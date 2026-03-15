  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
Алькарас о поражении от Медведева: «Никогда раньше не видел, чтобы Даниил так играл»

Алькарас о матче с Медведевым: с самого начала и до конца он играл невероятно.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:7(3).

– Прежде всего, я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провел потрясающий матч. С самого начала и до конца он играл просто невероятно. Честно говоря, я никогда раньше не видел, чтобы Даниил так играл. Он полностью заслужил эту победу, полностью заслужил выход в финал. Могу только его поздравить.

– Чем он больше всего тебя удивил?

– Тем, насколько агрессивно играл на протяжении всего матча. При этом он почти не ошибался – по крайней мере, меньше, чем я ожидал (улыбается). Так что это было непросто.

Плюс условия были совсем другими, мяч сильно отскакивал. Казалось, что после моей подачи он постоянно занимал хорошую позицию для приема. Он находил решение практически на каждый мой удар.

– Что ты пытался изменить во втором сете?

– Да, я понял, что должен что-то изменить. Уже в первом сете я несколько раз пробовал разные вещи, но, как я сказал, он находил ответы практически на все мои удары. Потом на корт начала падать тень, стало ощущаться, что уже не так жарко, как в начале матча. Я постарался играть выше над сеткой, с большим отскоком, и ждать своих шансов.

Я пытался агрессивнее играть на приеме, а затем в первых двух-трех ударах вести длинные розыгрыши с сильным отскоком, чтобы потом найти возможность атаковать. Я чаще выходил к сетке, и в целом это работало. Не всегда, но в большинстве случаев.

У меня были шансы, которыми я не воспользовался. Думаю, разница в том, что он отыграл четыре брейк-пойнта, а я ни одного. Это, пожалуй, ключевой момент.

– Многие матчи на турнире ты играл вечером, а сегодня были совершенно другие условия – солнце и жара. Это повлияло на результат?

– Нет. Мы должны уметь играть в любых условиях. Я знал, что сегодня они будут совершенно другими. Я уже говорил, что на этом турнире, наверное, самая большая разница между дневной и вечерней сессией.

Но мы каждый день тренировались днем, так что знали, какие будут условия. Я понимал это до матча, поэтому это не стало причиной. Хотя, конечно, разница между днем и ночью здесь очень большая, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoКарлос Алькарас
logoДаниил Медведев
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Никогда он так не играл" в других красках))
Тут вопрос в том,будет ли он играть так дальше...а раньше у него были и лучше матчи.
Ответ Сергей Круг
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Круг
ставочник?
Мы видели и лучше! Надеюст, Осьминог возвращается.
Забыл Карлитос полуфинал USO23.
Зато крепко запомнил, как хорошо ему было на порнокортах ИУ раньше
Неожиданно услышать такое от первой ракетки мира!
Но мы знаем, что Медведев может играть не хуже.
И да, мячи все же имеют значение, как и корты - при немного более удобных для Даниила условиях никакой пропасти в уровне игры не наблюдается.
Молодец, Карлос, спасибо за такие слова про Медведева, достойный номер один в мире)))
Ответ costa0545
за что спасибо?
Алькарас официально вступил в клуб "Никогда он б..... так не играл"
Ответ sined2000
это который Бублик основал?
Сложился идеальный шторм в хорошем смысле для Медведева вчера, отличные мячи, быстрый корт именно тот что ему нравится, "нечего терять", набор приличной формы, псих уверенность в своих действиях, много агрессии (так как не сомневался в ударах см. выше), 0 двойных, сыграл в один из лучших матчей за очень долгое время, Алькарас был не идеален, но очень хорош, но было недостаточно для такого Даниила. Доволен что посмотрел матч -)
Ответ AFP1
Да. Я честно говоря, матч в прямом эфире не смотрел и думал, что видимо Алькарас был плох.
Посмотрел матч в записи и удивился победе Даниила еще больше, ибо, Карлос то очень прилично сыграл - 8.4!!
Карлос, красавец. Признание лучшей, великолепной игры соперника, нет попыток найти оправдания в непривычных погодных условиях. Очень достойно для настолько молодого человека, уже выигравшего всё на свете. Ну и психология и поведение настоящего чемпиона.
Это называется вторая молодость.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем