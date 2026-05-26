Васильев предложил «выделить бюджет» для продвижения позиций России в спорте: «Минспорт должен подойти серьезно. Нужно ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что нужно «выделить бюджет» для продвижения российской позиции в спорте за рубежом.
В частности, Васильев прокомментировал новость о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Йохана Элиаша на пост главы международной федерации (FIS). Очередные выборы пройдут 11 июня в Белграде.
«Норвежцы по понятным причинам категорически против, потому что мы являемся основным конкурентом для них – для астматиков и самых больных спортсменов на планете Земля, которые выигрывают золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Конечно, мы им очень не нужны. Они хотят войти в историю как нация, которая выиграла максимальное количество золотых олимпийских медалей. Но при этом не очень стремятся к тому, чтобы создать равноправные условия для всех спортсменов.
Но что касается Элиаша, претендующего на второй срок на должности президента FIS, он просто обычный прагматик. Он не за нас, не за Россию, а за чистый и справедливый спорт. Это как раз то, что не нравится норвежцам. Они для себя хотят создать особые условия, а все остальные должны быть статистами. Это, по их представлению, то, как должен быть устроен лыжный спорт. Но не все разделяют эту теорию норвежцев, есть здравые федерации», – заявил Васильев.
«Тем не менее все равно необходимо работать со скандинавскими федерациями. Что это значит? Нужно выделить определенный бюджет, ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их в нашей позиции, в позиции Элиаша. В том, что он не за русских, а за чистый, честный спорт. И аргументировать свою точку зрения.
Над этим надо работать. И опыт у нас в биатлоне был такой: мы ездили по всем странам, убеждали, как необходимо выстраивать политику в международной федерации. Не нужно никому отдавать приоритеты, конкретной какой-то стране. Спорт должен быть открытым, честным, справедливым. Вот так вот. С этим надо работать.
Но здесь уже министерство спорта должно подойти серьезно, даже выделить бюджет на поездки. И уважаемых людей, таких, как Николай Зимятов, послать в другие страны, чтобы они разговаривали с федерациями и объясняли свою позицию. Я думаю, это был бы правильный путь. И сторонников чистой, справедливой позиции, а не «спорта по-норвежски», я думаю, большинство. Просто с ними нужно работать», – отметил Васильев.
в общем нужно ездить по странам союзникам ,что бы это укрепило позиции в мировом спорте
а как поездки в условную Северную Корею что-то там укрепят?
сами же утверждают что США всем управляет и потом сами же себе противоречат, планируя укреплять отношения с иранцами и корейцами, само с собой и китайцами, ну в общем со всеми теми, которых любая американская власть во все времена не любила
но главное выделить бюджет, это главное. Создать комитет со всех своих, бюджет освоить. Так всех переубедим. Ну на бумаге и по отчётам