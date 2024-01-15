Глаз Народа
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Тройной провал наших, нервный Медведев боролся за воду, Мирра – как Курникова. Яркое с Australian Open

Australian Open Australian Open
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова Анастасия Потапова
Карен Хачанов Карен Хачанов
Энди Маррей Энди Маррей
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Диана Шнайдер Диана Шнайдер
Анна Калинская Анна Калинская
Стэн Вавринка Стэн Вавринка
Даниил Медведев Даниил Медведев
Екатерина Александрова Екатерина Александрова
Мирра Андреева Мирра Андреева
Лаура Зигемунд Лаура Зигемунд
Денис Шаповалов Денис Шаповалов
Якуб Меньшик
Теннис Теннис

Маррей попрощался насовсем? 

Вам понравился первый выпуск, поэтому мы продолжаем: только главные сюжеты понедельника в Австралии.

Сразу вылетели Александрова, Кудерметова и Потапова. У нас осталась всего одна сеяная (еще не играла)

Три похожих сценария у троих россиянок из топ-30. Все они были посеяны и выходили фаворитками, но в первом же круге проиграли – провал.

● Екатерина Александрова (№17) получила от 35-летней немки Лауры Зигемунд – 2:6, 6:3, 6:7(9). На четвертом часу ее соперница забрала концовку тай-брейка, только третий сет играли больше 90 минут. А ведь четыре дня назад Александрова обыгрывала Елену Рыбакину в Аделаиде – всего третий раз в жизни соперницу из топ-3. Немало примеров, когда далекий проход перед AO не ведет к хорошему на «Шлеме».

● Анастасия Потапова (№23) ничего не смогла против словенки Кайи Юван – 1:6, 4:6. Максимально быстро освободились от одиночного турнира всей семьей, даже на двоих не выиграли ни одного сета: муж Александр Шевченко в воскресенье проиграл испанцу Муньяру.

● Вероника Кудерметова (№15) не справилась с качелями: 6:7(4), 6:1, 1:6 от швейцарки Виктории Голубич. Вела с брейком в первом сете, легко забрала второй, а в третьем рассыпалась после равного начала. Ключевым был гейм при 1:3, когда Вероника четырьмя ошиками превратила 30:0 на чужой подаче в счет 1:4.

На турнире было пять сеяных россиянок – больше, чем у любой другой страны. После двух дней в сетке остается только одна: Дарья Касаткина (№14) еще не играла, ее матч первого круга в ночь на вторник.

Диана Шнайдер тоже тормознула в первом круге – 3:6, 4:6 от Жасмин Паолини (№24), но это все же не такой большой сюрприз.

К приятному: Медведев и Хачанов выиграли первые матчи в сезоне – с проблемами. Мирра добавила к рекорду 16-летних

Хорошие новости про россиян тоже есть.

● Даниил Медведев сумбурно, но выиграл первый матч в сезоне. Что получилось у него против француза Теренса Атмана из квалификации, мы разобрали здесь. Самое важное: Медведев много ошибался, в том числе упустил до проигранного сета подачу на первую партию при 5:4, но соперника подвело тело, накрыли судороги, и он снялся.

У Даниила возник странный эпизод борьбы за холодную воду, он рассказал Максиму Янчевскому о разговоре с супервайзером после второго сета:

«Была целая сага про воду. Я обычно пью нехолодную воду на матчах, потому что горло потом иногда болит, заболеваешь. А тут жара страшная – думаю, одну надо холодную. Прошу: можете холодной воды налить? На корте холодной нет. Принести можно? Нет, нельзя. Ну мне холодная вода нужна. На «Большом шлеме» играем, просто холодной воды хочу. Они говорят: вот, вроде есть. Наливают, отдают моей команде, они разводят энергетический напиток, мне приносят. Я говорю: вода-то горячая, можно мне холодную? (смеется) В итоге что-то там смогли сделать, но на следующий матч сам буду одну холодную наливать».

Дальше у Даниила гораздо более опытный Эмиль Руусувуори из Финляндии.

● У Карена Хачанова тоже первая победа в сезоне – за четыре часа над Даниэлем Альтмайером, 7:5, 3:6, 7:6(5), 7:6(3). Вышло намного плотнее, чем можно было ждать от игрока топ-15 и прошлогоднего полуфиналиста. Причем немец чуть не утащил Карена в пятый сет: подавал на партию при 6:5, но Хачанов с третьего брейк-поинта вернул и закрыл на уверенном тай-брейке. Впереди американец Александр Ковачевич.

Вот эффектное празднование Карена!

● Мирра Андреева четко прошла Бернарду Перу – 7:5, 6:2. После равного первого сета (брейки два раза брали-возвращали сразу же) доминировала во втором, повела 4:0 и уверенно завершила. У Мирры первая в жизни победа на Australian Open, год назад она тут играла еще юниоркой в финале. Теперь Андреева – самая молодая (16 лет и 261 день), кто выиграл хотя бы по одному матчу на всех «Шлемах» после Коко Гауфф и самая молодая из россиянок после Анны Курниковой. И третья 16-летняя в первом круге после Алины Корнеевой и Бренды Фрухвиртовой. Следом – опаснейшая Онс Жабер.

● Анастасия Захарова тоже выиграла первый в жизни матч на матч AO – 2:6, 6:0, 6:3 у Юлии Путинцевой. Ей 21, для нее это премьерный выход в основную сетку «Большого шлема», уже прорыв. Это уже поколение тех, кого вдохновила Мария Шарапова, они здесь. Дальше по плану могла бы быть Анастасия Потапова, но будет Кайла Юван.

● Анастасия Павлюченкова обыграла Донну Векич, 21-ю сеяную – 6:4, 6:4. Прямо перед австралийским «Шлемом» она вернулась в топ-50, а теперь закрепляет. Павлюченковой пришлось ждать, пока закончил Медведев («Видела Даню в холле, мы поздоровались и я сказала ему, что играю после него. Он ответил: «Ну, постараюсь быстро», – ее рассказ после победы) и играть в самую жару – справилась. Теперь идти на Паулу Бадосу, выигравшую первый матч с «Уимблдона».

Анна Калинская обыграла Кэти Волынец – в этом матче почти близнеца. На общем плане из-за одинаковых платьев от adidas, цвета кроссовок, козырька и даже волос отличить их можно было только по титру с подачей.

А поддерживали Анну на русском – «Калинкой»! Улыбнулась даже соперница, дочка украинских иммигрантов.

Маррей и Вавринка – сразу аут. Энди попрощался с Австралией насовсем?

Несколько громких вылетов в первом же круге.

● Энди Маррей проиграл в трех сетах – 4:6, 2:6, 2:6 без особых шансов Томасу Мартину Этчеверри. Гораздо больнее самого поражения такой четкий ответ 36-летнего британца на вопрос, мог ли это быть его последний матч в Австралии: «Конечно. Такая возможность точно есть. Вполне возможно, что я сыграл здесь последний раз». Неужели это прощальный сезон Энди?

● Стэн Вавринка вылетел от Адриана Маннарино, 35-летнего недавнего дебютанта топ-20. Причем вел 2:1 по сетам после проигранного первого, но за четвертый и пятый выиграл только три гейма в сумме. Но швейцарец, которому в марте будет 39, уходить не собирается.

● Маркета Вондроушова (№7) провалилась в матче с Даяной Ястремской из Украины – 1:6, 2:6. Чемпионка «Уимблдона»-2023 не цеплялась даже в начале партий (начинала с 0:5 и 0:3), а Ястремская после выхода из квалификации впервые за два года обыграла соперницу из топ-10.

● Денис Шаповалов еще не в порядке после травмы: проиграл чеху-квалифаеру Якубу Меньшику (3:6, 5:7, 5:7). Канадец пропустил полгода после «Уимблдона» из-за травмы колена, а теперь вылетел в двух первых кругах подряд – в Окленде и тут.

● Доминик Тим чуть не вытащил матч у Феликса Оже-Альяссима – отыграл 0:2, но не выдержал в пятом сете. Эти 3:6, 5:7, 7:6(5), 7:5, 3:6 продолжались 4 часа 59 минут, закончились в 1:40 по Мельбурну, а Феликс на камере написал «Доброе утро».

К тому же Гаэль Монфис выбил немца Янника Ганфманна в трех сетах, Алекс де Минаур прошел Милоша Раонича на отказе – хотя канадец забрал первый сет на тай-брейке.

Тренд турнира. Книжки в переходах: читали Осака и Кублер

В первый день турнира мемы плодил австралиец Джейсон Кублер, во второй – Наоми Осака.

Конечно, это блокноты с записями, там внутри – тактические заметки. Но эффектно же, правда?

Одна проблема: и Кублер, и Осака сразу вылетели. Наоми вернулась через полгода после рождения дочери, в начале января выиграла первый же камбэк-матч, но тут сразу попала на мощную соперницу – Каролин Гарсия не пустила. Наоми позволила сопернице всего один брейк за весь матч, но сама не смогла вообще ни одного.

Дальше ждет полька Магдалена Фрех, перевернувшая матч с Дарьей Сэвилл (Гавриловой).

Хайлайт дня: Циципас на грани гравитации

Да, так можно было!

Теперь у Стефаноса австралиец Джордан Томпсон – он вместо шедевральных усов отрастил бороду, а по ходу австралийского дерби с Александром Вукичем назвал домашний турнир «самым либеральным в истории» из-за новых правил в отношении болельщиков, на трибунах теперь можно ходить во время розыгрышей, если ты не на короткой стороне за спиной у игрока.

Сумбурный старт Медведева на Australian Open: играл грязно, отдал сет, а соперника сломали судороги

Два русских триллера, Джокович помучился с ноунеймом-«зеркалом», 16-летние прорвались. А что было вчера на Australian Open?

Фото: eastnews.ru/WILLIAM WEST; Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Kelly Defina, Phil Walter, Robert Prange

3 комментария
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К провалу Самсоновой добавились еще три сеянных россиянки.
Причем проиграли соперницам с далеким рейтингом. Видимо, проблемы с акклиматизацией, отсутствием отдыха перед АО и слабой психологической устойчивостью.
Не удивлюсь, если Касаткина пополнит корзину с бельем для прачечной.
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