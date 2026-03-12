Дрэйпер вышел на Медведева в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс британец Джек Дрэйпер в четвертом круге обыграл Новака Джоковича – 4:6, 6:4, 7:6(5). 

Британец шестой раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим соперником станет Даниил Медведев

В личных встречах Медведев ведет 1:0 – в 2024-м он обыграл Дрэйпера на грунте в Риме. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
близок был что бы чокернуть но повезло
Медведев должен закрывать если конечно сам не начнет психовать
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Начнёт, должен проиграть.
С левшами Даня плохо играет, так что не скажу, что он фаворит)))
Ответ costa0545
Да дрейпер просто обязан закрывать и брать финал ,ему нужнее,на лечение.,медведев полегче конечно джоковича
Ответ costa0545
Кстати, медведев по 2раза проигрывал, тьену и муте,они левши, тоже возьмите на заметку.
Всё-таки ножки трясутся, когда играешь с такой легендой, как Джокович. Иначе объяснить провалы Джека в конце первого сета и при подаче на матч никак нельзя. Ну а у Новака игра никуда не делась, а вот концентрацию уже теряет все чаще. 4 невынужденные ошибки на тайбрейке решающего сета говорят о многом. Когда такое видели от него? Он наоборот в эти моменты всегда всех разбирал. Но не сегодня.
Давно уже заприметил две вещи:
1. В теннисном разделе спортса хейтерки в основном поносят Джоковича и/или российских игроков.
2. Умом, грамотной речью и адекватной аргументацией ни один из них не отличается.
Ответ chemical brother
Согласен бро, проигравших никто не любит.
Спасибо, Джек!
Ответ Mihail Vladimirovich
2раза спасибо.
Непростой будет матч((
Не сказал бы, что Медведев фаворит...
Равные шансы.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кафельников о полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «У Медведева минимальные шансы обыграть Алькараса»
сегодня, 20:41
Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро впервые вышли в парный финал
сегодня, 20:27
Шарапова приехала в Индиан-Уэллс
сегодня, 20:06Фото
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Носковой, Рыбакина – со Свитолиной
сегодня, 19:45
Андрей Чесноков: «Мне нравится, как Медведев играет в Индиан-Уэллс: хорошо, стабильно, уверенно»
сегодня, 19:28
Самсонова, Остапенко, Вондроушова и Плишкова заявились на турнир в Линце, Александрова будет защищать титул
сегодня, 18:56
Жабер завела ютуб-канал. Первое видео – день с Бадосой
сегодня, 18:21
Звонарева не доиграла четвертьфинал 35-тысячника ITF в Монастире
сегодня, 17:39
Соболенко девять сезонов подряд выходит в полуфиналы WTA 1000. Длиннее серия была только у Квитовой
сегодня, 16:48
Сегодня день рождения Коко Гауфф
сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем