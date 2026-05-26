Васильев о Бьорндалене в роли президента IBU: «Российскому спорту необходимо согласовать действия и убеждать, что это единственная правильная кандидатура»

Васильев о Бьорндалене в роли главы IBU: единственная правильная кандидатура.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о кандидатуре восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена на роль главы Международного союза биатлонистов (IBU ).

«Он живет вообще в Беларуси . Беларусь сейчас допускают к международным стартам. Значит, они будут иметь право участвовать в конгрессе, который состоится в сентябре. Почему белорусской федерации не выдвинуть его в качестве кандидата в президенты?

Но, опять же, он сам должен этого хотеть. И я думаю, что такого спортсмена поддержат очень многие страны. Поэтому если он еще выскажется в таком же контексте, как и шведский кандидат в лыжные гонки, то многие будут за него голосовать.

Если он озвучит основной тезис «чистый спорт, справедливый спорт для всех стран без исключения», я даже не сомневаюсь, что большинство проголосует. Потому что сейчас русофобы захватили фактически власть, манипулируют многими, кого-то откровенно покупают. Надо включаться в эту борьбу и серьезно работать.

Российскому спорту необходимо согласовать действия, если он решится выдвинуть свою кандидатуру, поддерживать его и убеждать, что это единственная правильная кандидатура, которая может умиротворить всех. Это очень важно», – сказал Васильев.

