Всему Головин
Блог

Дзюба – российский Криштиану. Из-за раздутого эго и зарплаты он никому не нужен

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Артем Дзюба Артем Дзюба
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Зенит Зенит
Торпедо Торпедо
Пари НН Пари НН
Футбол Футбол

Бесславный конец. 

Дзюба без клуба с начала ноября. После ухода из «Аданы» слухи отправляли его то в Саудовскую Аравию, то снова в Турцию, но до конкретики не доходило. Казалось, игрок неспешно перебирает выгодные варианты, отложив решение на 2023-й, и параллельно кайфует без футбола в новогодней Москве: смотрит ЧМ, ходит по ютуб-шоу, бегает в турнире выпускников академии «Спартака». 

С тех пор прошло три месяца. РПЛ возобновляется через 30 дней, до конца европейских лиг – меньше половины сезона. Конкретики не появилось, а слухи вообще исчезли. 

Летом 2022-го, когда Дзюба оказался свободным агентом после семи лет в «Зените», медиа соревновались в инсайдах о его будущем. Чаще всего отправляли в Турцию, причем называли точные суммы. Например, «Фенербахче», по данным «Матч ТВ», предлагал 2,5 миллиона евро в год. 

Спустя восемь месяцев, когда от форварда отказались «Торпедо» и «Пари НН», о будущем не говорят даже инсайдеры. Разве что моментально опровергают нелепую информацию про ЦСКА и «Витесс» и дополняют, что от Артема открестился «Мидтьюлланд». 

Похоже, с вариантами все плохо. 

Первая реакция: это странно. 

Еще в прошлом сезоне Артем оформлял 11+5 в РПЛ и брал золото лиги, а люди верили в трансфер в «Фенербахче» / «Галатасарай» / «Бешикташ» и 2,5-миллионный контракт. Неужели за неполный год он стал игроком, который не нужен даже аутсайдерам из России?

Если немного подумать, становится очевидно: все логично, Дзюба просто повторяет путь Роналду. 

Смотрите сами: 

• После разрыва с «МЮ» Криштиану предлагали всем участникам Лиги чемпионов – даже «Айнтрахту». И все, восхищаясь на словах, отказались. 

«Роналду – один из величайших игроков на планете, но он не впишется в философию «Баварии», – сказал Оливер Кан. 

«Он легенда, звезда. Я люблю его как футболиста и как профессионала. Он потрясающий, он все еще великолепен. Но у нас полно футболистов на его позиции», – эффектно слился президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. 

После возвращения из Турции Дзюбу предлагали в РПЛ, но все тоже отказались. 

«Мы следим за его попытками трудоустроиться. Конечно он соответствует нашему уровню. Но про трансфер мне ничего не известно», – объяснил в стиле Кана Владимир Федотов. 

«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Да, он звездный игрок, но никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – ответил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов. Илья Геркус отреагировал жестче: «Вопрос закрыт, «Торпедо» рассматривает других нападающих». 

• Европейские клубы отказались от Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» и истерик после перевода в запас сборной на ЧМ. Если проще – из-за скверного характера, который сопровождал португальца всю карьеру. 

В «Реале» Криша бесил Моуринью – игрок и тренер почти не общались. В «Ювентусе» он оскорблял Сарри и не понимал его футбола, а потом отказался играть за клуб, почувствовав себя несчастным при Аллегри. В «МЮ» ему не нравились ни Рангник, ни тен Хаг. В сборной разладились отношения с Сантушем, который привел Португалию к победе на Евро. В интервью Пирсу Моргану пострадал безобидный Уэйн Руни. 

Под конец 2022-го Криш порвал даже с Жорже Мендешем. Агент вел Роналду всю карьеру, но после «МЮ» клиент поставил ультиматум: «Либо ты добьешься трансфера в «Баварию» или «Челси», либо я тебя уволю». Мендеш не справился, а Криштиану, поверив в собственное величие, прекратил дела с соратником. Переход в Саудовскую Аравию организовывал друг футболиста. 

Тяжелый характер мешал и Дзюбе. 

В «Спартаке» он ругался с Карпиным, попадал в грязную историю с кошельком Быстрова и называл Эмери «трениришкой». В «Зените» его раздражали Манчини («Не тренер») и Орлов (зачем-то назвал «Флюгером»). В сборной был конфликт с Черчесовым. И даже спокойный Семак расстался с форвардом, как только появилась возможность, – не помогли ни 11+5 в РПЛ, ни риск отъезда легионеров. 

Артем помешан на собственной значимости – и это не нравится даже тем, кого он реально усилил бы. 

Григорий Иванов заявил, что не хочет звонить Дзюбе: «Конечно, я не заинтересован в нем. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть». Андрей Талалаев пригласил игрока на просмотр, но тот, похоже, посчитал это ниже своего достоинства. «Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр, – унизительно», – донес позицию кореша Леонид Слуцкий, а «Торпедо» отказалось от трансфера. 

Даже истории с агентами у Дзюбы и Роналду похожи. До ЧМ-2018 Дзюбу вел Олег Артемов, который спродюсировал сделку с китайцами – они давали 7 миллионов евро в год. Артем отказался. «Он отошел от меня после ЧМ, – комментировал дальнейшие отношения агент. – Дзюба не только от меня ушел, он от многих ушел». 

Сейчас дела Дзюбы ведет его приятель и бывший сотрудник RT Леонид Гольдман.  

• Часть клубов из топ-лиг все-таки хотели подписать Роналду. Писали, что им интересуются «Рома» и «Наполи», а «Боруссия» не была так отрицательно категорична, как другие клубы Бундеслиги. 

Каждый раз переход срывался из-за зарплаты. «Рома» и «Наполи» просто не смогли найти 23 миллиона евро, которые Кришу давали в «МЮ». «Боруссия» могла, но не пошла против принципов: самый богатый игрок Дортмунда зарабатывает в два раза меньше. 

Зарплата Дзюбы была роскошью даже в середняке чемпионата Турции, где не особо считают деньги. «Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», – говорил президент «Аданы» Мурат Санчак. По его словам, Артему дали контракт в 1,8 миллиона евро вместе с бонусами. 

Оказавшись без клуба, Дзюба упал в запросах, но все равно требовал у «Торпедо» и «Нижнего» 500 тысяч евро за 13 матчей. Большие деньги для аутсайдеров. В итоге именно из-за зарплаты от форварда отказался «Пари НН». «В клубе шесть раз переносили медосмотр, потому что появлялись новые сомнения и препятствия по поводу того, где найти деньги», – сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. 

• Если бы Роналду показывал уровень игры времен «Реала», очевидно, топ-клубы забили бы и на характер, и на запросы, и подписали его. Но Криштиану уже не тот. Не помогает даже неминуемая перестройка игры под главную звезду. 

В «Реале» он делал разницу и значительно влиял на успехи. «Юве» и «МЮ» при Крише, несмотря на его бомбардирские достижения (даже в прошлом сезоне было 24 гола в 38 матчах), регрессировали. Это подтверждают продвинутая статистика, результаты, решения боссов о смене тренеров и впечатления болельщиков. 

Статистика Дзюбы – тоже приятная. В сезоне-2021/22 он стал пятым бомбардиром РПЛ и с отрывом лучшим – в команде. Но даже такому форварду весной 2022-го Семак чаще предпочитал Сергеева, только что перешедшего из «Крыльев». Причину объяснил тактический автор Sports.ru Илья Васильев: «Тренер выбирал Сергеева из-за работоспособности: Иван активнее прессингует, давит на вратаря, играет по опорнику соперников и спускается в глубину, тогда как под Дзюбу «Зениту» приходилось подстраиваться даже в его пиковые годы». 

Из-за низкой скорости и утерянной работоспособности Дзюба не подходит под агрессивный стиль РПЛ. «Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана», – говорил Марцел Личка. «У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем», – прокомментировал Борис Ротенберг. 

Возраст берет свое, какой бы легендой ты ни был. 

Несмотря на бесконечные отказы, Роналду все-таки нашел команду и теперь за два с половиной года заработает больше, чем за всю карьеру. 

Дзюба не нужен никому – иначе его представители не стучались бы в «Пари НН» и небогатый чемпионат Дании. 

Как такое возможно, если он наш лучший форвард (ну, или сразу после Кержакова)? 

Все просто. 

Медийность Криштиану покрывает любые заскоки. Он может закатывать истерики, конфликтовать с тренерами, считать себя выше других и стоять на поле. Это коробит, но он самый популярный человек в мире. Имя работает на него. 

Эго Дзюбы раздувалось непропорционально его значимости. Он был на пике – с особенностями мирились. Когда мощь сдулась, за ней не осталось ничего, кроме проблемного характера и безумных запросов. Токсичность перевесила пользу. 

Роналду будет шумно и богато завершать карьеру, по-прежнему ощущая себя королем мира.

Участь Дзюбы – тихое угасание за зарплату ветерана и злоба на то, что никто не ценит его талант.

Куда отправим Дзюбу? Варианты – от Саудовской Аравии до Медиалиги

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев, Владимир Астапкович, Александр Гальперин; instagram.com/artem.dzyuba; East News/AP Photo/Hussein Malla; globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Дзюба и не был никогда звездой отечественного футбола.
Условно Стрельцов,Черенков,Игнашевич и Аршавин- это действительно сильные футболисты европейского уровня, а Артемка продукт господина Миллера, как и тренер Семак, которые за счет административного ресурса и легионеров сделали себе имя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topeleven
Остаются чемпионаты Таиланда, Малайзии, Индонезии, Вьетнама. Там жёсткие лимиты на легионеров, поэтому любят брать столбов, чтобы физически отличались от местных. Можно ждать навес в штрафной и забивать. Но если будут сомнения, что будет выдерживать жару, и там могут отказаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Юрьев
"Талалаев - КОРЕШ Слуцкого". Им обоим дайте это почитать. Слог Дудя, и его выкормышей - УЩЕРБЕН.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Блинов
Месси: я аргентинский Давыдов
Роналду: я португальский Дзюба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Всё гораздо проще: Дзюба и так человек не большого ума, а после ЧМ 2018 вообще с ума сошёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Deathspell Omega
Дзюбу можно было сравнивать с Кристианой, еслиб он хотя бы 10% показал от того, что показывал Роналду, а так... как бомбардир Дзюба даже уровня Кержакова по итогу не достиг..
У Дзюбы больше голов в плей-офф ЧМ, чем у Роналду. Поуважительнее ты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TR31HK
Бесславный конец, это прямо про него, футболиста домохозяек))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juran
Как болельщик Зенита, я рад что он нас покинул, просто счастлив))) А за всё то дерь..., что он творил, так ему и надо.
С другой стороны, не будь он идиотом, мог бы за не большие деньги поиграть в каких нибудь мос клубах ещё год или два и я уверен, даже забивал бы, но он тупой))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Я вот немного не понимаю, почему это бесславный конец? Для кого он бесславен, для ожидающих? Так это ваши проблемы. Вот был такой персонаж Павлюченко, известный своим леопардовым пиджаком и голом за сборную каким то важным. Вот у него славный конец?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фан Рубина
Дзюба в лучшие годы был намного сильнее Роналду, как игрок. Был лидером в лучшем клубе сильнейшей лиги мира - РПЛ. Роналду же набивал статистику на всяких плюшевых соперниках. Но в пользу Роналду сыграла распиаренность западных лиг и его собственная раскрутка. Не нужно быть самым великим - достаточно правдоподобно им казаться, чтобы верили. И в его величие верили и верят до сих пор.

Ну а теперь - да, не тянет Дзюба уровень РПЛ, нужно искать что-то другое. Можно в европку съездить, в какую-нибудь Фиорентинку на последний контракт махнуть - такие клубы ведь и существуют, чтобы платить пенсии нашим заслуженным футболистам.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек_Легенда
Кержакова? Керж и Кубок УЕФА брал, и за Севилью сезон отбегал, и в Цюрих сгонял под конец карьеры.
А Артемка кроме месяца славы на ЧМ-2018 и 4 игр за Адану ничего не видел за пределами России.

Артемка даже близко к Кержакову не подобрался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Любовь Мелехова
Что-то не слышно, что им кто-то из ФНЛ интересуется.
Все идет к этому, только зарплатную планку снизит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red blue Tyumen’
Так ему и надо 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Всё верно, за исключением того, что Криштиану, при всём нарциссизме и глупости - один из величайших футболистов в истории, а Дзюба - игрок совершенно средний, проведший полтора-два сезона на реально хорошем уровне. Сравнивать их - это сравнивать телегу с "Мерседесом".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
ну Артем уже может спокойно заканчивать,на чм мира играл,чемпионат России выигрывал,за границей попробовал,в раздевалке мужика чпокал,рукаблудил,на камеру,капитанил в зените ,при чем последние два пункта,делал одновременно,яркая карьера,есть что вспомнить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
выходец из убежища
Ответ AF007
По игровым характеристикам (слабые дриблинг, штрафные, дальние удары, передачи вразрез, сильные игра головой, нырки, пенки) сходство еще более сильное, чем по характеру
Дзюба был хорош в подыгрыше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
опять про конец Дзюьы?! давайте уже забудет то злосчастное видео! сколько можно?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Сравнить Дзюбу с Роналду это сильно. И не стоит забывать, что прежде всего их карьера рухнула далеко не из-за эго, а из-за возраста и спада, а уже затем идет эго. Оба физически сдали, а без физической мощи им тяжело играть, особенно Дзюбе у которого это главный козырь. В случае с Роналду сыграла роль пропущенная предсезонная, в таком возрасте это привело к значительному регрессу, а Дзюба сдал ещё на момент когда выступал за Зенит, не хватало скорости, стал меньше выигрывать единоборств. И бесславный конец лишь для комментаторов, на деле у них есть всё для успешной жизни. И ещё фактор того, что игроки такого амплуа с потерей физики, скорости приносят мало пользы, виденья поля и пасса нет, а когда ты не можешь побороться или убежать 1в1 от защитника ты уступишь конкуренцию любому напу. Это печально, но пора уже перестать пинать трупы Дзюбы и Роналду, особенно второго точно пора стоит оставить в покое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Ответ Evincive
По поводу этого сравнения есть хорошая английская идиома - Comparing apples to oranges.
по этому поводу есть не менее хорошая русская поговорка - сравнил хрен с редькой...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
ха-ха, а что, газпром разрешил мочить этого мальчика? ... значит реально больше никому не нужен... "О как скоро проходит мирская слава", а вместе с ней испаряется и всесильная "крыша"...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Мелехова
Ответ Павел Мельников
Так и есть. ФНЛ и Медиалига совсем скоро станут потолком Артема.
Что-то не слышно, что им кто-то из ФНЛ интересуется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
umar009
Ответ Renawedd
Там ниже есть имя автора статьи. Это журналист и это его работа.
Скорее работа именно Головина. Он постоянно накидывает на вентилятор, указывая, что вот именно в российском футболе все не так. Даже в этой статье. Откуда он знает, что у Рукаку какая-то злоба? Откуда инфа про токсичность? При этом Роналду - король мира
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hollywood Hogan
Ответ Paul Green
Бесславный конец ждёт россию.
Россия - это идея. А раз ты на русском языке пишешь на русском спортивном сайте даже после того как русские разбомбили твою страну, то это говорит о том, что русская идея бессмертна и непобедима.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hollywood Hogan
Осуждаю заголовок!)
Чем это у Криштиану или Дзюбы бесславный конец-то? Бред. Во-первых, конец - это завершение карьеры.
У Джордана, Федерера и Бэйла тоже, по вашему мнению, получается конец "бесславный"? У Фила Джексона с 0-4 в последнем матче с ЛАЛ?
Бесславный конец - это у Дани Алвеса - вот это бесславный конец так облажаться и попасть. У Кокорина с Мамаем.

Все спортсмены рано или поздно сдают, это закон жизни, и только такие люди как Мэйуэзер или Хабиб маркетингово грамотно "ушли на пике", но не каждый готов на это пойти, например тот же Федерер любил теннис и поэтому играл так долго, тот же Емельяненко мог заработать другим путём, но имеет в себе желание драться дальше.
А то, что спортсмен, уже всем всё доказавший, готов доказывать вопреки отказывающему телу - это воля и повиг, а не конец.
И это ваши проблемы, что вам не нравятся Роналду и Дзюба.
Я и тысячи адекватных болел из Санкт-Петербурга ценили и будут ценить футбольные достижения Дзюбы, вопреки каким-то тёркам с виражом.

PS Хейтят Роналду в основном мессиглоры, годами игнорирующие то, что в каких-то сезонах КриРо был лучше, а в каких-то Лео. А Дзюбу - в основном московские за то, что он их мясокомбинат много лет унижал)
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carragher-23
Ответ Roman Bolshevik
За последние 30 лет точно, здесь не спорю. Но Дзюба первый после него, как бы к нему кто не относился. Статистика этому доказательство
По статистике - да, но по голам в ворота топовых сборных Павлюченко уделывает и Кержа, и уж тем более Дзюбу...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий