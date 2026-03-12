Алькарас начал сезон с 15 побед подряд
Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.
Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:1, 7:6(2).
Испанец довел беспроигрышную серию в начале сезона-2026 до 15 матчей. Он выиграл титулы на Australian Open и в Дохе, а теперь пятый раз подряд вышел в 1/4 в Индиан-Уэллс.
Всего 22-летний испанец 19-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса».
Дальше он сыграет с Кэмероном Норри, у которого ведет 5:3 в личных встречах.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Карлос просто монстр. Надеюсь эта победная серия будет длится, как можно дольше.
Карлос просто монстр. Надеюсь эта победная серия будет длится, как можно дольше.
С такой сеткой конечно
на Outdoor просто нереален сейчас
Норри как здесь оказался, турист .
