Даниил Медведев: «На данную секунду я один из лучших в мире»

Даниил Медведев высказался о победе над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале в Индиан-Уэллс – 6:3, 7:6(3).

– Можно сказать, что проклятие Индиан-Уэллс снято. Ты наконец-то обыграл здесь Карлоса. Что извлек из тех двух поражений? Что изменил сегодня? Есть ли какой-то подобный план на встречу с Синнером?

– Просто сейчас я находился в лучшей форме, чем два матча против него до этого. И корт быстрее, поэтому можно было быстрее заканчивать розыгрыш. Даже на брейк-пойнтах я его забивал – на предыдущем корте и с предыдущими мячами было очень тяжело это сделать. Это нормально, в этом и есть теннис – для меня условия были чуть удобнее, поэтому я смог его победить.

– Ты уже два турнира выиграл в этом году, третий финал завтра, а сейчас только март. Можно ли сказать, что праймовый Даня вернулся?

– Я вообще не люблю такие слова, как «праймовый». Если смотреть на отдельные матчи, какой-то может быть лучше, какой-то может быть хуже, чем в 2021-м или 2023-м. Но сейчас я играю хорошо. Я обыграл Карлоса, давно не проигрывал сет – это очень хороший показатель. И, естественно, на данную секунду я один из лучших в мире.

– В Индиан-Уэллс живет фанат, у которого есть свой трек, и ты гоняешь на тачках здесь каждый год. Гонял ли ты в этом году и кого брал с собой?

– Но я уже года три-четыре не гонял, и все по различным причинам. Три года я точно уже не гонял. Когда прилетаешь из Дубая, акклиматизация сильная, и нужно готовиться к турниру. Если я играю в субботу, то езжу один день. Если я играю в пятницу, то нет. И те два раза я играл в пятницу.

В этом году я прилетел вообще бог знает когда. Я себе каждый раз в течение трех-четырех последних лет говорю: «Если плохо сыграю, я там вообще поселюсь». И я четыре года подряд играл очень хорошо, поэтому нет возможности (смеется), – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Медведев сделал невозможное: остановил Алькараса!