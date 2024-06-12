Последствия Евро-2004 – катастрофа: стадионы разваливаются и все еще в долгах

12 июня в Португалии стартовал Евро-2004.

Турнир прошел на 10 стадионах. Спустя 20 лет половина не погасили кредиты и выглядят грустно: собирают несколько сотен зрителей на матчах низших лиг, не окупают содержание и ветшают.

Сколько миллионов стадионы должны в 2024-м? Как выглядят изнутри? Почему великий стадион в Браге ненавидят?

Исследование Головина из Португалии.

Проблемные стадионы придумал архитектор, замешанный в секс-скандале. После Евро он проектировал арену для «Зенита»

Португалия возвела к Евро шесть стадионов. Еще четыре реконструировала, но почти в каждом случае реконструкция = снос старого и строительство нового на том же месте.

Автор трех стадионов (в Лейрии, Авейру и «Жозе Алваладе» в Лиссабоне) – Томаш Тавейра.

Он стал архитектурной звездой в 1980-х, когда спроектировал башни Amoreiras, постмодернистский комплекс из офисов и жилых домов в центре Лиссабона. Вскоре Тавейру знала вся Португалия, но по-другому поводу.

В 1989-м горничная украла из квартиры архитектора несколько кассет. На них было порно с участием Тавейры и – в разное время – студенток, светских львиц, жен чиновников. Томаш вел запись без их согласия.

Горничная обещала не распространять видео в обмен на гонорар. Тавейра заплатил, но компромат все равно попал в редакции журналов. Они напечатали скриншоты.

Вскоре видео пошли по стране: их копировали с кассеты на кассету, а люди набивались в квартиры как в видеосалоны. Дело комментировал даже премьер-министр Португалии Анибал Силва. Объясняя появление на пленках жен чиновников, политик назвал его «кампанией, направленной против членов правительства и их семей».

Карьера Тавейры остановилась, от него ушла жена. Перезапуск случился в начале 2000-х. Архитектору предложили построить стадионы к Евро. На проектирование ушло три недели.

«Я всегда изобретаю. Просыпаюсь между тремя и четырьмя часами утра и до семи, когда за мной заезжает водитель, изучаю, читаю, разговариваю по телефону с другими архитекторами. Когда заказывают проект, у меня уже есть идея. Мой лист идей всегда полон», – объясняет скорострельность Тавейра.

Позже он был одним из тех, кто участвовал в проектировании «Газпром-Арены». По словам архитектора, он выиграл конкурс, но «двоюродный брат Медведева забрал проект, чтобы передать его японцу, который умер через два месяца».

Стадион в Авейру: отдал долги в 2023-м, разваливается на глазах, берет новый кредит

Три стадиона Тавейры к Евро-2004 похожи: идеальный овал, изогнутые линии крыши, эклектичный фасад, обшитый яркими квадратами и прямоугольниками. Архитектор хотел, чтобы арены напоминали набор гигантских разноцветных кубиков.

В 2024-м сооружения все еще выделяются дизайном. Возможно, больше всех – стадион в Авейру. Он находится на возвышенности рядом с шоссе. Проехать мимо и не оглянуться – невозможно.

Стадион стоил 68 млн евро. На Евро он принял два матча группового этапа и перешел в собственность муниципалитета. После турнира его арендовала «Бейра-Мар», чередовавшая Примейру и Сегунду. Уже тогда клуб жаловался, что стадион – дорогой: аренда обходится в девять тысяч евро, хотя билеты приносят всего четыре тысячи.

В 2015-м «Бейра-Мар» обанкротилась, упала в любители и съехала. Последний сезон команда провела в четвертом дивизионе. Вернулась на арену, но на матчах – тоска: на трибунах редко собираются больше пары сотен болельщиков.

Чтобы наполнить стадион смыслом, перед отъездом на Евро-2024 в Авейру впервые за восемь лет сыграла сборная Португалии. Еще там ежегодно проходит Суперкубок. После матча «Бенфики» и «Порту» в 2023-м медиа облетели печальные фотографии: ржавый фасад, оторванные разноцветные пластины, крошение бетона.

Фанаты, которые посетили Суперкубок, оставили такие отзывы на гугл-картах:

● «Стадион заброшен. Хлипкие стулья, которые ломаются, когда садишься»;

● «Очень красивый, но очень запущенный. Внешнее состояние очень плохое»;

● «Таракан упал мне на рубашку. Это если не считать голубиных фекалий, разбросанных повсюду. Стадион не убирали годами»;

● «Стадион мог бы стать одним из лучших на континенте, но находится в очень плохом состоянии»;

Ситуация не меняется годами. Вот отзывы 4-5-летней выдержки:

● «Обидно видеть такой красивый стадион в полуразрушенном состоянии»;

● «Красивый стадион, но неудачно расположен и заброшен. Ошибка Евро-2004».

В 2024-м власти Авейру заговорили о ремонте, но сразу перенесли его на неопределенный срок. Работы только по крыше стоят 5,4 миллиона евро.

Даже без реконструкции стадион генерирует убытки. В 2022-м Авейру потратил на эксплуатацию 460 тысяч евро, еще 1,2 млн – на выплату кредита и процентов.

Кредит образовался в процессе строительства. Стадионы в Португалии строили на деньги банков, а обязательства рухнули на баланс муниципалитетов. В 2010-м медиа сообщали, что банки ежегодно начисляют шести муниципалитетам 13 млн евро только в виде процентов. В 2021-м общий долг без амортизации был 55 млн евро.

Авейру справился быстрее всех – закрыл кредит в 2023-м. На очереди новый заем. «Мы собираемся взять его, потому что у нас нет денег на реконструкцию», – объясняет глава Авейру Рибау Эстевеш.

Стадион в Лейрии: предлагали снести, аренда не покрывает расходы, на поле выкатили самолет

В мае 2024-го муниципалитеты должны банкам 22 млн евро. Главный кредитор – Лейрия, на которой висят 11 млн.

Местный стадион обошелся в 83 млн евро. В 2004-м он принял два матча группового этапа, потом там играла «Лейрия» из Примейры. В 2012-м клуб едва не обанкротился и вылетел в третий дивизион, где провел 11 лет. Последний сезон прошел в Сегунде.

Я попал на стадион весной 2024-го, и он выглядел несвежим. Выцветший фасад, коррозия на крыше и сиденья, будто их не меняли с момента открытия. Под трибунами поразили пузатые неработающие телевизоры – все в пыли и паутине.

Билеты раздавали бесплатно и только на одну трибуну. С нее открывался роскошный вид на замок XII века, построенный основателем Португалии.

В 2022-м муниципалитет потратил на выплату по кредиту 3,4 млн евро, еще 600 тысяч – на проценты. Кредит закроют в 2028-м – через 24 года после Евро.

Другие расходы – эксплуатация. В 2022-м город выделил на функционирование стадиона 330 тысяч евро.

Основной арендатор – «Лейрия». Правда, сумма, которую она платит за сезон, не покрывает даже трети эксплуатационных издержек. «За один матч мы платили муниципалитету в районе 3,5 тысяч евро. За это они предоставляли готовое поле», – говорит Спортсу бывший владелец «Лейрии» Александр Толстиков.

Толстиков управлял клубом пять лет и знает об отношении к арене местных жителей: «Они называли стадион «слоном», потому что на него тратилась большая доля городского бюджета. Как бы власти ни старались – проводили концерты, чемпионаты по легкой атлетике – убытки все равно больше».

По словам менеджера, зарабатывать за счет повышения арендной ставки – невозможно. При нем клуб, наоборот, просил ее снизить: «Для частного клуба третьего дивизиона аренда была высокой. До меня «Лейрия» считалась полупрофессиональным клубом и платила 900 евро за матч. Когда мы пришли и поменяли статус на профессиональный, муниципалитет сразу повысил ставку».

– Вы зарабатывали на билетах?

– До меня на матчи «Лейрии» ходили по 100-200 человек. Мы изменили ситуацию: проводили много активностей, первое время я сам развешивал листовки по городу. На нескольких матчах собрал 15 тысяч. Какую-то часть бюджета билетами отбивали, но не больше 7-10%.

Вообще, в таких городах, как Лейрия или Авейру, сложно собирать зрителей. В Лейрии живут 25 тысяч человек, в районе – 120 тысяч. Если команда играет в то же время, что «Бенфика» или «Спортинг», люди смотрят их матчи. В Лейрии есть дома «Бенфики» и дома «Спортинга» – фанаты устраивают совместный просмотр или массово едут в Лиссабон.

В 2010-м бывший министр экономики Португалии Аугусто Матеуш предложил снести стадионы в Лейрии и Авейру, а на их месте построить торговые центры. Власти не послушали, но через год выставили объект на торги за 63 млн евро. Покупателей не нашлось.

Толстиков вспоминает, что после покупки «Лейрии» в 2015-м ему предлагали купить и стадион, но это не входило в его планы. «Хотя стадион – уровня Лиги чемпионов, – добавляет менеджер. – Вы сказали про сидушки, но их меняли при мне. Проблема – в солнце, которое все съедает. Мы даже делали накидки на сиденья, чтобы их не прожигало. Фасад тоже выгорает».

Не найдя инвестора, муниципалитет сам наполняет стадион событиями. Например, организует внутри центр вакцинации, заселяет в ложи украинских беженцев и проводит ежегодную выставку ретроавтомобилей.

«Машины на неделю выставляют прямо на поле. Однажды даже самолет вывозили, причем на газон ничего не стелили. Когда проводили концерты, тоже не стелили. Народ ходил прямо по траве. Это был кошмар. Но наш статус не настолько высок, чтобы возражать», – говорит Толстиков.

Сборная Португалии последний раз приезжала в 2017-м, но большие матчи на стадионе все-таки проходят. Последние три года он принимал «финал четырех» Кубка Лиги.

Еще одна проблема – арена не достроена. Во время Евро-2004 четыре трибуны вмещали 30 тысяч зрителей. После турнира трибуну за воротами демонтировали. На пустом месте возвели бетонный скелет 8-этажного здания. Предполагалось, что внутри разместятся торговый центр и офисы, но их забросили. Дыры закрыли разноцветными панелями и затянули баннером в честь «Лейрии».

Недавно город вернулся к проекту. Выделил на достройку 3,5 млн евро и даже нашел арендатора – налоговое управление. Организация обязалась ежемесячно платить 30 тысяч евро в течение 15 лет. Так город рассчитывает отбить затраты.

Стадион в Коимбре: зарабатывает концертами и ресторанами, а футбол приносит убытки

Второй стадион Евро-2004 по размеру долга находится в Коимбре. Местный муниципалитет должен 6 млн евро и обещает расплатиться в 2027-м.

В отличие от объектов в Авейру и Лейрии, стадион в Коимбре – прибыльный. В 2023-м управляющая компания зафиксировала доход в размере 650 тысяч евро (при расходах в районе 300 тысяч).

Половину суммы принесла сдача помещений. Со стороны стеклянный фасад стадиона напоминает торговый центр, и он действительно усыпан арендаторами. Под трибунами находятся несколько ресторанов, магазин оптики, школа боевых искусств и школа английского, секции балета и дзюдо, книжный магазин, медклиника и даже прачечная.

Еще 300 тысяч евро заплатили организаторы концертов Coldplay. Британские рокеры выступили в Коимбре четыре раза за неделю – и это было красиво.

Правда, схема сложнее, чем кажется. Чтобы заманить группу, город перевел промоутерам 440 тысяч евро – по 110 тысяч за концерт. Траты планировали отбить за счет музыкальных фанатов. 96% из 200 тысяч зрителей приехали в Коимбру из-за пределов региона, а значит тратили на отели, рестораны и другие активности.

«Важно и то, что через концерты мы хотим продвигать город как новое направление для туризма», – объяснял мэр.

Почему при грамотном управлении стадион не расплатился по кредиту? Дело в том, что по основной деятельности он убыточен. 10 лет назад «Академика» играла в Европе, а теперь выступает в третьем дивизионе. В 2023-м футбольные матчи принесли 125 тысяч евро (11 тысяч – билеты, 49 тысяч – вип-ложи, 55 тысяч – реклама на матчах), что не окупает даже расходы на содержание стадиона.

Стадион в Браге: очень красивый, но неудобный и дорогой (дороже 200 млн евро)

Муниципалитет Браги рассчитался с кредитами, но все еще должен 5 млн евро – это выплаты строительным компаниям.

Стадион на севере Португалии регулярно входит в списки самых необычных в мире. Он находится на месте бывшего гранитного карьера, одну из трибун подпирает горная порода, табло стоит на скале, а за другими воротами – лес. Как не влюбиться?

Но жители Браги, клуб и местные власти не любят стадион.

Первые скучают по старой арене в центре города – с ее трибун открывался идеальный вид на поле. «Каменоломня», наоборот, находится на удалении от центра, а трибуны настолько высокие и крутые, что со второго яруса игроки выглядят муравьями. «Стадион построили, чтобы собирать архитектурные призы, а не для удобства болельщиков», – говорит мэр Рикарду Риу.

Вторые (президент «Браги» Антониу Салвадор) не видят в стадионе коммерческого потенциала. Его не сдать под торговый центр, офис, конференцию и даже со скай-боксами проблема – их мало и они старые. Все, что имеет клуб, который регулярно выходит в еврокубки, – 2 млн евро в год.

Третьи в шоке от постоянных расходов. На уровне сметы стадион стоил 32 млн евро, в процессе строительства подорожал до 80 млн. Вскоре аудит счетной палаты постановил: на возведение арены и обустройство территории ушло 137 млн евро.

Еще 24 млн евро муниципалитет выплатил в качестве процентов по пяти кредитам, 10 млн проиграл по иску строительной компании, 4 млн – по иску архитектора, который до этого уже получил и гонорар, и Притцкеровскую премию из рук Барака Обамы.

В 2019-м казалось, что 175 млн евро – финал. Вскоре полетели новые иски, в которых легко запутаться.

После выплаты 5 млн евро расходы перевалят за 200 млн. И это – не считая амортизации. «Брага» платит за аренду всего 550 евро в месяц и занимается техобслуживанием: платит коммуналку, содержит газон. Ремонт делает мэрия за 300 тысяч евро в год.

Мэр мечтает продать стадион и говорит о 20 млн евро. «Брага» пытается получить его бесплатно.

Стадион в Фару: потрепанный, но вышел в плюс за счет Гибралтара

Два матча на Евро-2004 сборная России провела на юге Португалии – в Фару.

Сейчас местный стадион выглядит хуже, чем в момент гола Булыкина, но есть и хорошие новости. В июне 2024-го глава муниципалитета Рожериу Бакальяу сообщил : «Мы только что выплатили последний взнос по кредиту. Теперь у нас нет долгов».

В разные годы на стадионе проходили музыкальные фестивали (с участием Black Eyed Peas и Ленни Кравица), этапы чемпионата мира по ралли (побеждал Себастьян Леб) и межсезонные турниры. В 2023-м на него вернулась сборная Гибралтара, которая ждет реконструкцию собственной арены. Учитывая игры прошлых лет, Гибралтар сыграл в Фару 19 раз.

«Но и кроме футбола есть много мероприятий, о которых люди даже не подозревают. Мы видим большой спрос на проведение конгрессов, тематических встреч, использование нашего ресторана», – говорит директор стадиона Нуну Геррейру. Глава муниципалитета добавлял, что речь про 150-200 активностей в год.

В 2023-м они принесли стадиону 2,3 млн евро и второй год подряд вывели в плюс. Прибыль – 142 тысячи евро.

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Одним из городов, который мог принять Евро-2004, был Визеу. Оргкомитет рассматривал его как основного кандидата, но в последний момент заменил на Авейру. Решение расстроило мэра Фернанду Руаша – он даже пытался оспорить его.

Спустя 20 лет Руаш снова у власти. Теперь он счастлив , что город лишили турнира:

«Я готов пройти пешком [160 км] до святилища в Фатиме, чтобы поблагодарить их, что они выбрали не нас».

20 звезд Евро-2004. Где они сейчас?

Фото: Gettyimages /Octavio Passos / Stringer, Shaun Botterill / Staff, Ben Radford / Staff; Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/