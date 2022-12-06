Аргентина против Франции на ЧМ-1930: аргентинцы играли грязно, фанаты закидали их камнями, судья закончил матч досрочно

Финал-2022 – четвертый очный матч Аргентины и Франции на ЧМ. До этого команды встречались в 1/8 финала в 2018-м (победа европейцев – 4:3), на групповом этапе в 1978-м (южноамериканцы выиграли 2:1) и в 1930-м.

Турнир-2018 видели все, турнир-1978 проходил в Аргентине в эпоху телетрансляций – хайлайты тоже есть на ютубе. От ЧМ-1930 в Уругвае осталось всего несколько фотографий. Жаль, они не передают атмосферу, которая была безумной.

Аргентинцы не выспались, потому что французы всю ночь кричали под окнами их отеля

В матче-открытии Франция разнесла Мексику – 4:1. Фанаты получили двойной повод для радости: на следующий день страна отмечала еще и главный праздник в году – День взятия Бастилии.

14 июля празднования охватили Монтевидео. В городе проживали десятки тысяч французов – последствие эмиграции 19 века, которые ощущаются и сегодня. Сейчас французское происхождение имеют 300 тысяч уругвайцев (9% населения), тогда пропорция выглядела мощнее. Французом считался каждый 6-й житель.

Экспаты веселились весь день 14 июля, а самые стойкие ушли в ночь. По совпадению тусовка проходила у отеля сборной Аргентины. На следующий день те играли как раз с Францией. По воспоминаниям игроков Аргентины, из-за шума они не спали до утра. На матч против европейцев они вышли злыми.

Аргентины травмировали соперника на 2-й минуте. Замен не было, поэтому игрок ушел на фланг и передвигался пешком

Француз Люсьен Лоран собирал автомобили на заводе Peugeot, а в свободнее время играл нападающим в любительской заводской команде. Брат Джин бегал защитником.

В 1930-м парней неожиданно позвали в сборную. Они согласились, получив неоплачиваемый отпуск на работе, и отправились в путешествие на трансатлантическом лайнере Conte Verde. Корабль с бассейном, кинотеатром и библиотекой в стиле тосканского ренессанса, витражами и потолочными росписями вез в Уругвай три европейские сборные – Францию, Бельгию и Румынию.

22-летний работяга Лоран оперативно вошел в историю. Он забил Мексике на 19-й минуте и навсегда остался автором первого гола на ЧМ. Причем нападающий вколотил в необычной для себя манере – с ростом 162 сантиметра дотянулся до мяча после навеса. Успех Люсьен не праздновал – в те времена голы не отмечали.

Обыграв Аргентину, Франция максимально подобралась бы к выходу из группы – в плей-офф попадала одна команда из четырех. Планы рухнули на 2-й минуте. Полузащитник Луис Монти (тот самый, который выиграл ЧМ-1934 в составе Италии) грубо подкатился под Лорана и травмировал тому лодыжку.

Лоран не мог продолжать игру, но замены в футболе появились только в 1968-м. Форвард остался на поле, но отошел на левый фланг – чтобы не путаться под ногами. Там француз ковылял до конца игры, а его сборная осталась, по сути, вдесятером.

Из-за этой травмы Люсьен пропустил третий матч против Чили (0:1), из-за другой – ЧМ-1934. На родине он продолжил работать на заводе и поигрывать в любителях, потом ушел на фронт и 3 года провел в немецком лагере для пленных. Когда вернулся, обнаружил, что захватчики украли майку с ЧМ. «Но воспоминания прочно остались у меня в голове. Никто не может украсть их у меня», – комментировал пропажу футболист.

После войны он управлял собственным баром и до 86 лет играл в футбол по выходным в парке. В 1998-м почти 90-летний Лоран с трибуны «Стад де Франс» наблюдал за первой победой Франции на ЧМ.

Судья дал свисток на 6 минут раньше. На поле выбежали разъяренные фанаты, которых усмиряла конная полиция

Франция пропустила со штрафного от Монти на 81-й минуте. Команда завелась, устроила навал, но через 3 минуты бразильский судья Жильберту де Алмейда Регу дал финальный свисток. Французы в ярости ушли в раздевалку, хотя и не заметили ошибку.

Зрители оказались внимательнее. Из-за раннего свистка на трибунах начались волнения. Болельщики голосом потребовали возобновить матч. Рефери отказался, тогда они выбежали на поле. С газона их выгоняла конная полиция, но демонстрация подействовала: реф признал ошибку и спустя 15 минут вернул команды из раздевалок.

Под аплодисменты они отыграли недостающие 6 минут, но счет не изменился. Во многом из-за растерянности французов, которые уже смирились с поражением.

Из-за грубости аргентинцев возненавидел весь Уругвай. Команде пришлось нанимать охрану

После матча зрители снова возмутились – теперь поведением аргентинцев. Они играли грубо и чудом не сломали кого-то еще, кроме Лорана. В знак презрения с трибун полетели камни.

Через мгновения толпа второй раз прорвалась на поле – и снова вмешалась конная полиция. Аргентинцы не пострадали, а французов болельщики подняли на руки и унесли в раздевалку. Так они восхитились командой, которая незаслуженно проиграла.

Протест не повлиял на южноамериканцев. Они продолжили играть агрессивно и матче с Чили спровоцировали драку. Игроков успокаивала полиция.

В полуфинале против США аргентинец Алехандро Скопелли на 10-й минуте влетел в Рафаэля Трейси и сломал ему ногу. До перерыва тот бегал с переломом, но на второй тайм не вышел. В меньшинстве американцы пропустили 5 раз и вылетели с турнира.

После игры в больницу обратились и другие футболисты из США. Энди Олду аргентинцы выбили 4 зубы и порвали губу, Берту Пэтноуду ударили по животу до боли в желудке, Джимми Дугласу повредили колено.

«Американцы продемонстрировали настоящее спортивное мастерство, – писала газета «Эль Дарио». – Они не вышли из себя, несмотря на продолжающиеся фолы аргентинских игроков». Официальный представитель уругвайской футбольной ассоциации заявил, что подобное поведение «может серьезно повлиять на братские чувства к соседней нации».

Для Аргентины турнир закончился грустно: они проиграли финал после анонимных угроз

Мужчина оказался прав. К финалу Аргентину настолько возненавидели в Уругвае, что она наняла круглосуточную охрану у отеля. Не помогло: Аргентина проиграла финал хозяевам – 2:4. Проиграла во многом из-за психологических проблем.

«Монти и другие наши футболисты с самого начала играли плохо, – вспоминал нападающий Франсиско Варалло. — Позже я узнал, что он получил письмо с угрозами убить его и его дочерей, если мы выиграем».

В финале уругвайцы скопировали стиль соперника. Варалло вспоминал, как его постоянно оскорблял и бил капитан Уругвая Хосе Нассацци, а аргентинская пресса раскритиковала победителей, сообщив, что финалисты вернулись домой травмированными. В Буэнос-Айресе после поражения вспыхнули беспорядки, а толпа из 100 человек забросала камнями посольство Уругвая.

Из-за обиды аргентинцев страны прекратили футбольные отношения. До финала они провели между собой 109 матчей за 28 лет. После финала впервые встретились только через 2 года.

Фото: Gettyimages.ru/Keystone, ullstein bild Dtl; AFP