Индиан-Уэллс (WTA). Рыбакина, Швентек, Соболенко, Пегула вышли в 1/4 финала, Анисимова, Эала выбыли

77

В Индиан-Уэллс проходит четвертый круг турнира WTA 1000.

Елена Рыбакина встретится с Сонай Картал в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

Арина Соболенко победила Наоми Осаку, Аманда Анисимова уступила Виктории Мбоко.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США 

4 – 15 марта 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
результаты
77 комментариев
Хорошо соболь играет ниче не скажешь, а Наоми сбитый летчик, увы. Тут либо мода, либо теннис.
Ответ almatros
Хорошо соболь играет ниче не скажешь, а Наоми сбитый летчик, увы. Тут либо мода, либо теннис.
А как же кулачки? (Ну справедливости ради, она хоть зацепила большие шлемы и ребенка уже есть, так что может пытаться сколько душе угодно.
Арину с победой и выходом в 1/4 финала "Мастерса".
Анисимова - Рыбакина: был бы матч-мечты просто... Красивые девушки.
Ответ Forest993
Анисимова - Рыбакина: был бы матч-мечты просто... Красивые девушки.
Доярка из Хацапетовки красотка?? 😆😆😆😆😆
Ответ Forest993
Анисимова - Рыбакина: был бы матч-мечты просто... Красивые девушки.
Ну и Мбоко тоже хороша :)
Лену с очередной победой! Удачи в следующих раундах!
За Рыбакину! Удачи Лене!
Мбоко очень хороша
Пегула - Бенчич интересный матч.
Молодец Лена!
Паолини в этом сезоне совсем плоха. Скоро вывалится из десятки
Кто меня минусовал насчёт Мбоко?? Видели ее игру?? Растёт Новая Серена Уильямс,доминатор на следующие десятилетия!!!! 💯💯💯💯
Ответ Никита Михайлов
Кто меня минусовал насчёт Мбоко?? Видели ее игру?? Растёт Новая Серена Уильямс,доминатор на следующие десятилетия!!!! 💯💯💯💯
Захоти ее быстренько, ну-ка. Прямо на корте.)
Ответ Rygeek
Захоти ее быстренько, ну-ка. Прямо на корте.)
А Аня??
