Тройной провал наших, нервный Медведев боролся за воду, Мирра – как Курникова. Яркое с Australian Open

Маррей попрощался насовсем?

Вам понравился первый выпуск, поэтому мы продолжаем: только главные сюжеты понедельника в Австралии.

Сразу вылетели Александрова, Кудерметова и Потапова. У нас осталась всего одна сеяная (еще не играла)

Три похожих сценария у троих россиянок из топ-30. Все они были посеяны и выходили фаворитками, но в первом же круге проиграли – провал.

● Екатерина Александрова (№17) получила от 35-летней немки Лауры Зигемунд – 2:6, 6:3, 6:7(9). На четвертом часу ее соперница забрала концовку тай-брейка, только третий сет играли больше 90 минут. А ведь четыре дня назад Александрова обыгрывала Елену Рыбакину в Аделаиде – всего третий раз в жизни соперницу из топ-3. Немало примеров, когда далекий проход перед AO не ведет к хорошему на «Шлеме».

● Анастасия Потапова (№23) ничего не смогла против словенки Кайи Юван – 1:6, 4:6. Максимально быстро освободились от одиночного турнира всей семьей, даже на двоих не выиграли ни одного сета: муж Александр Шевченко в воскресенье проиграл испанцу Муньяру.

● Вероника Кудерметова (№15) не справилась с качелями: 6:7(4), 6:1, 1:6 от швейцарки Виктории Голубич. Вела с брейком в первом сете, легко забрала второй, а в третьем рассыпалась после равного начала. Ключевым был гейм при 1:3, когда Вероника четырьмя ошиками превратила 30:0 на чужой подаче в счет 1:4.

На турнире было пять сеяных россиянок – больше, чем у любой другой страны. После двух дней в сетке остается только одна: Дарья Касаткина (№14) еще не играла , ее матч первого круга в ночь на вторник.

Диана Шнайдер тоже тормознула в первом круге – 3:6, 4:6 от Жасмин Паолини (№24), но это все же не такой большой сюрприз.

К приятному: Медведев и Хачанов выиграли первые матчи в сезоне – с проблемами. Мирра добавила к рекорду 16-летних

Хорошие новости про россиян тоже есть.

● Даниил Медведев сумбурно, но выиграл первый матч в сезоне. Что получилось у него против француза Теренса Атмана из квалификации, мы разобрали здесь. Самое важное: Медведев много ошибался, в том числе упустил до проигранного сета подачу на первую партию при 5:4, но соперника подвело тело, накрыли судороги, и он снялся.

У Даниила возник странный эпизод борьбы за холодную воду, он рассказал Максиму Янчевскому о разговоре с супервайзером после второго сета:

«Была целая сага про воду. Я обычно пью нехолодную воду на матчах, потому что горло потом иногда болит, заболеваешь. А тут жара страшная – думаю, одну надо холодную. Прошу: можете холодной воды налить? На корте холодной нет. Принести можно? Нет, нельзя. Ну мне холодная вода нужна. На «Большом шлеме» играем, просто холодной воды хочу. Они говорят: вот, вроде есть. Наливают, отдают моей команде, они разводят энергетический напиток, мне приносят. Я говорю: вода-то горячая, можно мне холодную? (смеется) В итоге что-то там смогли сделать, но на следующий матч сам буду одну холодную наливать».

Дальше у Даниила гораздо более опытный Эмиль Руусувуори из Финляндии.

● У Карена Хачанова тоже первая победа в сезоне – за четыре часа над Даниэлем Альтмайером, 7:5, 3:6, 7:6(5), 7:6(3). Вышло намного плотнее, чем можно было ждать от игрока топ-15 и прошлогоднего полуфиналиста. Причем немец чуть не утащил Карена в пятый сет: подавал на партию при 6:5, но Хачанов с третьего брейк-поинта вернул и закрыл на уверенном тай-брейке. Впереди американец Александр Ковачевич.

Вот эффектное празднование Карена!

● Мирра Андреева четко прошла Бернарду Перу – 7:5, 6:2. После равного первого сета (брейки два раза брали-возвращали сразу же) доминировала во втором, повела 4:0 и уверенно завершила. У Мирры первая в жизни победа на Australian Open, год назад она тут играла еще юниоркой в финале. Теперь Андреева – самая молодая (16 лет и 261 день), кто выиграл хотя бы по одному матчу на всех «Шлемах» после Коко Гауфф и самая молодая из россиянок после Анны Курниковой . И третья 16-летняя в первом круге после Алины Корнеевой и Бренды Фрухвиртовой. Следом – опаснейшая Онс Жабер.

● Анастасия Захарова тоже выиграла первый в жизни матч на матч AO – 2:6, 6:0, 6:3 у Юлии Путинцевой. Ей 21, для нее это премьерный выход в основную сетку «Большого шлема», уже прорыв. Это уже поколение тех, кого вдохновила Мария Шарапова, они здесь. Дальше по плану могла бы быть Анастасия Потапова, но будет Кайла Юван.

● Анастасия Павлюченкова обыграла Донну Векич, 21-ю сеяную – 6:4, 6:4. Прямо перед австралийским «Шлемом» она вернулась в топ-50, а теперь закрепляет. Павлюченковой пришлось ждать, пока закончил Медведев («Видела Даню в холле, мы поздоровались и я сказала ему, что играю после него. Он ответил: «Ну, постараюсь быстро», – ее рассказ после победы) и играть в самую жару – справилась. Теперь идти на Паулу Бадосу, выигравшую первый матч с «Уимблдона».

Анна Калинская обыграла Кэти Волынец – в этом матче почти близнеца. На общем плане из-за одинаковых платьев от adidas, цвета кроссовок, козырька и даже волос отличить их можно было только по титру с подачей.

А поддерживали Анну на русском – «Калинкой»! Улыбнулась даже соперница, дочка украинских иммигрантов.

Маррей и Вавринка – сразу аут. Энди попрощался с Австралией насовсем?

Несколько громких вылетов в первом же круге.

● Энди Маррей проиграл в трех сетах – 4:6, 2:6, 2:6 без особых шансов Томасу Мартину Этчеверри. Гораздо больнее самого поражения такой четкий ответ 36-летнего британца на вопрос, мог ли это быть его последний матч в Австралии: «Конечно. Такая возможность точно есть. Вполне возможно, что я сыграл здесь последний раз». Неужели это прощальный сезон Энди?

● Стэн Вавринка вылетел от Адриана Маннарино, 35-летнего недавнего дебютанта топ-20. Причем вел 2:1 по сетам после проигранного первого, но за четвертый и пятый выиграл только три гейма в сумме. Но швейцарец, которому в марте будет 39, уходить не собирается.

● Маркета Вондроушова (№7) провалилась в матче с Даяной Ястремской из Украины – 1:6, 2:6. Чемпионка «Уимблдона»-2023 не цеплялась даже в начале партий (начинала с 0:5 и 0:3), а Ястремская после выхода из квалификации впервые за два года обыграла соперницу из топ-10.

● Денис Шаповалов еще не в порядке после травмы: проиграл чеху-квалифаеру Якубу Меньшику (3:6, 5:7, 5:7). Канадец пропустил полгода после «Уимблдона» из-за травмы колена, а теперь вылетел в двух первых кругах подряд – в Окленде и тут.

● Доминик Тим чуть не вытащил матч у Феликса Оже-Альяссима – отыграл 0:2, но не выдержал в пятом сете. Эти 3:6, 5:7, 7:6(5), 7:5, 3:6 продолжались 4 часа 59 минут, закончились в 1:40 по Мельбурну, а Феликс на камере написал «Доброе утро».

К тому же Гаэль Монфис выбил немца Янника Ганфманна в трех сетах, Алекс де Минаур прошел Милоша Раонича на отказе – хотя канадец забрал первый сет на тай-брейке.

Тренд турнира. Книжки в переходах: читали Осака и Кублер

В первый день турнира мемы плодил австралиец Джейсон Кублер, во второй – Наоми Осака.

Конечно, это блокноты с записями, там внутри – тактические заметки. Но эффектно же, правда?

Одна проблема: и Кублер, и Осака сразу вылетели . Наоми вернулась через полгода после рождения дочери, в начале января выиграла первый же камбэк-матч, но тут сразу попала на мощную соперницу – Каролин Гарсия не пустила. Наоми позволила сопернице всего один брейк за весь матч, но сама не смогла вообще ни одного.

Дальше ждет полька Магдалена Фрех, перевернувшая матч с Дарьей Сэвилл (Гавриловой).

Хайлайт дня: Циципас на грани гравитации

Да, так можно было!

Теперь у Стефаноса австралиец Джордан Томпсон – он вместо шедевральных усов отрастил бороду, а по ходу австралийского дерби с Александром Вукичем назвал домашний турнир «самым либеральным в истории» из-за новых правил в отношении болельщиков, на трибунах теперь можно ходить во время розыгрышей , если ты не на короткой стороне за спиной у игрока.

Фото: eastnews.ru/WILLIAM WEST; Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Kelly Defina, Phil Walter, Robert Prange