Васильев предложил «выделить бюджет» для продвижения позиций России в спорте: «Минспорт должен подойти серьезно. Нужно ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их»

Васильев предложил «выделить бюджет» для продвижения позиций России в спорте.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что нужно «выделить бюджет» для продвижения российской позиции в спорте за рубежом.

В частности, Васильев прокомментировал новость о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против переизбрания Йохана Элиаша на пост главы международной федерации (FIS). Очередные выборы пройдут 11 июня в Белграде.

«Норвежцы по понятным причинам категорически против, потому что мы являемся основным конкурентом для них – для астматиков и самых больных спортсменов на планете Земля, которые выигрывают золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Конечно, мы им очень не нужны. Они хотят войти в историю как нация, которая выиграла максимальное количество золотых олимпийских медалей. Но при этом не очень стремятся к тому, чтобы создать равноправные условия для всех спортсменов.

Но что касается Элиаша, претендующего на второй срок на должности президента FIS, он просто обычный прагматик. Он не за нас, не за Россию, а за чистый и справедливый спорт. Это как раз то, что не нравится норвежцам. Они для себя хотят создать особые условия, а все остальные должны быть статистами. Это, по их представлению, то, как должен быть устроен лыжный спорт. Но не все разделяют эту теорию норвежцев, есть здравые федерации», – заявил Васильев.

«Тем не менее все равно необходимо работать со скандинавскими федерациями. Что это значит? Нужно выделить определенный бюджет, ездить по странам, по нашим союзникам, убеждать их в нашей позиции, в позиции Элиаша. В том, что он не за русских, а за чистый, честный спорт. И аргументировать свою точку зрения.

Над этим надо работать. И опыт у нас в биатлоне был такой: мы ездили по всем странам, убеждали, как необходимо выстраивать политику в международной федерации. Не нужно никому отдавать приоритеты, конкретной какой-то стране. Спорт должен быть открытым, честным, справедливым. Вот так вот. С этим надо работать.

Но здесь уже министерство спорта должно подойти серьезно, даже выделить бюджет на поездки. И уважаемых людей, таких, как Николай Зимятов, послать в другие страны, чтобы они разговаривали с федерациями и объясняли свою позицию. Я думаю, это был бы правильный путь. И сторонников чистой, справедливой позиции, а не «спорта по-норвежски», я думаю, большинство. Просто с ними нужно работать», – отметил Васильев.