Алькарас о своих словах про «мишень на спине»: «Теперь знаю, что все будут играть против меня именно так. Я должен быть готов»

Карлос Алькарас: немного утомляет, что на мне постоянно мишень.

Карлос Алькарас снова высказался о том, что против него теннисисты начинают играть лучше. Ранее он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:7(3).

После игры с Артуром Риндеркнешем в третьем круге испанец заявил, что «устал играть против Федерера в каждом матче».

– Тебя не утомляет, что все ждут от тебя побед в каждом матче?

– Я вообще об этом не думаю. Я говорил об этом после матча с Риндеркнешем. Единственное, что немного утомляет, – это то, что на мне постоянно мишень.

Я должен принять это и двигаться дальше. Я понял, что нужно делать и о чем думать перед каждым матчем и турниром – просто играть для себя, для своей команды и для близких людей.

Я не думаю о том, что я должен победить. Речь только о том, чтобы идти к своим целям, к тем задачам, которые я ставлю перед каждым турниром. Такой у меня настрой, поэтому меня не утомляет, что люди думают, будто я обязан выигрывать каждый матч.

– Ты уже долгое время один из главных игроков тура. Почему ощущение «мишени на спине» появилось только сейчас?

– Я сейчас немного разочарован, но в то же время должен видеть и хорошие стороны. Дело в том, что игроки понимают – чтобы меня обыграть, им нужно показывать именно такой уровень. И в каком-то смысле это играет мне на пользу.

Если хотят победить, им нужно играть на своем максимуме полтора-два часа в каждом матче. С этой точки зрения это приятно. Но когда они действительно играют на таком уровне, это ощущается уже не так хорошо (улыбается).

Мне остается принять это и двигаться дальше. Теперь я знаю, что все будут играть против меня именно так, и я должен быть к этому готов, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Мягкая и развернутая версия классического "Никогда он так не играл", но это точно не про Даню. Играл и много раз😏
Ответ Scratch_wzp
Возможно он имел ввиду, что против него 🤷‍♂️
Или забыл про US Open
На Карлоса все уже давно по-особенному настраиваются. Мало кому это помогает, одного настроя недостаточно.
Ответ Иван Дичковский
Даже дичковский иногда пишет не дичь
Ответ Alex Morhan
не дичь, но скучнейшая банальщина
Это все ДуаЛипа сглазила, ну или принесла удачу Медведеву ))
Ответ Andy007
что за мем возник?
поясните плиз
Ответ Россия будет свободной
Она на трибуне была
Спасибо Медди, что немного приземлил на землю самоуверенного до неприличия вамоса.
Ответ Macren
Посмотри на список его титулов и возраст
Его самоуверенность на том уровне какой уровень тенниса он показывает
В прошлом сезоне были такие же случайные лулзы
Ответ zzzeeerrrooo
И да, и нет. В целом здоровая самоуверенность это очень ок. Но, к примеру, его последние высказывания, что напротив него каждый раз Федерер играет или обсуждение винстрика Новака это перебор, имхо нужно все же быть скромнее и не упоминать бигов в таком ключе. Наверно были и другие доставляющие лулзы (не очень) в его интервью, просто не слежу пристально.
Джокович 15 лет так играет, а сейчас против него буквально каждый показывает свой лучший теннис - в надежде зафармить победу над повзрослевшей легендой.
послушал его пресс-конференцию - очень интересно и откровенно, в том числе о том, за счет чего Даниил выиграл.
Карлос всегда благороден
