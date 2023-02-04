Дзюба – российский Криштиану. Из-за раздутого эго и зарплаты он никому не нужен

Бесславный конец.

Дзюба без клуба с начала ноября. После ухода из «Аданы» слухи отправляли его то в Саудовскую Аравию, то снова в Турцию, но до конкретики не доходило. Казалось, игрок неспешно перебирает выгодные варианты, отложив решение на 2023-й, и параллельно кайфует без футбола в новогодней Москве: смотрит ЧМ, ходит по ютуб-шоу, бегает в турнире выпускников академии «Спартака».

С тех пор прошло три месяца. РПЛ возобновляется через 30 дней, до конца европейских лиг – меньше половины сезона. Конкретики не появилось, а слухи вообще исчезли.

Летом 2022-го, когда Дзюба оказался свободным агентом после семи лет в «Зените», медиа соревновались в инсайдах о его будущем. Чаще всего отправляли в Турцию, причем называли точные суммы. Например, «Фенербахче», по данным «Матч ТВ», предлагал 2,5 миллиона евро в год.

Спустя восемь месяцев, когда от форварда отказались «Торпедо» и «Пари НН», о будущем не говорят даже инсайдеры. Разве что моментально опровергают нелепую информацию про ЦСКА и «Витесс» и дополняют, что от Артема открестился «Мидтьюлланд».

Похоже, с вариантами все плохо.

Первая реакция: это странно.

Еще в прошлом сезоне Артем оформлял 11+5 в РПЛ и брал золото лиги, а люди верили в трансфер в «Фенербахче» / «Галатасарай» / «Бешикташ» и 2,5-миллионный контракт. Неужели за неполный год он стал игроком, который не нужен даже аутсайдерам из России?

Если немного подумать, становится очевидно: все логично, Дзюба просто повторяет путь Роналду.

Смотрите сами:

• После разрыва с «МЮ» Криштиану предлагали всем участникам Лиги чемпионов – даже «Айнтрахту». И все, восхищаясь на словах, отказались.

«Роналду – один из величайших игроков на планете, но он не впишется в философию «Баварии», – сказал Оливер Кан.

«Он легенда, звезда. Я люблю его как футболиста и как профессионала. Он потрясающий, он все еще великолепен. Но у нас полно футболистов на его позиции», – эффектно слился президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

После возвращения из Турции Дзюбу предлагали в РПЛ, но все тоже отказались.

«Мы следим за его попытками трудоустроиться. Конечно он соответствует нашему уровню. Но про трансфер мне ничего не известно», – объяснил в стиле Кана Владимир Федотов.

«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Да, он звездный игрок, но никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – ответил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов. Илья Геркус отреагировал жестче: «Вопрос закрыт, «Торпедо» рассматривает других нападающих».

• Европейские клубы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и истерик после перевода в запас сборной на ЧМ. Если проще – из-за скверного характера, который сопровождал португальца всю карьеру.

В «Реале» Криша бесил Моуринью – игрок и тренер почти не общались. В «Ювентусе» он оскорблял Сарри и не понимал его футбола, а потом отказался играть за клуб, почувствовав себя несчастным при Аллегри. В «МЮ» ему не нравились ни Рангник, ни тен Хаг. В сборной разладились отношения с Сантушем, который привел Португалию к победе на Евро. В интервью Пирсу Моргану пострадал безобидный Уэйн Руни.

Под конец 2022-го Криш порвал даже с Жорже Мендешем. Агент вел Роналду всю карьеру, но после «МЮ» клиент поставил ультиматум: «Либо ты добьешься трансфера в «Баварию» или «Челси», либо я тебя уволю». Мендеш не справился, а Криштиану, поверив в собственное величие, прекратил дела с соратником. Переход в Саудовскую Аравию организовывал друг футболиста.

Тяжелый характер мешал и Дзюбе.

В «Спартаке» он ругался с Карпиным, попадал в грязную историю с кошельком Быстрова и называл Эмери «трениришкой». В «Зените» его раздражали Манчини («Не тренер») и Орлов (зачем-то назвал «Флюгером»). В сборной был конфликт с Черчесовым. И даже спокойный Семак расстался с форвардом, как только появилась возможность, – не помогли ни 11+5 в РПЛ, ни риск отъезда легионеров.

Артем помешан на собственной значимости – и это не нравится даже тем, кого он реально усилил бы.

Григорий Иванов заявил, что не хочет звонить Дзюбе: «Конечно, я не заинтересован в нем. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть». Андрей Талалаев пригласил игрока на просмотр, но тот, похоже, посчитал это ниже своего достоинства. «Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр, – унизительно», – донес позицию кореша Леонид Слуцкий, а «Торпедо» отказалось от трансфера.

Даже истории с агентами у Дзюбы и Роналду похожи. До ЧМ-2018 Дзюбу вел Олег Артемов, который спродюсировал сделку с китайцами – они давали 7 миллионов евро в год. Артем отказался. «Он отошел от меня после ЧМ, – комментировал дальнейшие отношения агент. – Дзюба не только от меня ушел, он от многих ушел».

Сейчас дела Дзюбы ведет его приятель и бывший сотрудник RT Леонид Гольдман.

• Часть клубов из топ-лиг все-таки хотели подписать Роналду. Писали, что им интересуются «Рома» и «Наполи», а «Боруссия» не была так отрицательно категорична, как другие клубы Бундеслиги.

Каждый раз переход срывался из-за зарплаты. «Рома» и «Наполи» просто не смогли найти 23 миллиона евро, которые Кришу давали в «МЮ». «Боруссия» могла, но не пошла против принципов: самый богатый игрок Дортмунда зарабатывает в два раза меньше.

Зарплата Дзюбы была роскошью даже в середняке чемпионата Турции, где не особо считают деньги. «Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», – говорил президент «Аданы» Мурат Санчак. По его словам, Артему дали контракт в 1,8 миллиона евро вместе с бонусами.

Оказавшись без клуба, Дзюба упал в запросах, но все равно требовал у «Торпедо» и «Нижнего» 500 тысяч евро за 13 матчей. Большие деньги для аутсайдеров. В итоге именно из-за зарплаты от форварда отказался «Пари НН». «В клубе шесть раз переносили медосмотр, потому что появлялись новые сомнения и препятствия по поводу того, где найти деньги», – сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

• Если бы Роналду показывал уровень игры времен «Реала», очевидно, топ-клубы забили бы и на характер, и на запросы, и подписали его. Но Криштиану уже не тот. Не помогает даже неминуемая перестройка игры под главную звезду.

В «Реале» он делал разницу и значительно влиял на успехи. «Юве» и «МЮ» при Крише, несмотря на его бомбардирские достижения (даже в прошлом сезоне было 24 гола в 38 матчах), регрессировали. Это подтверждают продвинутая статистика, результаты, решения боссов о смене тренеров и впечатления болельщиков.

Статистика Дзюбы – тоже приятная. В сезоне-2021/22 он стал пятым бомбардиром РПЛ и с отрывом лучшим – в команде. Но даже такому форварду весной 2022-го Семак чаще предпочитал Сергеева, только что перешедшего из «Крыльев». Причину объяснил тактический автор Sports.ru Илья Васильев: «Тренер выбирал Сергеева из-за работоспособности: Иван активнее прессингует, давит на вратаря, играет по опорнику соперников и спускается в глубину, тогда как под Дзюбу «Зениту» приходилось подстраиваться даже в его пиковые годы».

Из-за низкой скорости и утерянной работоспособности Дзюба не подходит под агрессивный стиль РПЛ. «Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана», – говорил Марцел Личка. «У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем», – прокомментировал Борис Ротенберг.

Возраст берет свое, какой бы легендой ты ни был.

Несмотря на бесконечные отказы, Роналду все-таки нашел команду и теперь за два с половиной года заработает больше, чем за всю карьеру.

Дзюба не нужен никому – иначе его представители не стучались бы в «Пари НН» и небогатый чемпионат Дании.

Как такое возможно, если он наш лучший форвард (ну, или сразу после Кержакова)?

Все просто.

Медийность Криштиану покрывает любые заскоки. Он может закатывать истерики, конфликтовать с тренерами, считать себя выше других и стоять на поле. Это коробит, но он самый популярный человек в мире. Имя работает на него.

Эго Дзюбы раздувалось непропорционально его значимости. Он был на пике – с особенностями мирились. Когда мощь сдулась, за ней не осталось ничего, кроме проблемного характера и безумных запросов. Токсичность перевесила пользу.

Роналду будет шумно и богато завершать карьеру, по-прежнему ощущая себя королем мира.

Участь Дзюбы – тихое угасание за зарплату ветерана и злоба на то, что никто не ценит его талант.

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев, Владимир Астапкович, Александр Гальперин; instagram.com/artem.dzyuba; East News/AP Photo/Hussein Malla; globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples