии что по другому было?
Просто для вас ЧМ - повод всей страной не работать. В США чуть другой менталитет
Ответulysses24
Просто для вас ЧМ - повод всей страной не работать. В США чуть другой менталитет
Верим в другой менталитет американцев, которые имеют спортивный повод не идти на работу. Я вот верю, да.

Около 26,2 млн работников в США не выйдут на работу в понедельник после Супербоула, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодное исследование компании UKG. Этот показатель станет историческим рекордом, превысив уровень 2025 года, когда работу на следующий день после финала НФЛ пропустили 22,6 млн человек.

Кроме того, около 4,9 млн сотрудников планируют прийти на работу с опозданием, не предупредив руководство заранее.

По оценке UKG, совокупные потери американской экономики из-за снижения производительности труда на фоне финального матча НФЛ могут составить до $5,2 млрд. Старший партнер UKG Джули Девелин отметила, что многие работники фактически воспринимают день после Супербоула как выходной, несмотря на отсутствие у него официального статуса.
знаете, в Перми, на работе, из 50-и человек, только 2-е смотрят! Наверное хуже чем в США даже)
Потому что в Бразилии, кроме футбола, кофе и диких обезьян ничего больше нет
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