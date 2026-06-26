Почеттино из-за вопросов прессы ушел с пресс-конференции после 2:3 от Турции: «Вы не поздравили США с победой в группе – это грустно. Ребята, мы выиграли»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после матча третьего тура ЧМ-2026 против команды Турции (2:3).
Аргентинский специалист остался недоволен тоном вопросов со стороны прессы.
Тренер неоднократно подчеркивал на пресс-конференции, что команда заранее обеспечила себе первое место в группе, поэтому исход матча не имел значения.
«Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты – тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остается на чемпионате мира, нет?» – сказал тренер.
«Турция праздновала три очка, Австралия – выход из группы, Парагвай – выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно.
Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», – добавил Маурисио Почеттино и покинул комнату для общения с журналистами.
США выиграли группу D, Австралия вышла в плей-офф и сыграет со второй командой группы G. Парагвай занял 3-е место, Турция – 4-е
после третьего тура и поражения от Турции журналисты должны были... тоже поздравлять его с выходом в плей-офф)
после вылета от Боснии в 1/16... продолжать поздравлять его с выходом в плей-офф))
Три сборных-неудачницы поют песни (две из них к тому же сгоняли договорняк), а команду-победителя группы мочат свои же "литераторы"... Это не крендец? )))