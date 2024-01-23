Черный юбилей Рублева, поцелуйчики и шуточки Джоковича. Главное во вторник на Australian Open

Соболенко не согласилась подвинуться.

Самые яркие сюжеты за день в Австралии.

Рублев снова проиграл четвертьфинал – с шикарным шансом взять сет. Джокович провел убойную концовку

Разочарование и новое признание величия.

● Андрей Рублев проиграл Яннику Синнеру – 4:6, 6:7(5), 3:6. У него точно были шансы зацепиться, главный упущен на тай-брейке: россиянин вел 5:1, но проиграл шесть розыгрышей подряд.

«Было немного ветрено, после перехода стало чуть удобнее мне. Я постарался удержать свою подачу, еще раз – и каким-то образом все получилось. Очень напряженный момент, мне такие нравятся», – Синнер после стартовой реакции «не знаю» пытался объяснить, как даже в такой ситуации избежал потери сета.

А Рублев, похоже, уже тогда все понял: показывал своей команде на пальцах, какое преимущество упустил. Ну а первое слово – направление, куда должны отправиться такие провалы – вы наверняка прочитаете по губам.

Андрей проиграл десятый из десяти полуфиналов на турнирах «Большого шлема», эта стадия остается для него заколдованной. Синнер вышел во второй полуфинал «Шлема», и его шансы против Новака Джоковича сейчас выглядят очень прилично.

● Джокович снова проиграл сет, но прошел в полуфинал – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3 против Тэйлора Фрица. Магия серба в том, что он почти в 37 лет после двух страдательных сетов уничтожает соперника, который на десять лет моложе, в третьем и четвертом. «Забирает ноги» – любимое определение самого Новака и всех, кто обсуждает его матчи.

Матч растянулся почти на четыре часа, только первый гейм играли 16 минут. Джокович в третьей партии стал намного лучше подавать, легче забирать свои геймы и на этом фоне стали получаться брейки. Серб впервые в карьере не реализовал аж 15 первых брейк-пойнтов в матче – зато с 16-го начались его относительно простые победные два сета.

Это 48-й полуфинал Новака на «Шлемах» – удивительно, но в этой гонке он единолично первый не так давно, обошел Роджера Федерера (46) только прошлой осенью. Есть рейтинг, где до швейцарца еще ползти: сейчас Джокович выиграл 700-й матч на харде, до лидера – еще 83 победы.

Новак потратил по дороге к полуфиналу рекордно много времени, но теперь статистика за него: предыдущие десять выходов закончились в Австралии титулами.

Гауфф выжила против украинки, Соболенко разносит

Два разнонаправленных матча фавориток.

● Коко Гауфф настрадалась с Мартой Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2. Больше трех часов при 30 градусах под самым солнцем. Это был самый жаркий день турнира, а американка с украинкой застали пик.

Вероятно, в том числе отсюда дичайшее количество ошибок. 107 невынужденных (51 и 56) в сумме за матч! Коко ушла в жестокий минут, у нее всего 17 активно выигранных мячей. Да и вообще чуть не потонула в матче: в первом сете проигрывала 1:5, при 2:5 отыгрывала два сетбола, при 5:6 на тай-брейке еще один. «Ничего не получалось ни справа, ни слева, да и подача не шла», – вспомнила Кори тот отрезок.

Еще призналась в любви фруктовому салату: «Когда я росла, мама собирала мне в академию сумку-холодильник, чтобы я могла тренироваться весь день. Там были фрукты, яблочное пюре и Gatorade. Зачем менять то, что всегда работает? Я знаю, что многие люди любят гели и другие модные вещи. Но мне просто нравятся натуральные фрукты».

И победные танцы.

● Арина Соболенко вынесла еще и Барбору Крейчикову – 6:2, 6:3. Их игру думали переносить с центрального корта на Арену Маргарет Корт, чтобы в программе дня уместились вечерние Синнер – Рублев. Им предлагали подвинуться, это подтвердила Арина – девушки отказались.

Соболенко сделала так, что последний мужской матч начался в относительно приличные без пятнадцати одиннадцать. Уложилась в 70 минут: в обоих сетах отдавала по разу свою подачу, но делала по три брейка. За весь турнир – уже пять матчей – отдала только 16 геймов. Интервью на корте Елена Докич закончила шуточным требованием: «Ты выигрываешь так легко, даже не потеешь – но берешь с собой столько полотенец. Ты просто должна отдать мне хоть одно». И Арина отдала.

У Соболенко полуфинал на шестом «Шлеме» подряд. Конечно, Арина остается главным фаворитом женской сетки.

Стендап дня. Джокович рассказал Кириосу, что делать с его любимым деревом

Еще по ходу матча, его Ник Кириос комментировал для «Евроспорта», Джокович слал другу воздушные поцелуйчики: комментаторские позиции прямо за задней линией корта, это удобно.

А после матча Ник вышел на корт как интервьюер (похоже, что спонтанно – впервые на турнире). В этом был непередаваемый вайб. Особенно после разговора про брейк-пойнты и подачу Фрица с шуткой «я как будто с тобой играл».

Главный вопрос Кириос приберег.

– Я знаю, что в Ботаническом саду есть дерево, которое ты обнимаешь. Можешь его показать? Потому что мне нужно выздороветь. И мне надоело, что ты постоянно выигрываешь тут. Я хочу вернуться и хотя бы раз тебя обыграть. Где дерево?

– Я тебе покажу. Только никому не говори – это секрет. Там тебе будет нужно снять обувь, забраться на вершину. И повисеть вниз головой 33 минуты и три секунды. И тогда ты выиграешь «Шлем».

Гость дня. Бесконечный сверчок

На эту гифку можно смотреть бесконечно. Сверчок идет по корту на Арене Рода Лэйвера во время матча Соболенко – Крейчикова.

Идет и идет.

На Australian Open их полно. Мелькают чуть ли не на каждом матче.

За кем еще следить?

Пора подключаться к юниорскому турниру.

В одиночном разряде у девушек там еще в борьбе 15-я сеяная Влада Минчева. 16-летняя россиянка пока получила странной медийности, а из теннисных новостей – после того случая Влада прошла еще один раунд и теперь в третьем сыграет с британкой Ханной Клюгман, четвертым номером посева.

Кристиана Сидорова играет в паре с австралийкой Майей Джойнт – они сыграют четвертьфинал с немецко-чешской парой Пастикова/Стушек.

Что будет в среду? Медведев под утро, Калинская днем

В четыре утра сыграют Даяна Ястремская и Линда Носкова, а следом за ними, но не раньше 5:30 мск – Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.

Анна Калинская с Циньвэнь Чжэн – после них, но не раньше 11:00.

Закроют день Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer