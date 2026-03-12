Дрэйпер вышел на Медведева в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс британец Джек Дрэйпер в четвертом круге обыграл Новака Джоковича – 4:6, 6:4, 7:6(5).
Британец шестой раз вышел в четвертьфинал «Мастерса». Его следующим соперником станет Даниил Медведев.
В личных встречах Медведев ведет 1:0 – в 2024-м он обыграл Дрэйпера на грунте в Риме.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс''
Медведев должен закрывать если конечно сам не начнет психовать
1. В теннисном разделе спортса хейтерки в основном поносят Джоковича и/или российских игроков.
2. Умом, грамотной речью и адекватной аргументацией ни один из них не отличается.
Не сказал бы, что Медведев фаворит...
Равные шансы.