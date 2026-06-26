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  4. Почеттино из-за вопросов прессы ушел с пресс-конференции после 2:3 от Турции: «Вы не поздравили США с победой в группе – это грустно. Ребята, мы выиграли»

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Почеттино из-за вопросов прессы ушел с пресс-конференции после 2:3 от Турции: «Вы не поздравили США с победой в группе – это грустно. Ребята, мы выиграли»
Маурисио Почеттино ушел с пресс-конференции после матча с Турцией.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после матча третьего тура ЧМ-2026 против команды Турции (2:3).

Аргентинский специалист остался недоволен тоном вопросов со стороны прессы.

Тренер неоднократно подчеркивал на пресс-конференции, что команда заранее обеспечила себе первое место в группе, поэтому исход матча не имел значения.

«Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты – тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остается на чемпионате мира, нет?» – сказал тренер.

«Турция праздновала три очка, Австралия – выход из группы, Парагвай – выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно.

Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», – добавил Маурисио Почеттино и покинул комнату для общения с журналистами.

США выиграли группу D, Австралия вышла в плей-офф и сыграет со второй командой группы G. Парагвай занял 3-е место, Турция – 4-е

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoМаурисио Почеттино
logoСборная Турции по футболу
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Напомнило историю, как Яя Туре не подарили торт на день рождения и он обиделся на клуб.
ОтветAlibi_URAL
Напомнило историю, как Яя Туре не подарили торт на день рождения и он обиделся на клуб.
а КХЛ не поздравила с ДР Роман Барбарисыча
Ты приходишь и спрашиваешь что-то у меня, но ты спрашиваешь без уважения.
Не уверен, но может его уже поздравляли после второго тура, нет? Или ещё надо было?
И в какой момент Поч стал такой истеричкой. В ПСЖ? Ну серьёзно, он думает, что журналисты должны приходить на пресс-конференцию после поражения с поздравлениями? Это что за американизм головного мозга?
ОтветMarcus-light
И в какой момент Поч стал такой истеричкой. В ПСЖ? Ну серьёзно, он думает, что журналисты должны приходить на пресс-конференцию после поражения с поздравлениями? Это что за американизм головного мозга?
по логике Поча, после второго тура и первого места в группе журналисты должны были поздравлять его с выходом в плей-офф
после третьего тура и поражения от Турции журналисты должны были... тоже поздравлять его с выходом в плей-офф)
после вылета от Боснии в 1/16... продолжать поздравлять его с выходом в плей-офф))
Да всё по факту. Победа в группе еще до игры, откуда мотивация? Да и то была ничья до 98-ой.
Вот прав абсолютно Почеттино, когда с тобой разговаривают четыре десятка неумных диванных экспертов...
Три сборных-неудачницы поют песни (две из них к тому же сгоняли договорняк), а команду-победителя группы мочат свои же "литераторы"... Это не крендец? )))
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