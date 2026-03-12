Дрэйпер вышел на Медведева в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс британец Джек Дрэйпер в четвертом круге обыграл Новака Джоковича – 4:6, 6:4, 7:6(5).

Британец шестой раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим соперником станет Даниил Медведев .

В личных встречах Медведев ведет 1:0 – в 2024-м он обыграл Дрэйпера на грунте в Риме.