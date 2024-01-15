Глаз Народа
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Безумный камбэк Медведева, безумный тай-брейк Блинковой, безумные битвы Зверева и Рууда. Главное в четверг на Australian Open

Даниил Медведев Даниил Медведев
Виктория Азаренко Виктория Азаренко
Анна Блинкова Анна Блинкова
Джессика Пегула Джессика Пегула
Эмма Радукану Эмма Радукану
Алена Остапенко Алена Остапенко
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Анна Калинская Анна Калинская
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Слоун Стивенс Слоун Стивенс
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Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Хольгер Руне Хольгер Руне
Ига Швентек Ига Швентек
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Швентек мысленно вылетела.

Самые яркие сюжеты о-о-очень долгого дня на Открытом чемпионате Австралии. 

Блинкова вырвала великую концовку, Касаткина позволила переворот, Швентек была близка к вылету

Насыщенная концовка второго круга.

● Анна Блинкова обыграла Елену Рыбакину на великом чемпионском тай-брейке. Там и до 42-очковой рубки (22:20!) в ключевой момент происходило много чего, но этот рекордный за всю историю «Шлемов» решающих тай-брейков – просто вау. А розыгрыш на матчболе Рыбакиной при счете 18:17, который Анна спасла на задней линии и выиграла у сетки – точно уже среди претендентов на лучший в сезоне.

Блинкова покорила и спокойствием, и агрессией одновременно – особенно против более опытной соперницы, уже победительницы «Шлема». После матча Анна без сомнений сказала, что это лучший день в ее жизни. Действительно, это ведь самая крупная победа в карьере россиянки – еще и в таком стиле.

Величие победы Анны Блинковой зафиксировано здесь 

● Анна Калинская начала день с победы: обыграла Аранту Рус (6:1, 7:5) еще утром. Для Анны это хоть и тихий, но тоже прорыв – она впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». Сыграет теперь со Слоун Стивенс – что жаль. 

● Дарья Касаткина могла выходить на Калинскую, но проиграла Стивенс – 6:4, 3:6, 3:6. Взяла у американки, вылетавшей в Австралии в первом круге четыре раза подряд, первый сет, а затем позволила перевернуть матч. Сама Дарья на позитиве: рада прогрессу в игре. Слоун праздновала выход в третий круг очень бурно, после матча на вопрос об эмоциях контратаковала: «Как правило, вы, ребята, меня обсираете и говорите, какой безэмоциональной и унылой я выгляжу на корте. Сейчас все наоборот». Сеяных россиянок на турнире не осталось уже во втором круге.

Ига Швентек получила проблем намного больше ожидаемого – выиграла у Даниэль Коллинс (6:4, 3:6, 6:4), но не просто отдала ей сет, а проигрывала в третьем 1:4 с двойным брейком, при 2:4 отыгрывалась с 0:40. Полька призналась, что мыслями уже была в аэропорту, но отправила туда американку. 30-летняя Коллинс после игры заявила, что проводит последний сезон в карьере.

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

Виктория Азаренко выбила датчанку Клару Таусон (6:4, 3:6, 6:2), Алена Остапенко – австралийку Айлу Томлянович (6:0, 3:6, 6:4), а вот Джессика Пегула быстро получила от Клары Бюрель из Франции (4:6, 2:6). 

Медведев вытащил матч с 0:2, Зверев и Рууд довели до чемпионских тай-брейков

Очень много напряженных битв.

● Даниил Медведев вытащил мегаматч у Эмиля Руусувуори – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. Два сета ничего не мог сделать с агрессией и точностью соперника, во второй партии не подал на партию и упустил ее на тай-брейке после долгого медицинского перерыва, но все же нашел что-то в третьем сете.

В концовке четвертого дико взбесился и швырнул ракетку в свою скамейку, когда Руусувуори повел 5:4 после отыгранного брейка, а на втором тай-брейке переломил эту игру еще раз. 7:1 там, баранка в пятой партии против уже страдающего финна – и выход в третий круг после четырех с половиной часов игры.

Закончили в 3:40 по местному времени, потому что играли после Блинковой – Рыбакиной. «Честно говоря, я бы сам не досидел до такого времени, еще в час пошел бы домой, – пошутил Даниил в интервью на корте. – С теннисным режимом никогда не знаешь, когда нужно поесть, когда потренироваться. Пять минут разомнешься, отдохнешь, снова разогреешься. К выходу на корт я уже был вымотан».

Медведев без ошибки вспомнил, что третий раз за карьеру вытащил матч с 0:2 по сетам, причем это уже второй случай на Australian Open: в 2021-м против Марина Чилича на «Уимблдоне», в 2022-м – против Феликса Оже-Альяссима в Австралии. Как раз с канадцем ему играть в третьем круге.

Все детали первернутого матча с истериками Медведева – тут

● Александр Зверев и Каспер Рууд выиграли по пятисетовому матчу на чемпионских тай-брейках. С одинаковым счетом.

Немцу понадобились четыре с половиной часа против Лукаша Кляйна из Словакии, 160-й ракетки мира, к тому же с двумя тай-брейками в конце: 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(10-7). Зверев выиграл 20-й матч из пяти сетов в карьере и избежал суперсенсации. Он теперь сыграет с Алексом Микельсеном, американец прошел Иржи Лехечку.

Рууд тоже дотянул до такой развязки в пятой партии против австралийца Макса Перселла – 6:3, 6:7(5), 6:3, 3:6, 7:6(10-7), только вел 2:1 по партиям. Усталым после матча он выдал шутку дня на вопрос, что ему нужно для победы на Australian Open: «Может, чтобы тут поверх харда насыпали грунт?» Можно ждать этого, но скорее придется обыграть Кэмерона Норри.

● Хольгер Руне вылетел от 122-й ракетки мира – проиграл французу Артуру Казо, 6:7(4), 4:6, 6:4, 3:6. Минус восьмой сеяный – пока это самая статусная потеря мужского турнира. 21-летний Казо впервые в жизни обыграл соперника из топ-10, дальше у него Тэллон Грикспор.

● Карлос Алькарас закрыл Лоренцо Сонего, но отдал сет и непросто бодался в других – 6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3). Впечатлил тем, как два раза за матч пробил мимо сеточного столба!

За день на турнире сыграли 15 решающих сетов: девять у женщин, шесть у мужчин.

Прикол дня. Радукану выиграла розыгрыш благодаря встречному ветру

Эмма Радукану вылетела от китаянки Яфань Ван. Это было ветрено.

В одном из розыгрышей англичанке помогло, что она играла против ветра. Мяч после отскока на чужой половине просто сдуло через сетку.

Но в итоге – 4:6, 6:4, 4:6. В концовке у Радукану сильно заболел желудок: «Я подавала в третьем сете и при счете 30:0 мне стало очень плохо, появились слабость и тошнота. Думаю, весь третий сет было видно, что я боролась с этим. У меня ничего не болело. Во время матча подступала рвота, а после уже просто стошнило. Сейчас все в порядке. Но отстойно, что все так совпало по времени».

Что будет в пятницу? Хачанов начнет, Мирра и Аванесян рано утром, Рублев и Тимофеева – уже днем

Главные события, намеченные на пятницу – в день старта третьего круга.

Карен Хачанов сыграет с Томашем Махачем первым запуском, сразу после него – Анастасия Захарова с Магдаленой Фрех.

Третьими на разных кортах (не раньше шести утра) стоят матчи Элины Аванесян с Мартой Костюк и Мирры Андреевой против Диан Парри.

На Арене Маргарет Корт с россиянами оба матча вечерней программы: не раньше 11:00 мск Мария Тимофеева и Беатрис Хаддад Майя, следом Андрей Рублев с Себастьяном Кордой. Больше деталей пятничного расписания здесь.

Аж четыре сюрприза из России, вылет на «дебильном корте», конфликт Джоковича. Главное в среду на Australian Open

Мария Тимофеева – внучка великой пианистки – уже в третьем круге Australian Open. К ней когда-то подкатывал Алькарас

Фото: Ma Ping/XinHua, IMAGO/Schreyer/Global Look Press; Gettyimages.ru/Kelly Defina, Phil Walter

9 комментариев
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Касаткина в своём репертуаре. Вылетает во втором круге, зато вся на позитиве. То ли играть приехала, то ли позитив ловить, что случилось с ней, только Забияко может сказать.
+23
-9
+14
Топим за Рублева, надо как минимум дойти до полуфинала
+14
-2
+12
Две русские девчонки Блинкова с Рыбакиной редкий по упорству и красоте выдали тай-брейк. Нашла коса на камень, характер против характера.
+8
0
+8
#АнастасияЗахарова
+1
0
+1
Ответ Hardy
Дноллинз капец, не закрыть с 4-1 и 4-2 с тройным бп...
она что какого то ноунейма не закрыла?
+3
-2
+1
Ответ Вадим flanec
Касаткина в своём репертуаре. Вылетает во втором круге, зато вся на позитиве. То ли играть приехала, то ли позитив ловить, что случилось с ней, только Забияко может сказать.
Ей уже всё очень сильно просто (цензура не даёт даже со звёздочками написать) . Сразу, ещё до выхода на корт)
+5
-5
0
Ответ Кирилл Польский
Ей уже всё очень сильно просто (цензура не даёт даже со звёздочками написать) . Сразу, ещё до выхода на корт)
Как верно написано. 👍
+3
-3
0
Ответ sonny91
она что какого то ноунейма не закрыла?
а сколько надо брейков сделать, чтобы закрыть не ноунейма? она вырубилась сама, Сид ничего выдающегося не показывала
+1
-1
0
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