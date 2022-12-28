Тренироваться в два раза меньше других и доминировать – как это возможно? Лучший биатлонист мира Йоханнес Бо знает ответ.

Норвежец побывал в подкасте журналиста Кнута Сульберга Våre vinnere («Наши победители») и поделился нетривиальным рецептом успеха. Мы перевели самое интересное.

Самые ценные победы в карьере Йоханнеса: два турнира (ого, 5 и 7 лет назад)

– Самые запоминающиеся моменты в твоей карьере?

– Возможно, мое первое олимпийское золото в 2018-м (в индивидуальной гонке – Sports.ru). И, конечно, ЧМ-2016 в Холменколлене, где я выиграл эстафету с легендами: Уле Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свенсеном и моим братом Тарьеем – это моя команда мечты. А в масс-старте я победил Фуркада в финишном спурте.

Но там был определенный контроль над ситуацией. В 2018-м я финишировал одним из первых, у меня было два промаха, и я должен был ждать, пока соперники завершат гонку. Напряжение нарастало – может, у меня будет медаль? Может, даже золото? И это оказалось золото. Радость была неимоверная.

– С тех пор, как ты выиграл золото на Олимпиаде-2018, прошло 5 лет. Как обстоят дела летом 2023-го?

– Я тогда и я сейчас – во многих смыслах два разных человека. С точки зрения спорта я тогда был в роли того, кто бросает вызов – я пытался победить Фуркада. Последние 5 лет были чрезвычайно хороши в плане результатов. Но приятно оглядываться на то время. Тогда все было немного по-другому.

– С тех пор ты выигрывал общий зачет Кубка мира каждый год, кроме одного (2022-го – Sports.ru). Это был своего рода старт второго этапа в карьере?

– Да, та зима фактически была переломной. Это был первый раз, когда я действительно боролся за Большой хрустальный глобус. Фуркад выигрывал его относительно легко каждый год, начиная с 2012-го. Никто по-настоящему не мог составить ему конкуренцию.

Но в тот год мы с ним выиграли почти все гонки перед Олимпиадой. Были в борьбе весь сезон, и в конце концов он победил. В тот момент я по-настоящему почувствовал мотивацию, поняв, что бороться с ним возможно.

Так происходит и в спорте, и в жизни в целом: сначала ты в позиции того, кто бросает вызов, но в один прекрасный день, если тебе повезет, ты становишься номером один, и вызов бросают тебе. Остается удерживать позицию настолько долго, насколько это возможно.

«Дети заставляют умело строить планы и распоряжаться временем». У Йоханнеса уже сын и дочь – как он изменился?

– Скоро у тебя родится второй ребенок (8 июля Бо сообщил, что у него родилась дочь – Sports.ru).

– Это может случиться в любой момент. Возможно, сейчас я последний раз за лето сижу в спокойной обстановке, ха-ха.

– Какова семейная ситуация сейчас?

– Семейная ситуация абсолютно идеальная. Мы хорошо устроились в новом доме, куда переехали прошлым летом. Сыну 3,5 года, и он просто чудесный. Все идет прекрасно в ожидании хорошей зимы с хорошими результатами.

– Как смена места жительства и ситуации в семье повлияла на тебя как на человека и спортсмена?

– Когда тебе 16-17 лет, ты стремишься к целям, вкладываясь на 100% и не думая о том, что в жизни есть место для чего-то еще. Потом женишься, появляется ребенок, и становится понятно: что-то, что раньше занимало 100% времени, можно ужать до 20%.

С каждым прошедшим годом я открываю новые измерения жизни. Будет интересно посмотреть, что произойдет, когда у нас появится второй ребенок. Дети заставляют умело строить планы и распоряжаться временем.

– Тебе ведь удалось поддерживать уровень результатов – мягко говоря.

– Да. Интуиция всегда подсказывала мне, что то, чего я хочу в жизни, и то, чего я хочу в спорте, взаимосвязано. Если я получу то, чего хочу в жизни, то буду лучшим в биатлоне. Буду более мотивированным.

В то же время мне хочется семейной жизни. Я рад, что женился рано, у меня прекрасные жена и ребенок. Вместе с тем я достиг результатов. Может, я был бы сильнее, если бы у меня не было ребенка и я бы прикладывал больше усилий в спорте, но нет гарантии, что больше усилий дают лучший результат.

– Многие задаются вопросом: как ты добиваешься успеха с такими вводными? Возможно, Олимпиада-2022 в Пекине будет хорошим примером. За месяц до первой олимпийской гонки ты был совершенно не в форме, занимал 20-30-е места на Кубке мира. Многие подумали, что Игры для тебя уже закончились. Но ты поехал в коттедж в Шушене с семьей. Что ты там делал и какие шаги предпринял, чтобы перевернуть ситуацию?

– В тот момент было общее согласие в семье, что хоть раз в жизни спорт высших достижений должен стоять на первом месте даже дома. Я хорошо тренировался в рождественский период и думал, что в Оберхофе выступлю лучше. Этого не произошло, и пришлось исправлять последствия. Я тренировался как Уле Эйнар полторы недели, ха-ха.

– Что это означает?

– Быть на 100% серьезным дома в любое время и делать все, что можешь, чтобы быть лучшим в биатлоне. Он жил так круглый год. У меня получилось полторы недели.

На самом деле это делают все мои соперники. Встают, завтракают, бегают на лыжах, потом отдыхают, после обеда снова тренируются и рано ложатся спать. Это не какой-то фокус-покус.

Я не чувствовал себя собой до Рождества и после него. Но в течение нескольких дней в Шушене все изменилось, и в Антерсельве все прошло намного лучше, я вернулся на подиум. Форма пришла ровно в нужный момент.

– Дело только в физике, или повлияло то, что ты хорошо провел время с семьей?

– Обе части. Дело в физике, но путь к ней, возможно, лежит через семейные аспекты.

Мы никогда не разговариваем о спорте дома. Мы с женой никогда не говорим о биатлоне или тренировках. Я просто занимаюсь им сам по себе, когда я дома, но по большей части – когда меня нет дома.

«100% биатлонистов лучше меня с мая по октябрь. Но в этот период не разыгрывают медали»

– Ты довольно нетипичный топ-спортсмен. Так было со старта в Маркане (клуб, где Бо начинал заниматься биатлоном – Sports.ru)?

– Да. Отец никогда не говорил мне, что я должен больше тренировать, например, одновременный двушажный ход, потому что я бегу медленно или с плохой техникой. Мы просто выходили из машины, надевали лыжи, были активными и уезжали домой.

Думаю, у Тарьея похожий подход, но он тренируется намного больше меня и намного больше адаптирует повседневную жизнь к биатлону.

– Тарьей говорит, что твой талант настолько велик, что ты даже не ведешь дневник тренировок, потому что тебе неловко от того, насколько мало ты тренируешься.

– Это верно. На месте моих соперников я был бы очень раздражен и раздосадован. Я следую интуиции и делаю то, что считаю правильным вместо того, чтобы думать о тренировочных часах. Когда начинается сезон, мое тело должно функционировать определенным образом. Оно не приходит в такое состояние от большого количества тренировок.

– В чем тогда заключается твой талант?

– В этом и заключается. Я реализую максимальный потенциал без ущерба для семейной и личной жизни.

– Ты называешь талантом то, что тебе удалось найти этот баланс?

– Не знаю, но с тех пор, как я стал отцом, изменилось все. Потребность в отдыхе и восстановлении пришлось отбросить. Для качественного отдыха не так много времени. В сезонах-2020/21 и 2021/22 можно было заметить, что не все складывалось идеально. Это связано с появлением ребенка и переездом. Но в прошлом году я вернулся к обычной жизни.

Мне кажется, что я хожу по краю в том смысле, что делаю минимум для того, чтобы достичь успеха. И если что-то не складывается, то не складывается полностью.

– На сколько меньше остальных ты тренируешься?

– Наверное, в два раза меньше.

– То есть если Тарьей, допустим, тренируется 1000 часов, ты тренируешься 500?

– Тарьей немного снизил объемы тренировок в последние годы и получил от этого хороший эффект. Я же редко тренируюсь больше 50 часов в месяц. И я знаю, что многие мои соперники в это время года стараются тренироваться 100 часов. В Конгсвингере нет биатлонного стадиона, так что когда остальные стреляют 5 раз в неделю, я стреляю 1-2.

Однако на сборах мы все делаем одно и то же. Меньше я работаю, когда я дома. Но в сентябре-октябре я пытаюсь проводить время между сборами более эффективно, так что в это время я уже тренируюсь больше, чем на 50% от объема конкурентов. А в ноябре подбираюсь к ним максимально близко.

– Когда ты говоришь о таланте, ты не упоминаешь максимальное потребление кислорода (МПК), объем легких...

– Это у меня тоже есть.

– Это ведь тоже часть таланта, которая дана от природы.

– Да, и это тоже одна из причин, почему у меня хорошие результаты. Если бы у меня было более низкое МПК, естественно, пришлось бы тренироваться больше.

– Вероятно, играет роль и твоя техника.

– Я очень эффективно бегу на лыжах технически. Я часто медленнее соперников на лыжероллерах. Отчасти это объясняется плохой формой летом, но когда мы переходим на снег, я передвигаюсь лучше.

– Также твоя голова, должно быть, помогает реализовывать максимальный потенциал в нужный момент. Делаешь ли ты что-то особенное в ментальной области?

– Я уделяю очень большое внимание ментальному аспекту. И я полностью меняю свою жизнь с ноября по март. Осмелюсь утверждать, что на этом отрезке найдется немного спортсменов лучше меня. Но 100% спортсменов лучше меня с мая по октябрь.

– Но с мая по октябрь не разыгрывают медали, ха-ха.

– Абсолютно верно. Я чувствую, что психологически включаюсь в нужные моменты, делаю правильные вещи и выполняю все максимально педантично. Можно сказать, что я немного вялый летом, но я работаю с максимальной отдачей зимой.

– Но делаешь ли ты во время сезона что-то особенное, чего не делают другие?

– Нет, не думаю. Но зимой мне все дается легче, потому что я лучше натренирован, я бегу на лыжах, погода морозная (а мне проще работать на холоде, чем на жаре). Я получаю своеобразный импульс. Если ты в хорошей форме летом, ты чувствуешь, что не можешь сильно прибавить. Нужен большой спад, чтобы получить большой взлет. И этот взлет надо приурочить к периоду с начала декабря до конца марта. После этого все опять идет на дно.

– Какие ходят разговоры о твоих методах в спортивной среде?

– Мне кажется, люди устали об этом говорить. Мы об этом не так много разговариваем. Парни в команде знают, как обстоят дела. Я в этом плане не менялся в последние годы. Так что нет смысла говорить об этом каждый год.

Но на самом деле немногие из соперников знают, чем я занимаюсь. Думаю, иностранцы полагают, что я тренируюсь лучше всех и я машина круглый год.

– Во всяком случае, ты машина, когда они видят тебя.

– Это верно и это важно, ха-ха.

О брате: когда улучшились их отношения и почему они так по-разному относятся к олимпийским успехам?

– Были ли на твоем пути настоящие неудачи?

– К счастью, у меня всегда ровные результаты. По-настоящему неудачных периодов у меня не было. Разве что в позапрошлом сезоне, когда он начинался плохо, и этап в Оберхофе, о котором мы говорили, был катастрофой.

Но я спас ситуацию фантастической Олимпиадой. Неудачи на протяжении полутора месяцев – это ничто. Если вы сравните это с историями других спортсменов, в каком-то смысле у меня не было неудач.

– Что ты чувствовал, когда твой старший брат переживал нечто противоположное?

– Это было грустно. Тарьей лучше меня как спортсмен, хоть я и выше в протоколах. По идее должно быть наоборот. Но тут ничего не поделать: необязательно тот, кто тренируется больше, сильнее. Важно делать то, что тебе подходит.

– Какими были ваши отношения, когда вы росли?

– Тарьей поступил в спортивную гимназию в Лиллехаммере в 16 лет. Мне было 11, и с того момента мы нечасто оказывались в компании друг друга – ни на тренировках, ни дома. 7 лет спустя я попал в сборную. С тех пор у нас близкие отношения, и с каждым годом они становятся только лучше.

– Что вы испытали, когда вместе поднялись на подиум на Олимпиаде в Пекине?

– Я испытал более сильные эмоции от того, что у него все сложилось, а не от того, что у меня все сложилось. Можно вспомнить Игры в Пхенчхане. В индивидуальной гонке, которую я выиграл, Тарьей, Фуркад и еще пара человек допустили промахи на последней стойке, хотя с чистой стрельбой, вероятно, могли победить.

И вот мы на Олимпиаде в Китае – очевидно, последней в карьере Тарьея – и понимаем, что у него осталось четыре шанса на медаль. Он опять промахнулся на последней стрельбе в индивидуалке и снова упустил медаль.

Но потом он завоевал серебро и бронзу в спринте и гонке преследования, и это было грандиозно. Его желание выиграть олимпийское золото или медаль было в 1000 раз больше, чем мое. Оно пылало в нем всю жизнь. То, что ему это удалось, было невероятно заслуженно.

– Ты хочешь сказать, что твое желание победить на Олимпиаде было не совсем из глубины души?

– Оно не шло от самого сердца. Олимпийская победа была целью на словах. Где-то за сезон до Игр ты понимаешь, что действительно этого хочешь. Но не было такого, чтобы я мечтал об олимпийском золоте с 5 лет.

– Что же тогда является для тебя движущей силой?

– Мне нравится добиваться успеха, соревноваться и побеждать. Если я не побеждаю, у меня появляется огромная мотивация к тому, чтобы победить. С этой точки зрения я в очень удачной позиции: я мотивирован при любом раскладе, ха-ха.

Я люблю биатлонные соревнования. В них много тактики, и есть много путей для победы. Ты никогда не знаешь, как выступят другие, сколько раз промахнешься сам, будет у тебя сильный финишный круг или нет. Есть много моментов, которые добавляют напряжения.

Невозможно пробежать полностью идеальную гонку. В последние годы меня мотивировало стремление выступить лучше, даже если в предыдущий раз я победил. Так что расслабленное отношение к большим целям, возможно, помогает выступать лучше.

«Когда мне было 16, я понял, что могу выиграть все и быть лучшим. Я прогрессировал в рекордном темпе»

– Исходя из того, что ты говоришь, ты кажешься практически несерьезным. Но у меня создается впечатление, что если ты решился на что-то, то ты самый серьезный из моих собеседников.

– Я стал таким в последние лет 5 в зимнее время.

– Это очень впечатляющий контраст.

– У нас есть что-то вроде батарейки. Нужно отдавать энергию, только когда ты нуждаешься в этом. Нет смысла сажать батарейку до первого этапа Кубка мира. Когда начинается сезон, я включаюсь на полную и мне удается держаться 3,5-4 месяца.

– Как работают кнопки «вкл» и «выкл» дома и как на них влияет семейная жизнь?

– Когда я растренирован, я чувствую себя вялым, уставшим и не очень продуктивен дома. Когда я в хорошей форме и когда идет кубковый сезон, психологически я не совсем на своем месте за обеденным столом, да и вообще везде.

На самом деле, только завершив карьеру, я найду идеальный баланс в домашней жизни. Я думаю о биатлоне 24 часа в сутки круглый год. Каждый день думаю о том, что мне следовало сделать.

– То есть ты думаешь о биатлоне все время?

– Да, каждый день, начиная с 1 мая. Пока я сижу здесь, остальная команда на сборе в Лиллехаммере. Я его пропускаю, так как жду роды. В идеале я тренируюсь 2 часа утром, потом должен полежать и провести полуторачасовую тренировку после обеда.

В действительности я побывал в Осло на спонсорском мероприятии и сейчас говорю с тобой. Потом я буду дома, мы приготовим ужин, я проведу время с Густавом и Хеддой (сын и жена – Sports.ru). Внезапно на часах 8, и я понимаю, что пора идти на вторую тренировку, но я никогда на нее не иду, разве только когда сезон на носу.

– Когда ты понял, что можешь быть лучшим и выиграть все, что у тебя есть сейчас?

– Я это очень быстро понял – когда мне было 16. Тарьею было 21, и он выиграл олимпийское золото в эстафете в Ванкувере. А младший брат в 90% случаев превосходит старшего. Это большое преимущество – получать помощь со спонсорами, хорошими лыжами, палками и другой экипировкой.

Все было хорошо с самого начала. Я прогрессировал в рекордном темпе. Через 2,5 года меня взяли в основную команду. Так что между моментом, когда я думал, что буду играть в футбол в 3-м дивизионе в Стрюне, и моментом, когда я попал в сборную, прошло всего 3 года.

Когда я попал в команду, я был очень мало загружен. Я жил в Лиллехаммере, у меня практически не было спонсорских мероприятий. С каждым годом занятости становилось все больше.

В какой-то момент я переехал в Осло. Со временем я нашел хороший баланс между личной жизнью, спонсорами и спортивной карьерой. Это произошло не по щелчку пальцев, а пришло с опытом. Каждый год я знаю, что нужно начать набирать форму до октября. Сейчас, в летнее время, я могу быть плох, но это не играет роли применительно к зиме.

– Ты говорил о преимуществах, которые получает брат №2. Одно дело – это лыжный парк, другое дело – старший брат, который искренне радуется твоим успехам. Что значил этот аспект?

– Это значило все. Думаю, было бы не так здорово заниматься спортом, если бы Тарьей не принял ситуацию так хорошо. Если бы его раздражали мои успехи, то и у меня было бы не очень много радости от спорта. Он был хорошим образцом для подражания. Не думаю, что я принял бы ситуацию так же хорошо, если бы был на его месте.

– Ты тоже выглядишь как командный игрок, Йоханнес.

– Да, но легко быть командным игроком, когда все складывается хорошо, когда у тебя нет неудач. Может, следующий год будет плохим. Нужно просто быть готовым к тому, что ситуация может измениться.

– Думаешь, ты пройдешь подобное испытание?

– Думаю, да, потому что я осознаю, что невозможно предугадать, что случится в будущем. Нужно ковать железо, пока горячо. Побеждать, пока можешь.

Чего еще Йоханнес хочется от спорта, в котором добился всего? И когда уйдет?

– Сколько еще продлится твое желание быть лучше всех с октября до апреля?

– Этого желания хватит еще на три года. В этом я уверен. Целью номер один каждый год будет Большой хрустальный глобус.

Если окажусь недостаточно сильным для борьбы за общий зачет, буду думать больше об Олимпиаде в Антерсельве. Я могу тренироваться на высоте перед ЧМ-2025 в Ленцерхайде и затем использовать этот опыт при подготовке к Играм. Но тогда Кубок мира уплывет в оба года. Я думаю о разных сценариях.

– То есть Олимпиада-2026 будет последней?

– Это будет последний главный старт и последний сезон. После этого моя жизнь изменится.

– И как ты видишь свою жизнь после спорта?

– Думаю, она будет отличной. Сын пойдет в первый класс, дочери будет 3 года. Так что в последующие 15 лет мне будет чем заняться.

– Ты сможешь быть на 100% семьянином.

– Да, это мой следующий карьерный план.

– Ты сейчас в состоянии осознать, чего достиг?

– Как спортсмен ты должен всегда хотеть большего. Но иногда приятно оглянуться назад, посмотреть, чего добился, и испытать гордость и радость.

Нет гарантии, что я обгоню Уле Эйнара или Фуркада по числу побед. Я не буду из-за этого разочарован, потому что все равно достиг очень многого. Я могу подумать про любую арену, и у меня будет много приятных воспоминаний о хороших гонках.

Мои достижения мотивируют меня, потому что дают уверенность в том, что я могу повторить то же самое в следующем году.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Lars Baron; instagram.com/johannesbo; instagram.com/heddaehlibo