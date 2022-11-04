Великая карьера Гурама Гурамовича Аджоева: 100 минут в РПЛ/ФНЛ, 32 касания, 0 ударов и удачных обводок

Вот это форвард, настоящий форвард!

С 2016 года российский футбол кардинально изменился.

«Спартак» выиграл первый чемпионат за 16 лет, упал на 10-е место, сменил 7 тренеров. Семак превратился из помощника Слуцкого в сборной в тренера с четырьмя титулами подряд. Сам Слуцкий, который был лучшим 6 лет назад, провалился в сборной, «Халле», частично в «Витессе», теперь считает xG в ФНЛ. Сборная России прошла путь от безумия на Никольской до отстранения от всех турниров. Блогеры из интернета попали в 1/64 Кубка России. «Нижний Новгород» сменил 4 названия. Даже Борис Ротенберг выиграл чемпионат, Кубок и завершил карьеру.

Неизменно одно – Гурам Аджоев-младший почти не встает со скамейки тульского «Арсенала». В этом сезоне форвард появился на поле лишь на 9 минут в ФНЛ против «Динамо» из Махачкалы. Комментатор Николай Чигорский встретил замену так: «Судя по фактуре Аджоева, он больше на регбиста, чем на футболиста, похож. Мощнейшая спина, думаю, все вполне очевидно».

Во времена Кокорина в «Фиорентине» мы делали гид по его игре – считали минуты, касания, передачи. Теперь очередь Аджоева, про которого расскажем вообще все.

Как Аджоев стал футболистом: родился в Венгрии, тренировался в «Челси», мечтал о «Реале», но в итоге ходит по клубам за отцом

Гурам родился в семье футболиста и функционера Гурама Захаровича Аджоева. Аджоев-старший – езид из Грузии, который после удачного года в Кутаиси (7 голов в 28 матчах) в 20 лет привлек Москву. Сначала были три сезона в «Динамо», затем два серебра чемпионатов СССР со «Спартаком». Правда, в «Спартаке» он не всегда проходил в состав, поэтому уехал в Харьков.

В «Металлисте» универсал, выходивший полузащитником и нападающим, стал местной легендой: больше 100 матчей, победа в Кубке СССР-1988 и выдающийся финал против «Торпедо».

С распадом СССР многие советские футболисты уезжали за границу – Аджоев-старший не исключение. Его первая попытка – «Бейтар» из Иерусалима. Несмотря на сложности с заявкой, он провел достойный сезон и получил оффер остаться, но вернулся в Харьков из-за войны в Персидском заливе.

Вторая попытка – «Диошдьер» из Венгрии. Именно там – в Мишкольце, в 175 километрах от Будапешта – 27 февраля 1995-го у него родился сын Гурам. Вскоре старший Гурам перешел в «Сатурн», где закончил карьеру, а младший поступил в школу «Сатурна», где занимался до 12 лет.

Летом 2013-го президентом «Динамо» стал Борис Ротенберг, который назначил Гурама Захаровича спортивным директором. Мужчины были знакомы по хоккейным проектам – Аджоев считался «завхозом» спортклуба МЧС на Кутузовском проспекте, куда приезжали Лавров, Шойгу, Тимченко и другие влиятельные спортсмены. «Гурам там все устраивал по организации: баня, все дела. И как-то Шойгу просто порекомендовал его Ротенбергу – мол, понимает в футболе, разбирается. Тот взял его в «Динамо», – рассказывал источник Sports.ru.

Через два месяца в «Динамо» из «Сатурна» перешел 18-летний Гурам Гурамович.

Бывший дублер «Динамо» на условиях анонимности рассказывал Sportbox, что Аджоев-младший проходил просмотр в клубе за три года до этого: «Но ему с порога сказали: «До свидания». Вместе с появлением в клубе папы талант был оценен по достоинству, да так, что его сразу взяли на контракт в дубль».

Тогда у Аджоева-старшего впервые спросили, как дела у сына. «В дубле играет, фланговый полузащитник. Одаренный, трудолюбивый, – отвечал отец. – Тоже двуногий. Может справа выйти, может – слева. Главное, очень любит футбол. Хохлов говорит, что подает надежды. И это не потому, что Гурам мой сын».

Дмитрий Хохлов – первый тренер Гурама Гурамовича в молодежке. При нем футболист дебютировал за команду – 8 ноября 2013-го вышел на 82-й минуте матча с «Крыльями». До конца сезона были еще четыре появления на поле и даже гол в ворота «Терека», но в основном Аджоев оставался в запасе.

В сезоне-2014/15 Гурам Гурамович появлялся на поле чаще (снова один гол), а на летний сбор даже ездил с основой – туда его взял тренер Черчесов. Тогда в «Динамо» собралось гениальное трио: Борис Борисович Ротенберг, Гурам Гурамович Аджоев и Станислав Станиславович Черчесов. Журнал «Собеседник», ссылаясь на Тимура Журавеля, рассказывал, что когда Матье Вальбуэна пришел в клуб, то попросил привычный 28-й номер, но он оказался занят Ротенбергом. Тогда он спросил про зеркальный 82-й – под ним уже играл Аджоев. Пришлось брать половину от 28-го – 14-й.

Правда, если Ротенберг играл в первой команде (10 матчей в чемпионате), то Черчесов и Аджоев числились молодежке. Станислав-младший просидел 17 игр в запасе и вышел на 21 минуту, а Гурам-младший после удачных лета и осени пропал – после зимы его не было ни в составе, ни на лавке.

Спустя несколько лет у Хохлова спросили, как ему работалось с сыновьями спортивного директора и главного тренера. «Меня никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее, – объяснял тренер. – Талант у них есть, но футбол – это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена».

Воспитанник «Динамо» Станислав Лацевич, который по молодежи считался русским Месси, вспоминал, что Аджоев-старший лоббировал сына перед тренером. «Знаю, что Гурам говорил ставить в состав сына. Хохлов в таких случаях отказывал: «Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав – выбирайте». За свои слова отвечал, на него не влияли».

Гурам Захарович всегда отрицал обвинения и просил обратить внимание на талант сына – например, рассказывал, что тот два года учился и тренировался в Англии, а два месяца даже занимался в «Челси». Когда именно – неизвестно, но в единственном интервью для сайта езидов (еще было 106-секундное появление на ютубе «Арсенала» – Sports.ru) Гурам Гурамович этого не отрицал и делился подробностями жизни в Британии: «Одноклассники знали мою национальность. Я им долго объяснял, кто такие езиды, но они не слышали про нас».

В том же интервью из 2014 года Аджоев-младший рассказал о мечтах – «в будущем играть за «Реал Мадрид» и «достичь такого же успеха, какого достиг Криштиану Роналду». На ЧМ-2014 он планировал болеть за Португалию и Россию, а будущим чемпионом называл Бразилию.

Когда у Аджоева-старшего спросили, почему сын не дает интервью (для сайта езидов – исключение), тот произнес: «Скромный. Хотя при этом достаточно общительный. Со всеми легионерами близко общается, потому что отлично знает английский язык».

Про скромность, правда, не свою говорил и Гурам Гурамович: «Мне наши обычаи нравятся тем, что они строгие. В результате мы получаем хорошее воспитание. Меня все устраивает, только жаль, что у нас нет собственной страны. Еще девушки стали менее скромными. Хотелось бы, чтобы традиции наши они не забывали».

Изучаем взрослую карьеру Аджоева: менял Дзюбу, угрожал проломить голову, получал желтую через секунды после замены

Летом 2015-го старшие Ротенберг и Аджоев ушли из «Динамо». Миллиардеру клуб задолжал 75 миллионов евро – он финансировал его в долг. Спортивный директор за два года бесплатно отпустил 23 игрока, заработав на продажах всего 800 тысяч евро. Потратил при этом 95,5 миллиона евро.

Летом 2015-го стало понятно, что у младшего Аджоева нет будущего в «Динамо». Хохлов дал 20-летнему футболисту всего 11 минут за два месяца, а с сентября даже не включал в заявку на матчи.

В феврале 2016-го губернатором Тульской области стал Алексей Дюмин – бывший охранник Путина, который любил спорт и тоже знал Аджоева-старшего по клубу МЧС на Кутузовском.

В феврале 2016-го младший Аджоев подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Через два месяца он впервые оказался в запасе профессиональной команды. А 15 мая 2016 года дебютировал в матче 37 тура ФНЛ против «Факела», выйдя на замену на 87-й минуте.

Перед тем, как перейти к цифрам, несколько уточнений:

• считая статистику Гурама Гурамовича, я не просто взял данные аналитических компаний, но и пересмотрел каждое его появление на поле, кроме первого – матч с «Факелом» не сохранился ни в открытом доступе, ни по подписке;

• некоторые компании, считая минуты на поле, не учитывают дополнительное время (а Гурам чаще всего выходил на 80+ минуте, поэтому каждая минута для него важна). Пересматривая матчи, я замерял время Гурама на поле с учетом дополнительного времени, а, когда вносил в статистику, округлял по правилам математики. Например, если Гурам провел на поле 2 минуты и 32 секунды, то я считал, что он сыграл 3 минуты;

• данные, которые доступны Sports.ru, не показывают количество касаний в Кубке России и ФНЛ. Я посчитал их вручную. Для недоступного матча с «Факелом» сложил все действия Гурама на поле, считая, что каждый раз он касался мяча, хотя часто игроки не касаются его, например, вступая в единоборство.

Итак, дебют.

Аджоев провел 7 минут провел «Факела» (1:0) в матче, который ничего не решал, – клуб досрочно вышел в РПЛ. Гурам 2 раза пошел в неудачную обводку и 3 раза проиграл единоборства. Других действий нет.

Через неделю он сыграл уже 11 минут против «Байкала» (2:0), атакуя с позиции правого полузащитника. Впервые сделал 2 передачи (еще одна – неудачная), но снова провалил дриблинг (1) и единоборства (5).

В сезоне-2016/17 21-летний Аджоев-младший стал твердым игроком молодежки «Арсенала» (17 матчей в основе, 1 гол), а осенью наконец-то воссоединился с отцом. Гурама Захаровича назначили президентом в Туле.

С появлением старшего Аджоева изменился статус младшего. Если до зимней паузы он ни разу не попадал в запас в РПЛ, то весной провел все матчи на скамейке, а однажды даже вышел на замену – на отметке 89:40 против «Томи». «Арсенал» тогда вел 3:0. Дебют в РПЛ спродюсировал тренер Сергей Кирьяков.

Через несколько секунд после появления Аджоев грубо и без особой причины подкатился в центре поля против соперника и получил желтую карточку. Статистика первого матча в элите: 1 касание, 4 неудачных единоборства.

Важное наблюдение: против «Томи» Аджоев появился на позиции центрального нападающего, а не флангового полузащитника, как против «Байкала» и как о нем говорил отец. С тех пор он играл именно форварда.

Сезон-2017/18 сложился странно. Гурам меньше выходил за молодежку (но каждый раз – с первых минут), не всегда появлялся в запасе в РПЛ, а на поле вступил только раз – на 92:18 против «Анжи». Сделал одно касание и снова получил желтую карточку.

Сезон-2018/19 – прорыв. Когда после его окончания Гурама Захаровича снова спросили о сыне – не просит ли он тренера чаще ставить родственника в состав, боссу «Арсенала» явно было чем крыть: «Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодежную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: «Вышел сын президента!» Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом. Он сам хочет. Там уже все зависит от тренера – выпустит или нет».

Аджоев-старший перепутал: Гурам Гурамович забил не 8, а 6 голов. Хотя и это – лучшее достижение в его карьере. Правда, есть нюанс. Голы за молодежку Аджоев (1995 года рождения) забивал в 23-24 года. 8 игроков Тулы, которые чаще него появлялись на поле в том сезоне, значительно младше: четверо – 1998 года, трое – 1999-го, один – 2001-го. То есть тренер не ставил в состав даже 21-летних, а 23-летний Гурам выходил регулярно.

Кстати, тренера молодежки звали Вадим Гаранин.

В РПЛ Гурам-младший участвовал в пяти матчах – добыл 5 побед со счетом 11:0. Правда, сам появлялся как обычно в конце при комфортном преимуществе и никак не влиял на результат. Но два момента я обязан выделить.

Во-первых, против «Енисея» Аджоев совершил первую и последнюю попытку дриблинга в РПЛ – неудачно. Во-вторых, против «Анжи» он вышел на 86:40 и заменил Артема Дзюбу. А через несколько секунд снова жестко подкатился под соперника – похоже, на фирменный стиль.

Главный перфоманс сезона – появление против «Урала» в полуфинале Кубка. К 74-й минуте счет – 2:2, Екатеринбург играл вдесятером, для выхода в финал Тула должна была забивать еще 2 гола. В этот момент Игорь Черевченко выпустил на поле Гурама Гурамовича.

Идеально ситуация: соперник обороняется, твоя команда давит, партнеры по атаке – Бакаев, Лесовой, Ткачев и Мирзов. Но даже в таких условиях Аджоев потерялся: сделал две передачи назад в первые 30 секунд, а другие две – за следующие 20 минут. Пятый раз он встретился с мячом, когда попытался пробить по воротам недалеко от угла вратарской. В итоге долго подстраивался и даже не поднял голову – удар накрыл защитник, его оценили в 0,04 xG. Оставшееся время форвард в основном стоял в зоне между двумя центральными защитниками «Урала».

После сезона-2019/20 Сергей «Биги» Егоров бахнул инсайд: увольнение Игоря Черевченко после 25 тура может быть связано с нежеланием выпускать на поле Аджоева-младшего: «Он и не думал как-то дипломатично объяснять тот факт, что не ставит сына президента клуба в состав. Игрок не соответствует уровню РПЛ – и поэтому не играет».

Со стороны кажется, что вряд ли. Черевченко действительно привел «Арсенал» в топ-6 и еврокубки, но сезон-2019/20 клуб проводил хуже, а весной-летом повалился: 5 поражений подряд. После них Черевченко уволили.

При этом Егоров прав: появления Аджоева на поле на самом деле скукожились. Он получил всего 8 минут против «Локомотива» (4:0), за которые один раз коснулся мяча. Причина игнора, кажется, очевидна: кроме матча с «Локо», в том сезоне при Черевченко «Арсенал» ни разу не вел в два мяча в конце матча. Выпускать форварда при поражении нет смысла, при ничьей или минимальном преимуществе – опасно. Опыт прошлых сезонов показывал, что с ним в составе команда остается как бы в меньшинстве.

Зато Гурам разблокировал новое достижение: просидел в запасе два матча квалификации Лиги Европы против «Нефтчи» (оба «Арсенал» проиграл) и дебютировал во второй лиге за фарм-клуб Тулы «Химик-Арсенал». Почти весь состав снова был моложе него, но Гурам отплатил за доверие и забил дважды за 6 матчей.

Сезон-2020/21 «Арсенал» начал с тренером Сергеем Подпалым – тем самым, при котором Гурам дважды забил в ФНЛ. Легенда Тулы обеспечил другую легенду двумя рекордами в одном матче. Подпалый впервые выпустил форварда в старте основной команды и предоставил больше всего минут за карьеру – 58. Событие случилось в сентябре 2020-го в кубковом матче против «Салюта».

Первые 25 минут Аджоев был более-менее активен: 12 раз коснулся мяча и снова пробил по воротам. Удар из вратарской заблокировал соперник, но система оценила его в неплохие 0,24 xG. Дальше Гурам Гурамович пропал. За 20 минут до перерыва еще раз встретился с мячом, а после – 2 раза за 18 минут, пока его не заменили.

Спустя месяц Подпалый опять доверился игроку: выпустил на тайм против «Текстильщика». Там Гурам набрал 20 касаний и пробил третий раз за карьеру – на 0,1 xG. Больше ударов по воротам в его карьере не было.

В РПЛ случились 4 появления за осень, причем трижды Подпалый делал это в нетипичных ситуациях. Против «Зенита» Гурам впервые в жизни вышел, когда команда проигрывала (1:3) – не помогло. Дальше снова выход во время проигрыша, но против «Ростова» команда с ним даже отыграла один мяч (2:3). Кстати, в том матче форвард сделал больше всего передач в РПЛ – 3 и все точные.

Против «Урала» Подпалый рисковал еще сильнее: «Арсенал» вел лишь 1:0, а Аджоев вышел на 82:23. За 13 минут он дотронулся до мяча только раз – Тула победила.

Весной 2021-го новый тренер Парфенов оставил покорителя Кубка в запасе на четвертьфинал с ЦСКА, но тот все равно поучаствовал в матче, просто после финального свистка. В подтрибунном помещении Гурам и Гиа Григалава накинулись на тренеров ЦСКА. «Они обещали им «проломить головы», – сообщал источник «Чемпионата», добавляя, что в итоге футболистов оттащили. РФС подтвердил, что у него есть видео потасовки, и забанил туляков на 3 матча Кубка. Василию Березуцкому дали один матч дисквала. Позже он признавался, что не понял, за что, но «поведение Аджоева и Григалавы было отвратительным».

Спустя две недели Парфенов все-таки бросил Гурама Гурамовича в бой: «Тамбов» проигрывал 0:4, опасности не было. Комментатор того матча Дмитрий Бажанов встретил появление легенды так: «Смотришь на Аджоева и – какое бы слово подобрать – по мощи, это, наверное, единственный футболист, который может сравниться с Григалавой».

На Sports.ru даже появился пост по мотивам перфоманса, в комментах вы шутили про вес, хотя тему еще в 2019-м закрыл Лука Джорджевич. Конкурент Гурама по атаке вспоминал, что у партнера все время было на несколько килограммов больше: «На сборах он всех спрашивал о правильном питании. Однажды я ему все подробно рассказал. Отвечает: «Понятно, хорошо!». Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со «сникерсом». И смотрит на меня еще так, ха-ха».

Габариты не помешали провести ему лучший матч в РПЛ. Смотрите сами: за 11 минут мужчина сделал 6 касаний (больше всего в РПЛ), впервые коснулся мяча в чужой штрафной (и сразу дважды), впервые выиграл единоборство и впервые отдал под удар. Панченко пробил отлично.

Прошлый сезон – тоска. Парфенов и Божович выделили Гураму 0 минут, а «Арсенал» упал в ФНЛ. Кстати, Божович тренировал Аджоева дважды: до этого – в сезоне-2017/18, когда выделил всего 2 минуты против «Анжи».

Этим летом тренера спросили, как часто босс говорил ему, чтобы он ставил сына в состав. «Никогда, – четко ответил Граф. – Он играл у меня, только когда я был первый раз в Туле. Во второй мой приход он уже не играл».

Сергей Подпалый, наоборот, снова поверил в форварда: позвал его на три матча за «Арсенал-2» в ПФЛ. В игре против «Динамо» из Владивостока 27-летний Аджоев оказался самым старшим в команде: с ним играли парни на 3-5 лет младше. В других встречах ситуация повторилась.

Олег Кононов тоже работает с Аджоевым во второй раз и держится неплохо: выпустил всего один раз. В первый приход была та же одна попытка. Официальный сайт ФНЛ сообщает, что 5 сентября 2022-го «Арсенал» отзаявил форварда, но это не помешало ему еще два раза оказаться в запасе.

Вся статистика Гурама Гурамовича: отлично раздает передачи, нужно подтягивать дриблинг, удары и единоборства

Чуть выдохнем.

И подведем итоги.

Выводы очевидные: как и отец, Аджоев – кубковый игрок.

Гурам Захарович выигрывал Кубок СССР, становясь лучшим игроком решающего матча, доходил до финала Кубка Украины, 1/8 финала Кубка Кубков и Кубка УЕФА.

Гурам Гурамович провел в Кубке больше минут, чем в РПЛ и ФНЛ вместе взятых – 128 против 100. Там он чаще касался мяча, чаще раздавал передачи, вступал в борьбу и пытался обводить. Главное – там случилась единственная успешная обводка (против «Салюта») и все три удара за карьеру.

Свободнее на поле Аджоев-младший чувствует себя в ФНЛ. Там он касается мяча в среднем 1 раз за 2,25 минуты, в Кубке – за 3,2 минуты, в РПЛ – за 3,65 минуты. Там же смелее идет в дриблинг – каждые 9 минут, в Кубке – каждые 32 минуты, в РПЛ – каждые 73.

В целом видно, что Аджоев крут в передачах: 74% точности – отлично для форварда и на одном уровне с Холландом (77% в этом сезоне), Левандовски (78%), Неймаром (81%). Для сравнения: Соболев (69%), Комличенко (69%), Смолов (69%) и Чалов (73%) уступают Гураму Гурамовичу.

Над единоборствами (35%), обводками (24%) и ударами (0%) нужно работать, но, видимо, именно для этого форвард все больше становится похож на регбиста.

Аджоев и другая статистика: любимые тренеры, города и победы (поражений – нет!)

Считается, что Аджоев-младший – оберег для тренеров: чем чаще выпускаешь его на поле, тем дольше работаешь. Цифры говорят об обратном: Сергей Подпалый задействовал Гурама активнее остальных, но не продержался и четырех месяцев. Это антирекорд среди всех тренеров младшего Аджоева: даже Кононов, которого быстро схантил «Спартак», рулил командой 5 месяцев.

Сергей Кирьяков, наоборот, дал форварду всего один шанс, при этом спокойно работал с осени 2016-до до конца сезона, хотя команда валилась и залетела в стыковые матчи. Олег Кононов и Миодраг Божович еще сильнее опровергают теорию про оберег: в первые заходы они использовали сына президента по одному разу, но позже Гурам Захарович снова позвал их в Тулу.

Тренеры при этом все равно хотели порадовать босса и в 80% случаев выпускали его сына в домашних матчах. После этого камера обязательно показывала ложу с довольным президентом.

Во время замены в матче с «Тамбовом» Гураму Гурамовичу аплодировал уже весь стадион в Туле. Комментатор Дмитрий Бажанов даже назвал это культом личности: «Кричат «Гурам, Гурам, Гурам!»

В единственном интервью младший Аджоев говорил, что для него честь «быть сыном великого человека, который в жизни всего добился сам». Кажется, после того приема великим он может назвать и себя.

Еще одно величие Аджоева – в том, что с ним на поле «Арсенал» ни разу не проиграл. Да, форвард чаще всего выходил в конце, но в сумме он провел 228 минут – то есть 2,5 матча. Среди них были минуты против «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо», и в моменты с Гурамом «Арсенал» даже не пропустил от них. А «Ростову» – забил, хотя летел 1:3 и по идее должен был расклеиться еще сильнее.

Большую часть минут Аджоев получил в Кубке, но и там у него топовые показатели: победа и ничья, хотя соперники из ФНЛ наверняка максимально настраивались на клуб РПЛ, а «Арсенал» играл не самым основным составом.

Общие результаты матчей с участием Аджоева включают поражения (от «Ростова» и «Зенита»), зато в них клуб набрал 80% очков. Сказывается, что Гурама обычно выпускают в конце победных матчей – и желательно тех, где Тула ведет минимум в два мяча. Таких матчей – 10 из 20.

Трижды тренеры рисковали и ставили на Гурама, минимально ведя в счете. Еще две победы вырваны по пенальти в Кубке.

Бонус! Сравнение двух легенд: Аджоев или Ротенберг?

По всем показателям у Бориса Борисовича – дичайший отрыв. На поле он чувствовал себя свободнее: на одно касание в РПЛ ему требовались 1,75 минуты, Гураму Гурамовичу – 3,65.

Единственное, в чем выигрывает Аджоев – точность передач. У него бешенные 91,6% против скромных 71% у Ротенберга.

Разные уровни чувствуются и в титулах: защитник выиграл золото и дважды серебро чемпионата, побеждал в Кубке, играл в еврокубках (в том числе полный матч в группе ЛЕ и несколько победных минут в ЛЧ против «Галатасарая»), вызывался в сборную Финляндии (один тайм против Эстонии).

У форварда все скромнее: лишь серебро ФНЛ-2015/16.

Возможно, титулы Гурам Гурамович добрал в FIFA. Говорят, в «Арсенале» он лучше всех освоил приставку, и в виртуальном футболе тоже считается легендой.

Графика: Алиса Ефремова. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Антон Денисов