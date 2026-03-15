Алькарас о своих словах про «мишень на спине»: «Теперь знаю, что все будут играть против меня именно так. Я должен быть готов»

Карлос Алькарас: немного утомляет, что на мне постоянно мишень.

Карлос Алькарас снова высказался о том, что против него теннисисты начинают играть лучше. Ранее он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:7(3).

После игры с Артуром Риндеркнешем в третьем круге испанец заявил , что «устал играть против Федерера в каждом матче».

– Тебя не утомляет, что все ждут от тебя побед в каждом матче?

– Я вообще об этом не думаю. Я говорил об этом после матча с Риндеркнешем. Единственное, что немного утомляет, – это то, что на мне постоянно мишень.

Я должен принять это и двигаться дальше. Я понял, что нужно делать и о чем думать перед каждым матчем и турниром – просто играть для себя, для своей команды и для близких людей.

Я не думаю о том, что я должен победить. Речь только о том, чтобы идти к своим целям, к тем задачам, которые я ставлю перед каждым турниром. Такой у меня настрой, поэтому меня не утомляет, что люди думают, будто я обязан выигрывать каждый матч.

– Ты уже долгое время один из главных игроков тура. Почему ощущение «мишени на спине» появилось только сейчас?

– Я сейчас немного разочарован, но в то же время должен видеть и хорошие стороны. Дело в том, что игроки понимают – чтобы меня обыграть, им нужно показывать именно такой уровень. И в каком-то смысле это играет мне на пользу.

Если хотят победить, им нужно играть на своем максимуме полтора-два часа в каждом матче. С этой точки зрения это приятно. Но когда они действительно играют на таком уровне, это ощущается уже не так хорошо (улыбается).

Мне остается принять это и двигаться дальше. Теперь я знаю, что все будут играть против меня именно так, и я должен быть к этому готов, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

