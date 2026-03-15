Даниил Медведев: «На данную секунду я один из лучших в мире»

Даниил Медведев высказался о победе над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

– Можно сказать, что проклятие Индиан-Уэллс снято. Ты наконец-то обыграл здесь Карлоса. Что извлек из тех двух поражений? Что изменил сегодня? Есть ли какой-то подобный план на встречу с Синнером?

– Просто сейчас я находился в лучшей форме, чем два матча против него до этого. И корт быстрее, поэтому можно было быстрее заканчивать розыгрыш. Даже на брейк-пойнтах я его забивал – на предыдущем корте и с предыдущими мячами было очень тяжело это сделать. Это нормально, в этом и есть теннис – для меня условия были чуть удобнее, поэтому я смог его победить.

– Ты уже два турнира выиграл в этом году, третий финал завтра, а сейчас только март. Можно ли сказать, что праймовый Даня вернулся?

– Я вообще не люблю такие слова, как «праймовый». Если смотреть на отдельные матчи, какой-то может быть лучше, какой-то может быть хуже, чем в 2021-м или 2023-м. Но сейчас я играю хорошо. Я обыграл Карлоса, давно не проигрывал сет – это очень хороший показатель. И, естественно, на данную секунду я один из лучших в мире.

– В Индиан-Уэллс живет фанат, у которого есть свой трек, и ты гоняешь на тачках здесь каждый год. Гонял ли ты в этом году и кого брал с собой?

– Но я уже года три-четыре не гонял, и все по различным причинам. Три года я точно уже не гонял. Когда прилетаешь из Дубая, акклиматизация сильная, и нужно готовиться к турниру. Если я играю в субботу, то езжу один день. Если я играю в пятницу, то нет. И те два раза я играл в пятницу.

В этом году я прилетел вообще бог знает когда. Я себе каждый раз в течение трех-четырех последних лет говорю: «Если плохо сыграю, я там вообще поселюсь». И я четыре года подряд играл очень хорошо, поэтому нет возможности (смеется), – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Теннис показанный Даней в матче Карлосом был высокого уровня. Если по физике не просядет и покажет такой же теннис, то и с Синнером сравняет счёт по личке и выиграет ИУ. Удачи !
Явно по текущему туру, если сохранит такой уровень игры, должен быть в топ 4. Но это же Даниил, он может вполне и в финал тбш выйти, а может слить 200 ракетке мира😁
Я вчера еще где-то здесь написал, что Даня, возможно, возьмет этот турнир, а не только Карася пройдет. Кажется так и произойдет)
Мой прогноз основывался на видении увиденном в четверг )) Похоже сто в жизни уже все прописано наперед ))
Я вчера еще где-то здесь написал, что Даня, возможно, возьмет этот турнир, а не только Карася пройдет. Кажется так и произойдет) Мой прогноз основывался на видении увиденном в четверг )) Похоже сто в жизни уже все прописано наперед ))
Алькарас летел сет и брейк Риндеркнешу
Тот же Синнер всех сносит
Алькарас летел сет и брейк Риндеркнешу Тот же Синнер всех сносит
На АО Синнер тоже вроде бы хорошо шел.
Так что, это мало что значит.
А если по игре - в полуфинале было много ошибок у него, только соперник ничего из этого не выжал.
Даня, скромняга😃
Молодец, обыграл Карлитоса.
А что завистник Кафель скажет нам?))
На данную секунду Медведев один из двух лучших в мире.
Секунда слишком коротка - так что да. Безусловно.
Но в целом зависит от того, скольких человек мы рассматриваем говоря о «лучших» - если больше 3х, то он среди лучших. А если ограничиваемся двумя, то тут, к сожалению, одна победа не показательна.
Уже в финале все будет по-другому - там будет злой и набравший форму после провала на старте сезона Синнер.
И уж очень неудобный сейчас по игре для Медведева.
Секунда слишком коротка - так что да. Безусловно. Но в целом зависит от того, скольких человек мы рассматриваем говоря о «лучших» - если больше 3х, то он среди лучших. А если ограничиваемся двумя, то тут, к сожалению, одна победа не показательна. Уже в финале все будет по-другому - там будет злой и набравший форму после провала на старте сезона Синнер. И уж очень неудобный сейчас по игре для Медведева.
Все верно!Шансов 0 у Даниила
Что да то да. Не поспоришь
