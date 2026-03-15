Медведев о том, что не дал состояться финалу Синнер – Алькарас: «После матча подумал: «Блин, я же реально кучу людей расстроил»

Медведев высказался о том, что Синнер и Алькарас не сыграют в финале.

11-я ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Карлосом Алькарасом в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

– Я хорошо чувствовал себя на корте. Был хороший теннис, крутые очки, розыгрыши. Помню один момент во втором сете при счете 0:15 – плохо сыграл гейм, там тень чуть падала, устал. Нам было тяжело в этот момент – были ошибки, оба физически устали.

В этот момент у него были брейк-пойнты, сетболы, но я смог сыграть очень хорошо в важные моменты. Круто находиться на таком матче в качестве игрока. И, конечно, выиграть его было еще лучше.

– На пресс-конференции Синнера все вопросы были про Алькараса: «Янник, ты уже сыграешь в финале, скорее всего, с Карлосом». Меня это дико бесило. Тебе самому легче выходить на корт в качестве аутсайдера или фаворита?

– Если бы я сидел на пресс-конференции и люди знали, что я в зале, тогда бы меня это тоже выбесило. А так это совершенно нормально. Я даже в один момент подумал про это уже после матча: «Блин, точно, я же реально кучу людей расстроил».

Все, я в том числе, ждут, что Янник и Карлос опять сыграют в финале. Но, понятное дело, когда я на корте, стараюсь выигрывать. Поэтому хорошо, что так испортил этот попкорн-матч. В этот раз будет другой попкорн-матч, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

