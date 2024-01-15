Безумный камбэк Медведева, безумный тай-брейк Блинковой, безумные битвы Зверева и Рууда. Главное в четверг на Australian Open

Швентек мысленно вылетела.

Самые яркие сюжеты о-о-очень долгого дня на Открытом чемпионате Австралии.

Блинкова вырвала великую концовку, Касаткина позволила переворот, Швентек была близка к вылету

Насыщенная концовка второго круга.

● Анна Блинкова обыграла Елену Рыбакину на великом чемпионском тай-брейке. Там и до 42-очковой рубки (22:20!) в ключевой момент происходило много чего, но этот рекордный за всю историю «Шлемов» решающих тай-брейков – просто вау. А розыгрыш на матчболе Рыбакиной при счете 18:17, который Анна спасла на задней линии и выиграла у сетки – точно уже среди претендентов на лучший в сезоне.

Блинкова покорила и спокойствием, и агрессией одновременно – особенно против более опытной соперницы, уже победительницы «Шлема». После матча Анна без сомнений сказала, что это лучший день в ее жизни. Действительно, это ведь самая крупная победа в карьере россиянки – еще и в таком стиле.

● Анна Калинская начала день с победы: обыграла Аранту Рус (6:1, 7:5) еще утром. Для Анны это хоть и тихий, но тоже прорыв – она впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Сыграет теперь со Слоун Стивенс – что жаль.

● Дарья Касаткина могла выходить на Калинскую, но проиграла Стивенс – 6:4, 3:6, 3:6. Взяла у американки, вылетавшей в Австралии в первом круге четыре раза подряд, первый сет, а затем позволила перевернуть матч. Сама Дарья на позитиве: рада прогрессу в игре. Слоун праздновала выход в третий круг очень бурно, после матча на вопрос об эмоциях контратаковала: «Как правило, вы, ребята, меня обсираете и говорите, какой безэмоциональной и унылой я выгляжу на корте. Сейчас все наоборот». Сеяных россиянок на турнире не осталось уже во втором круге.

Ига Швентек получила проблем намного больше ожидаемого – выиграла у Даниэль Коллинс (6:4, 3:6, 6:4), но не просто отдала ей сет, а проигрывала в третьем 1:4 с двойным брейком, при 2:4 отыгрывалась с 0:40. Полька призналась, что мыслями уже была в аэропорту, но отправила туда американку. 30-летняя Коллинс после игры заявила, что проводит последний сезон в карьере.

Виктория Азаренко выбила датчанку Клару Таусон (6:4, 3:6, 6:2), Алена Остапенко – австралийку Айлу Томлянович (6:0, 3:6, 6:4), а вот Джессика Пегула быстро получила от Клары Бюрель из Франции (4:6, 2:6).

Медведев вытащил матч с 0:2, Зверев и Рууд довели до чемпионских тай-брейков

Очень много напряженных битв.

● Даниил Медведев вытащил мегаматч у Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. Два сета ничего не мог сделать с агрессией и точностью соперника, во второй партии не подал на партию и упустил ее на тай-брейке после долгого медицинского перерыва, но все же нашел что-то в третьем сете.

В концовке четвертого дико взбесился и швырнул ракетку в свою скамейку, когда Руусувуори повел 5:4 после отыгранного брейка, а на втором тай-брейке переломил эту игру еще раз. 7:1 там, баранка в пятой партии против уже страдающего финна – и выход в третий круг после четырех с половиной часов игры.

Закончили в 3:40 по местному времени, потому что играли после Блинковой – Рыбакиной. «Честно говоря, я бы сам не досидел до такого времени, еще в час пошел бы домой, – пошутил Даниил в интервью на корте. – С теннисным режимом никогда не знаешь, когда нужно поесть, когда потренироваться. Пять минут разомнешься, отдохнешь, снова разогреешься. К выходу на корт я уже был вымотан».

Медведев без ошибки вспомнил, что третий раз за карьеру вытащил матч с 0:2 по сетам, причем это уже второй случай на Australian Open: в 2021-м против Марина Чилича на «Уимблдоне», в 2022-м – против Феликса Оже-Альяссима в Австралии. Как раз с канадцем ему играть в третьем круге.

● Александр Зверев и Каспер Рууд выиграли по пятисетовому матчу на чемпионских тай-брейках. С одинаковым счетом.

Немцу понадобились четыре с половиной часа против Лукаша Кляйна из Словакии, 160-й ракетки мира, к тому же с двумя тай-брейками в конце: 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7). Зверев выиграл 20-й матч из пяти сетов в карьере и избежал суперсенсации. Он теперь сыграет с Алексом Микельсеном, американец прошел Иржи Лехечку.

Рууд тоже дотянул до такой развязки в пятой партии против австралийца Макса Перселла – 6:3, 6:7(5), 6:3, 3:6, 7:6(10-7), только вел 2:1 по партиям. Усталым после матча он выдал шутку дня на вопрос, что ему нужно для победы на Australian Open: «Может, чтобы тут поверх харда насыпали грунт?» Можно ждать этого, но скорее придется обыграть Кэмерона Норри.

● Хольгер Руне вылетел от 122-й ракетки мира – проиграл французу Артуру Казо, 6:7(4), 4:6, 6:4, 3:6. Минус восьмой сеяный – пока это самая статусная потеря мужского турнира. 21-летний Казо впервые в жизни обыграл соперника из топ-10, дальше у него Тэллон Грикспор.

● Карлос Алькарас закрыл Лоренцо Сонего, но отдал сет и непросто бодался в других – 6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3). Впечатлил тем, как два раза за матч пробил мимо сеточного столба!

За день на турнире сыграли 15 решающих сетов: девять у женщин, шесть у мужчин.

Прикол дня. Радукану выиграла розыгрыш благодаря встречному ветру

Эмма Радукану вылетела от китаянки Яфань Ван. Это было ветрено.

В одном из розыгрышей англичанке помогло, что она играла против ветра. Мяч после отскока на чужой половине просто сдуло через сетку.

Но в итоге – 4:6, 6:4, 4:6. В концовке у Радукану сильно заболел желудок: «Я подавала в третьем сете и при счете 30:0 мне стало очень плохо, появились слабость и тошнота. Думаю, весь третий сет было видно, что я боролась с этим. У меня ничего не болело. Во время матча подступала рвота, а после уже просто стошнило. Сейчас все в порядке. Но отстойно, что все так совпало по времени».

Что будет в пятницу? Хачанов начнет, Мирра и Аванесян рано утром, Рублев и Тимофеева – уже днем

Главные события, намеченные на пятницу – в день старта третьего круга.

Карен Хачанов сыграет с Томашем Махачем первым запуском, сразу после него – Анастасия Захарова с Магдаленой Фрех.

Третьими на разных кортах (не раньше шести утра) стоят матчи Элины Аванесян с Мартой Костюк и Мирры Андреевой против Диан Парри.

На Арене Маргарет Корт с россиянами оба матча вечерней программы: не раньше 11:00 мск Мария Тимофеева и Беатрис Хаддад Майя, следом Андрей Рублев с Себастьяном Кордой. Больше деталей пятничного расписания здесь.

Фото: Ma Ping/XinHua, IMAGO/Schreyer/Global Look Press; Gettyimages.ru/Kelly Defina, Phil Walter