«ЧМ не вызвал ажиотаж в США. Жизнь американцев идет своим чередом. Для бразильцев ЧМ – грандиозный праздник, это совсем другое». Родриго о турнире

Бразильский форвард «Реала» Родриго, пропускающий чемпионат мира из-за травмы, поделился мыслями об атмосфере турнира.
«В последние годы США были и остаются центром проведения международных футбольных турниров.
Кубок Америки в 2024 году и клубный чемпионат мира в 2025 году проходили в США, и большая часть матчей чемпионата мира также проходит там.
В 2028 году в стране пройдут Олимпийские игры, и, вероятно, там же состоится еще один Кубок Америки.
Однако частота событий, благодаря которым футбол становится более заметным явлением в масштабах страны, не обязательно означает, что он занимает более значимое место в культуре.
Я приехал в США на чемпионат мира, и любой, кто путешествует по городам и регионам, посещает торговые районы и пользуется стандартными видами транспорта, заметит, что интерес к матчам ограничивается всплесками ажиотажа: бурными празднованиями на стадионах, шумом в непосредственной близости от них и приезжими болельщиками, посещающими самые известные туристические места.
Тем временем за пределами этих центров активности жизнь американцев идет своим чередом. Часы работы магазинов, музеев и других достопримечательностей в целом остались прежними. Чемпионат мира не вызвал широкого ажиотажа.
Пожалуйста, поймите меня правильно: я не хочу сказать, что это хорошо или плохо.
Просто для нас, бразильцев, для которых чемпионат мира – это грандиозный праздник, необычные дни и подтверждение нашей идентичности, – это совсем другое», – заявил Родриго.
это значит, что у американцев кроме футбола есть ещё огромное количество разных занятий и развлечений, широкий выбор на любой вкус и, самое главное, возможность этот выбор совершать
а когда вся страна в едином порыве погружается в один праздник или одно событие, зачастую это означает, что возможностей выбора у её жителей сильно меньше
так что тут с какой стороны посмотреть
Около 26,2 млн работников в США не выйдут на работу в понедельник после Супербоула, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодное исследование компании UKG. Этот показатель станет историческим рекордом, превысив уровень 2025 года, когда работу на следующий день после финала НФЛ пропустили 22,6 млн человек.
Кроме того, около 4,9 млн сотрудников планируют прийти на работу с опозданием, не предупредив руководство заранее.
По оценке UKG, совокупные потери американской экономики из-за снижения производительности труда на фоне финального матча НФЛ могут составить до $5,2 млрд. Старший партнер UKG Джули Девелин отметила, что многие работники фактически воспринимают день после Супербоула как выходной, несмотря на отсутствие у него официального статуса.