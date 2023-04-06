Пока теннисисты на европейском грунте разгоняются перед «Ролан Гаррос», в самом Париже грунт к их приезду еще готовят – до старта квалификации второго «Шлема» сезона еще чуть меньше месяца.

«Доверяем процессу», – на этой неделе подписали в турнирном инстаграме традиционную карусель фотографий красных кирпичей, полученной из них крошки и покрытого ею корта. Смотрится очень эффектно.

Именно песок из кирпичей дает европейским грунтовым кортам их характерный терракотовый цвет, хотя его слой в Париже – это всего 1-3 мм. Крошку для «Ролан Гаррос» получают из кирпичей в специальном месте в часе езды от города, пакуют ее в мешки и отправляют на турнир. На один корт уходит 1,1 тонны кирпичной крошки (1,5 тонны – для стадиона Филиппа Шатрие, центрального на турнире), еще где-то столько же – на поддержание его в форме в течение года.

Кирпичная крошка – верх пятислойного пирога глубиной около 80 см, который представляет собой каждый корт «Ролан Гаррос» (на других турнирах количество и состав слоев могут незначительно отличаться):

• нижний и самый широкий уровень – это дренирующий слой из гравия. На нем лежит

• не меньше 30 см щебня, на нем

• 7-8 см угольной крошки, на ней

• 6-7 см белого известнякового песка и уже на нем

• 2 мм собственно кирпичного песка, который после укладки спрыскивают хлоридом кальция, чтобы он не пересыхал и сохранял насыщенный цвет. Линии заполняют краской с помощью специальной машины (не кладут сверху, как в Риме).

Это укладка итальянского грунтового корта, в составе которого вместо белого известнякового песка все та же кирпичная крошка. Вероятно, поэтому на турнире в Риме корты более насыщенного цвета, чем в Париже

Анатомию парижского корта хорошо показывает традиционный приз, который на турнире вручают завершающим карьеру игрокам. В прошлом году его получили Жиль Симон и Жо-Вильфред Тсонга, а до них – Густаво Куэртен, Ана Иванович и другие.

Каждый год перед турниром корты обновляют – начиная с конца марта вспахивают и перекладывают два верхних слоя командами по восемь-десять человек. На один корт уходит два дня. С 1989-го операцией руководит Бруно Сластан, в подчинении у которого больше 160 человек.

Во время турнира каждый день в 6:30 утра с кортов снимают брезентовое покрытие и разметают их. В течение игрового дня между сетами корты также разметают, чистят линии. После каждого матча делают то же самое плюс поливают водой. По окончании игрового дня поливают обильно.

В 2020 году работа хранителей грунта попала на традиционный турнирный постер.

Главным врагом грунтовых кортов часто считают солнце, которое их высушивает и лишает плотности. Но Сластан говорит, что на самом деле это ветер – особенно тот, который дует с севера на юг и сдувает с корта песок. Еще он говорит, что чтобы научиться правильно ухаживать за грунтовым кортом, нужно около пяти лет. Получается, делать грунт не проще, чем на нем играть.

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Фото: instagram.com/rolandgarros; Gettyimages.ru/Clive Brunskill