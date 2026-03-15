Алькарас о поражении от Медведева: «Никогда раньше не видел, чтобы Даниил так играл»

Алькарас о матче с Медведевым: с самого начала и до конца он играл невероятно.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале в Индиан-Уэллс – 3:6, 6:7(3).

– Прежде всего, я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провел потрясающий матч. С самого начала и до конца он играл просто невероятно. Честно говоря, я никогда раньше не видел, чтобы Даниил так играл. Он полностью заслужил эту победу, полностью заслужил выход в финал. Могу только его поздравить.

– Чем он больше всего тебя удивил?

– Тем, насколько агрессивно играл на протяжении всего матча. При этом он почти не ошибался – по крайней мере, меньше, чем я ожидал (улыбается). Так что это было непросто.

Плюс условия были совсем другими, мяч сильно отскакивал. Казалось, что после моей подачи он постоянно занимал хорошую позицию для приема. Он находил решение практически на каждый мой удар.

– Что ты пытался изменить во втором сете?

– Да, я понял, что должен что-то изменить. Уже в первом сете я несколько раз пробовал разные вещи, но, как я сказал, он находил ответы практически на все мои удары. Потом на корт начала падать тень, стало ощущаться, что уже не так жарко, как в начале матча. Я постарался играть выше над сеткой, с большим отскоком, и ждать своих шансов.

Я пытался агрессивнее играть на приеме, а затем в первых двух-трех ударах вести длинные розыгрыши с сильным отскоком, чтобы потом найти возможность атаковать. Я чаще выходил к сетке, и в целом это работало. Не всегда, но в большинстве случаев.

У меня были шансы, которыми я не воспользовался. Думаю, разница в том, что он отыграл четыре брейк-пойнта, а я ни одного. Это, пожалуй, ключевой момент.

– Многие матчи на турнире ты играл вечером, а сегодня были совершенно другие условия – солнце и жара. Это повлияло на результат?

– Нет. Мы должны уметь играть в любых условиях. Я знал, что сегодня они будут совершенно другими. Я уже говорил, что на этом турнире, наверное, самая большая разница между дневной и вечерней сессией.

Но мы каждый день тренировались днем, так что знали, какие будут условия. Я понимал это до матча, поэтому это не стало причиной. Хотя, конечно, разница между днем и ночью здесь очень большая, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

