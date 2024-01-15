Аж четыре сюрприза из России, вылет на «дебильном корте», конфликт Джоковича. Главное в среду на Australian Open

Синнер шутил о мышцах как в «Спасателях Малибу».

Самое яркое в первый день второго круга на Открытом чемпионате Австралии.

Четыре женских сюрприза: Мирра и Аванесян впервые обыграли топ-10, Тимофеева и Захарова жгут на дебютном «Шлеме»

Прекрасный процент неожиданных побед.

● Мирра Андреева «надрала задницу» Онс Жабер – да, именно так. Предматчевые слова самой Онс сбылись: россиянка вынесла ее 6:0, 6:2. Андреева доминировала тотально, не ошибалась сама, была агрессивной и пользовалась всей внезапной неуверенностью соперницы.

Мирра впервые выиграла сет под ноль на «Шлеме», впервые победила соперницу из топ-10. И продвинулась в третий круг по траектории шестой сеяной. Там француженка Диан Парри (хотя могла быть Камилла Рахимова), и Андреева – явно фаворит.

● Мария Тимофеева перевернула матч с Каролин Возняцки – проигрывала сет и брейк, но 1:6, 6:4, 6:1. У 20-летней Тимфеевой, внучки великой пианистки, такое восхождение на первом в жизни основном турнире «Шлема». Она была в центре внимания еще и потому, что только ее матч начался в 11 утра по Мельбурну (шел дождь, на двух других кортах с крышей стартовали на час позже) – правда, этот первый отрезок Мария как раз проиграла, но следом устроила камбэк.

«Выхожу с корта, думаю: классно, я молодец. Захожу смотреть результаты – Мирра обыграла Жабер 6:0 6:2. Меня это сразу приземлило», – призналась она Максиму Янчевскому после матча. В 1/16 финала у нее бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

● Анастасия Захарова тоже прорывается на дебютном «Шлеме»: разгромила Кайю Юван (6:1, 6:1) всего за 49 минут. Она и сама не ожидала, что все получится так быстро. Захаровой в четверг исполнится 22 года, она отметит в выходной и в пятницу сыграет за 1/8 финала с полькой Магдаленой Фрех, от которой вылетела Каролин Гарсия.

● Элина Аванесян закрыла день мощной победой над Марией Саккари – 6:4, 6:4. Она впервые в жизни играла и сразу выиграла у соперницы из топ-10. Элина призналась: у нее получалось вообще все, что бы ни пробовала делать против фаворитки в этом матче. Впереди у Аванесян матч с Мартой Костюк из Украины.

Алина Корнеева могла бы выходить на Марию Тимофееву, но без особых шансов проиграла Беатрис Хаддад Майе (1:6, 2:6) на центральном корте – матч передвинули туда буквально за час до начала.

Анастасия Павлюченкова проиграла Пауле Бадосе (2:6, 3:6), а после бесилась из-за атмосферы на «тусовочном корте»:

«Да, этот дебильный шестой корт. Мне, правда, может, стоит оставить какой-то комментарий для турнира. Первые три гейма я была немного в шоке . Хотя специально пришла на матч [Павла] Котова, который играл до меня, посмотреть атмосферу. Мне показалось, днем еще было не так много людей. Может, не обратила внимание, потому что сама не играла.

Когда вышла на корт, было реально шумно, как будто в забитом ресторане сидишь и все болтают, бьются тарелки, стаканы, все пьют – первые геймы это немного отвлекало. Потом, естественно, уже была в матче, старалась не обращать внимание, ведь ей было так же некомфортно, как мне. Еще показалось, что этот корт гораздо быстрее, чем арена Маргарет Корт».

Рублев и Хачанов разгоняются, Котов – все

Наши главные надежды верхней части сетки прошли дальше.

● Андрей Рублев доволен: очень четкая победа над Кристофером Юбенксом – трижды по 6:4. Он был рад собственной игре, не ругался, не приходилось себя бить. Уверенность вышла на пик во втором сете: Андрей выиграл вообще все розыгрыши на своей подаче, пять раз забрал геймы под ноль (да-да, 100% выигранных очков и на первом, и на втором мяче). Нужно сохранить эти четкость и спокойствие для другого американца – Себастьяна Корды, он выиграл у Кентена Алиса точно так же, 6:4, 6:4, 6:4.

● Карен Хачанов снова отдал один сет сопернику ниже статусом – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 против малознакомого Александара Ковачевича. Путь дальше ему чуть расчистил чех Томаш Махач: 75-й номер рейтинга обыграл 17-го, Фрэнсиса Тиафу, причем в трех партиях. Это он год назад напрягал Новака Джоковича еще как 130-й в мире и ел шоколад на Кубке Дэвиса.

● Павел Котов отлетел от Флавио Коболли – 5:7, 3:6, 7:5, 2:6. Он три с половиной часа ждал, пока кончится дождь и просохнут корты, проигрывал свои ключевые подачи в концовках первых двух сетов, а тот же трюк в третьем потом не развил и отдал четвертый намного проще.

Джокович отдал сетов как за весь турнир, Синнер пошутил о мышцах для «Спасателей Малибу», Соболенко столкнулась с безумием

Основное из других звездных матчей.

● Новак Джокович неспешен в первых кругах: теперь позволил взять сет Алексею Попырину. У австралийца с русскими корнями и в следующем был тройной сетбол, он мог повести 2:1 по партиям, но Новак отыгрался (признал, что ему повезло) и забрал концовку. Серб уже проиграл на этом турнире за два матча больше сетов, чем за весь прошлый победный AO. Аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл Гаэля Монфиса и вышел на Джоковича вместо шоу-француза.

● Янник Синнер шутил о своей худобе после беспроблемной победы над голландцем Йеспером де Йонгом (6:2, 6:2, 6:2). В интервью на корте не стал раскрывать свой нынешний вес и добавил: «В выходной схожу в тренажерку. По мне не заметно, я тощий – но ничего страшного. Я доволен физической формой. Конечно, хотел бы выглядеть, как герой «Спасателей Малибу», но ничего».

● Арина Соболенко остановила 16-летнюю Бренду Фрухвиртову – 6:3, 6:2. Оставила Мирру Андрееву единственной в таком возрасте. Действующая чемпионка считает сам факт, что это поколение уже здесь, безумием.

Алекс де Минаур и Тэйлор Фриц выиграли свои матчи в трех сетах легко, Адриан Маннарино прошел Хауме Муньяра в пяти (чуть не упустил 2:0). Дальше двухсетовыми победами продвинулись американки Коко Гауфф и Аманда Анисимова.

Поступок дня. Соперник Хачанова отдал Карену очко: его должны были переиграть, потому что болбой схватил мяч раньше времени

Вирусный эпизод с участием Карена и Алекса Ковачевича. Хачанов хорошо подал, у соперника совсем не получился прием, и мяч падал в аут у сетки.

По ошибке вмешался болбой: поймал мяч до касания с площадкой. В таком случае по правилам очко должны переигрывать, об этом Карену сразу сказала судья на вышке – но вмешался Ковачевич. Сказал, что отдает розыгрыш Карену, и это решение утвердили.

Судья не могла принять такое решение сама, важно именно согласие соперника – Алекс проявил себя как джентльмен. 👏👏👏

Романтика дня. Циципас и Бадоса – всегда вместе

Паула выбила Анастасию Павлюченкову, Стефанос обыграл Джордана Томпсона в непростых четырех сетах – 4:6, 7:6(6), 6:2, 7:6(4). Но все это неважно, когда они вместе.

А они вместе почти всегда!

Нерв дня. Джокович вызывал болельщика «сказать ему все в лицо», Цуренко помешал выкрик «Йес!» во время розыгрыша

Не только тусовочный корт раздражает игроков, еще просто люди.

Новак Джокович, например, в середине четвертого сета вдруг закусился с кем-то на трибунах: «Хочешь что-то сказать? Хочешь мне что-то сказать? Иди сюда и скажи мне в лицо. Иди сюда».

Конечно, зритель не спустился, а Новак после игры сказал на «Евроспорте»: «Не очень классная атмосфера. Люди постоянно шумели между первой и второй подачей. Конечно, это бесит, но нужно это принимать и играть. Больше всего меня раздражают выкрики. Поэтому я поговорил с этими людьми. Пригласил парня выйти и сказать мне в лицо. Он в итоге извинялся издалека. Внезапно вся смелость куда-то пропала ».

Леся Цуренко возмутилась тому, что кто-то на трибунах выкрикнул «Йес!» прямо во время розыгрыша, украинка его проиграла и пошла уточнять: «Что йес, что йес? Что ты делаешь вообще?»

Леся все равно выиграла у испанки Ребеки Машаровой (6:3, 6:4) и вышла на Арину Соболенко.

Четверг на AO: Медведев сыграет днем по Москве, выйдут три россиянки

Вот за чем предстоит следить.

Матч Даниила Медведева – последний в программе на Арене Рода Лэйвера, ждем днем по московскому времени.

Перед ним на центральном корте Анна Блинкова против Елены Рыбакиной откроют вечернюю сессию, Анна Калинская сыграет с Арантой Рус первым запуском, а Дарья Касаткина со Слоун Стивенс – то есть обе ночью.

Фото: East News/Martin KEEP / AFP, Anthony WALLACE / AFP; Gettyimages.ru/Daniel Pockett; Hu Jingchen/XinHua/Global Look; Press