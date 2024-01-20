Мегасенсация: вылет №1, американка ела суши на корте, забавная сценка Медведева. Главное за день на Australian Open

Даниил вообще впечатлил.

Самое яркое на кортах и рядом во второй день третьего круга AO.

Медведев все сделал быстро, Алькарас – еще быстрее. Путь Даниилу облегчил сенсационный португалец

Ожидаемые победы перекликаются с сюрпризами.

● Даниил Медведев сыграл самый уверенный матч турнира – 6:3, 6:4, 6:3 с Феликсом Оже-Альяссимом. Его клиент: выиграл седьмой матч из семи. Признался, что не чувствовал себя готовым много бегать, поэтому нагружал соперника так, чтобы и не приходилось. После игры больше говорили о прошлом приключении Даниила и последствиях.

Оказалось, Медведев лег спать только в семь утра, проснулся в 12: «Хорошо еще, что у меня есть сверхспособность – могу спать где и когда угодно. Некоторые говорят, что после тяжелого матча два-три часа не могут уснуть. Таким было бы тяжелее. Когда был моложе, года до 21, я много тусовался. Это плохо влияло на теннис, я играл не так, как сейчас. Но некоторые тренировки после бессонной ночи, возможно, помогли мне в этом случае . Вообще идеал для меня – лечь в 11 и встать в девять. Да-да, я люблю поспать».

● Нуну Боржес неожиданно обыграл Григора Димитрова и вышел на Медведева. 26-летний португалец никогда до этого не побеждал соперников из топ-20 и не был в первой полусотне рейтинга – оба достижения только что пробиты. Причем после проигранного первого сета – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6). Боржес бывал максимум во вторых кругах «Шлемов», а в Австралии раньше не проходил и первый. И вот уже 1/8 финала – кстати, первым из португальцев на AO.

● Карлос Алькарас провел на корте всего час: при 6:1, 6:1, 1:0 Шан Цзюньчэн снялся из-за травмы колена. Самое впечатляющее об этом матче: 20-летний испанец впервые в жизни сыграл с соперником, который младше, китайцу 18 лет. Алькарас теперь самый молодой игрок, дошедший до четвертого круга на семи «Шлемах» подряд. А еще мы выяснили, что Карлос набирается сил в новом испанском ресторане.

Дальше у Алькараса – серб. Новак Джокович может быть только в финале, а пока – Миомир Кецманович, забравший у Томми Пола пятый сет со счетом 6:0 после двух отыгранных матчболов.

● Александр Зверев четко прошел Алекса Микельсена – 6:2, 7:6(4), 6:2. Могло и затянуться, на тай-брейке после отыгранного брейка американец вел 4:2, но проиграл пять мячей подряд и в третьей партии сопротивлялся гораздо меньше.

● Кэмерон Норри выбил Каспера Рууда: 6:4, 6:7(7), 6:4, 6:3. Для британца это первый выход в четвертый круг австралийского «Шлема». Грунт поверх харда для норвежца явно так и не насыпали. Зверев и Норри теперь сыграют за четвертьфинал.

А еще поляк Хуберт Хуркач прошел Юго Эмбера, другой француз Артур Казо выиграл у Тэллона Грикспора.

Отмена российского дерби, вылет Швентек, дорога Свитолиной

У россиянок – 50/50.

● Анна Калинская обыграла Слоун Стивенс – в плотнейшей развязке третьего сета (6:7(8), 6:1, 6:4). Хотя могла все решать намного спокойнее, в первой партии на тай-брейке Анна упустила четыре сетбола, причем три из них подряд – вела 6:3. Пришлось разворачивать матч во втором сете, дожимать поздним брейком в решающем. И отыгрывать брейк-поинты при подаче на матч.

● Анна Блинкова остановилась – 6:7(1), 4:6 от Жасмин Паолини. Во втором сете вела 4:1, но почему-то отключилась и дальше взяла только три очка до конца матча. Сама Анна связала провал с тем, что уделила слишком много внимания вниманию к себе. 28-летняя Паолини впервые вышла во вторую неделю «Шлема», сыграет с Калинской.

⚡️ Вылетела Ига Швентек – проиграла 19-летней чешке Линде Носковой, хотя взяла у нее первый сет (6:3, 3:6, 4:6). У первой ракетки мира не было поражений аж с сентября, прервалась серия из 18 побед подряд. Ближе к концу Швентек просто перестала понимать, что ей делать.

У Носковой до этого турнира не было на AO ни одной победы в жизни, даже в квалификации – год назад проиграла там первый же матч. И вот теперь она первый тинейджер с 1999-го, обыгравшая в Австралии первую ракетку мира, прошлый раз это получалось у Амели Моресмо против Линдсей Дэвенпорт.

● Освободился путь для Элины Свитолиной: украинка без проблем прошла Викторию Голубич (6:2, 6:3) и вместо первого номера рейтинга сыграет как раз с Линдой Носковой. После матча Элина, приехавшая в Австралию с дочкой и оставшаяся в сетке намного дольше мужа Гаэля Монфиса, четко обозначила, сейчас точно его очередь взять на себя семейные обязанности.

Девушек из Украины в 1/8 финала три: Даяна Ястремская сейчас обыграла американку Эмму Наварро, а Марта Костюк еще в пятницу прошла Элину Аванесян.

Кроме того, Виктория Азаренко только что выбила Алену Остапенко.

Врыв дня. Ли На ворвалась на интервью Циньвэнь Чжэн – и шлепнула ее

Китаянка Циньвэнь Чжэн днем после победы над Яфань Ван (6:4, 2:6, 7:6) давала интервью, и в этот момент прямо в кадр ворвалась Ли На.

Прокралась за спинами и шлепнула!

«Это был такой сюрприз! Она подбежала ко мне, шлепнула по попе! – со смехом рассказывала 21-летняя Чжэн и вспоминала победный финал Ли На в Австралии десять лет назад. – Я сидела перед телевизором, смотрела от начала до конца. Пересматривала больше 10 раз, так что воспоминаний много. Она невероятная. Первая девушка из Азии, которая выиграла «Большой шлем». Как такое можно забыть?»

Сейчас Чжэн – 12-й номер турнира – четвертая из оставшихся сеяных. У нее в 1/8 финала – француженка Осиан Доден, она дошла до этой стадии на «Шлеме» с 20-й попытки.

Перекус дня. Стивенс поела суши прямо на корте

При счете 0:5 во втором сете Слоун явно понимала, что надо будет заходить на решающую партию. Американка сделала заказ прямо на корт.

Сначала принесли просто две коробочки с роллами, потом еще и напиточки.

Стивенс устроила себя такой перекус, а судье пришлось ее поторопить. Когда обратный отсчет паузы дошел до нуля, она еще сидела на месте –и получила предупреждение.

Американка возмутилась: «Людям вы не говорите, чтобы они побыстрее садились на места, а меня сейчас торопите?» И после этого, видимо раз предупреждение уже есть, доела еще один кусочек ролла. Только потом, дожевывая на ходу, пошла подавать.

Слоун проиграла и этот сет, и третий. В итоге оставила все добро на скамейке – вместе с надкушенным яблоком, когда уходила с корта.

Сценка дня. «Проснулся – дочки нет»: Медведев рассказал, как не справился с поручением жены

Прекрасное само по себе продолжение разговора про сон. Джим Курье спросил у Даниила, как ему удается достаточно спать, когда дома дочка, которой чуть больше года.

– Это большая проблема (смеется). Перед тем, как я уехал, мы очень рано встали – нам надо было отвезти гостя в аэропорт. Мы с женой вернулись часов в 6, и жена сказала, что хочет спать и пойдет в другую комнату. А меня отправила к дочке.

Первые полчаса я был настороже – вроде спал, а вроде и не спал. Потом я проснулся – 9 утра. Дочки нет.

Жена сказала, что в какой-то момент пришла, а Алиса стоит в кроватке. И такая: А! А! А!

А я спал. Так что по ночам у нас только жена ею занимается (смеется).

Что будет в воскресенье? Смотрим Тимофееву, Мирру, Хачанова и Рублева

Первой из наших сыграет Мария Тимофеева – ее матч с Мартой Костюк стоит вторым запуском.

Мирра Андреева против Барборы Крейчиковой – третья в программе на другом корте.

Карен Хачанов и Янник Синнер выйдут не раньше восьми утра по московскому времени, Андрей Рублев и Алекс де Минаур – не раньше 11.

Больше деталей расписания – здесь

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer; East News/WILLIAM WEST / AFP; Ma Ping/XinHua/Global Look Press