  • Медведев о том, что не дал состояться финалу Синнер – Алькарас: «После матча подумал: «Блин, я же реально кучу людей расстроил»
Медведев о том, что не дал состояться финалу Синнер – Алькарас: «После матча подумал: «Блин, я же реально кучу людей расстроил»

Медведев высказался о том, что Синнер и Алькарас не сыграют в финале.

11-я ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Карлосом Алькарасом в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

– Я хорошо чувствовал себя на корте. Был хороший теннис, крутые очки, розыгрыши. Помню один момент во втором сете при счете 0:15 – плохо сыграл гейм, там тень чуть падала, устал. Нам было тяжело в этот момент – были ошибки, оба физически устали.

В этот момент у него были брейк-пойнты, сетболы, но я смог сыграть очень хорошо в важные моменты. Круто находиться на таком матче в качестве игрока. И, конечно, выиграть его было еще лучше.

– На пресс-конференции Синнера все вопросы были про Алькараса: «Янник, ты уже сыграешь в финале, скорее всего, с Карлосом». Меня это дико бесило. Тебе самому легче выходить на корт в качестве аутсайдера или фаворита?

– Если бы я сидел на пресс-конференции и люди знали, что я в зале, тогда бы меня это тоже выбесило. А так это совершенно нормально. Я даже в один момент подумал про это уже после матча: «Блин, точно, я же реально кучу людей расстроил».

Все, я в том числе, ждут, что Янник и Карлос опять сыграют в финале. Но, понятное дело, когда я на корте, стараюсь выигрывать. Поэтому хорошо, что так испортил этот попкорн-матч. В этот раз будет другой попкорн-матч, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

Сейчас важнее другую кучу людей Даниилу не расстроить в финале, вот что я ему пожелаю…)
Даня, продолжай расстраивать тех, кто в тебя не верит и не болеет)
Даниил молодчик ,отличную победу одержал и над противником не простым и над собой в психологическом плане ! Как можно меньше тебе ошибок простых в финале, спокойствия отстранившись от всего кроме игры и победы !
В самоиронии Даниилу Медведеву не откажешь, красавчик, приятно удивил по результатам на этом турнире.
Главное, чтоб не перегорел и не выдохся, как Император в финале. Так бы Джок бы Быка 3-0 закрыл
Мне кажется, Ванге - Кафелю пора думать чуть побольше перел своими вью ✌️
Ответ Almas Filan
Мне кажется, Ванге - Кафелю пора думать чуть побольше перел своими вью ✌️
последние три слова можно исключить))
Даня верим🤞✊💪‼️
А потом добавил "Ну и ### с ними")Даниил,бери уже титул.
Молодец Даня, надо почаще растраивать поклонников Алькараса, надеюсь тоже самое будет и с поклонниками Синнера, удачи в финале , но и что намного важнее, не расстраивать тех, кто в тебя верит
