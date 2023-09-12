В Китае на теннисе много драконов. Это символ страны с 3000-летней историей

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Азиатская теннисная серия подходит к концу: мужчины доигрывают «Мастерс» в Шанхае, у женщин остался Малый итоговый турнир в Чжухае. Прощаемся с этой частью сезона историей об одном из главных символов Китая – драконе.

В «Книге о растениях и животных» 3000-летней давности мыслитель Ван Фу описал дракона так: когти орла, лапы тигра, чешуя карпа, рога оленя, глаза демона, уши коровы, голова верблюда, шея змеи и брюхо «шэна» (это слово означало одновременно крупного моллюска и морское чудовище, напоминающее помесь змеи и крокодила). Историки раз за разом пересказывали это описание, хотя нигде не встречалось изображение дракона, полностью соответствующее тексту Ван Фу.

Томаш Бердых и Джон Изнер во время шанхайского «Мастерса»-2014

Представления о внешнем виде драконов были очень разными. В одних источниках у них было тело, как у собаки, в других – как у лягушки. Сам Ван Фу рассказывал историю о драконе с лошадиной головой. К традиционному варианту со временем добавились усы и борода, а рога стали вогнутые и волнистые. При этом в легендах драконы умеют по собственному желанию становиться видимыми или невидимыми, маленькими или большими, темными или яркими. Но дракон обязательно должен быть окружен влагой: облака, парящие рядом, подпитывают его, позволяя двигаться и трансформироваться. Если влага иссякнет, дракон потеряет силу и погибнет.

Ван Фу писал, что голоса драконов похожи на звон медных кастрюль, а слюна обладает невероятными ароматами. Согласно древним книгам, драконы глухие, но невероятно зоркие. В их телах горит особый огонь: если соприкоснется с водой – ярко вспыхнет, если с земным огнем – погаснет. Считалось, что, когда дракон сбрасывает шкуру, она светится в темноте.

Легенды даже предлагали необычные практические советы: например, драконьи усы, закрепленные на хрустальной ручке, якобы должны были отпугивать комаров и мух. А положив это приспособление в воду, можно было приманить животных, покрытых чешуей.

Ли На в мельбурнском Чайнатауне во время Australian Open-2011

Несмотря на могущество, довольно многое драконы недолюбливают: железо, воск, сороконожек, некоторые китайские растения. Зато обожают жареных ласточек, поэтому тем, кто тоже ел ласточек, не стоит переходить через водоемы, чтобы не нарваться на разъяренного дракона.

Самые древние изображения драконов обнаружили в пещерах провинции Шаньси: рисункам больше 10 тысяч лет. Но нет точного ответа, как этот образ появился в китайской культуре. По одной из версий, дракон возник благодаря племенным тотемам. Якобы у всех племен были свои тотемные животные, которые при объединении племен могли тоже слиться в одно существо. Однако археологические раскопки опровергают эту гипотезу.

Есть предположение, что к появлению драконов привело поклонение аллигаторам, хотя достаточных доказательств нет. Аллигаторов почитали как богов воды, дождя, молний и земледелия. Драконы тоже царят в воде, и, по мнению некоторых исследователей, сначала их вообще не наделяли способностью летать, ассоциируя исключительно с водной стихией.

Дракон управляет дождем, реками, озерами и морями. В сельских общинах с помощью танца дракона и специального шествия призывали дождь. Жители деревни несли большую фигуру дракона из бумаги или ткани, натянутой на деревянный каркас. Для усиления эффекта изготавливали маленьких керамических драконов или изображения с просьбами о дожде. За процессией шли помощники с ведрами, которые обрызгивали зрителей водой с криком «Дождь идет!». Кроме того, у танцевальных шествий было еще одно предназначение – отпугивать болезни.

В разное время существовали разные обычаи на случай засухи. Например, во времена династий Тан и Сун в водоемы бросали каменную плиту с выгравированными просьбами о дожде. А при империи Цин в пруд Черного дракона бросали кусок железа. Согласно китайской философии дерево порождает огонь, огонь – землю, земля – металл, металл – воду, вода – дерево. Железо должно было напугать Черного дракона, чтобы он вызвал дождь.

С этим же умением дракона связано его место в китайском зодиаке. Нефритовый император – верховное божество – объявил, что животные будут следовать в календаре том порядке, в котором придут к нему на прием. Все думали, что Дракон доберется первым, но он оказался лишь пятым. Оказалось, он остановился в пути, чтобы помочь людям и вызвать дождь.

Обычно мы воспринимаем дракона как собирательный образ. Но на самом деле есть драконы-боги, отвечающие за разные сферы, например, бог бури и повелитель дождя Шэньлун или небесный дракон Тяньлун.

В мифах дракон обычно ассоциируется с весной, символизирует изменения и цикличность жизни. Восточный дракон – мудрец, он справедлив и доброжелателен в отличие от свирепых драконов из западных сюжетов. Но и в некоторых китайских мифах дракон – антагонист. Например, в истории о богине Нюйве упоминается злой черный дракон, который устраивал наводнения, пока богиня его не убила.

Драконов считали покровителями китайских императоров. Возможно, потому, что в отличие от простых смертных драконы способны взлетать к небу. По легенде Желтый император Хуан-ди после смерти поднялся на драконе на небо.

Драконов изображали на императорской печати, одежде, посуде, предметах интерьера. Они, разумеется, не только служили украшением, но и были символом. Например, драконья вышивка на сердце и на плечах защищали владельца. Жены императоров и некоторые высокопоставленные придворные чиновники тоже могли носить одежды с драконом, но размер, цвет и покрой строго регулировался иерархией в обществе.

Даже количество когтей у драконов в интерьере было неслучайным. Например, по закону, существовавшему во времена династии Мин, драконов с пятью когтями могли изображать только на предметах, предназначенных для императора и его двора.

В итоге слово «дракон» стали применять ко всему, что касалось императора. Его называли «истинным драконом», трон – «креслом дракона», наследников – «потомками дракона». Постепенно выражения про дракона стали появляться и в повседневной жизни. Подающего надежды человека могли называть «восходящим драконом», любимого человека – «золотым драконом».

Карлос Мойя, Алекс Корретха и Хуан Карлос Ферреро ставят точки в глазах дракона на удачу на открытии турнира ATP в Гонконге в 2002-м. Ферреро в итоге выиграл турнир в финале у Мойи

Драконьи идиомы есть и сейчас: «драконом среди людей» называют очень талантливого человека, «мечтать, чтобы сын стал драконом» значит желать ребенку успешного будущего. По преданию, художник Чжан Сэньюй нарисовал четырех драконов без глаз. Когда двум он добавил глаза, они ожили. С тех пор поговорка «добавить глаза дракону» означает мастерство, доведенное до совершенства.

Драконы в Китае повсюду, даже на экранах турнира в Пекине. Возможно, китайским организаторам стоит отступить от консервативных ваз и кубков и использовать аутентичный символ в оформлении трофея.

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Фото: Gettyimages.ru/Kevin Lee, Robert Prezioso, Fred Lee, Clive Brunskill