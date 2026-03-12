  • Спортс
137

Индиан-Уэллс (ATP). Дрэйпер обыграл Джоковича, Алькарас, Медведев, Норри, Синнер вышли в 1/4 финала

В Индиан-Уэллс проходит четвертый круг «Мастерса».

Даниил Медведев обыграл Алекса Микельсена в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
результаты
137 комментариев
Уфффф..
Даниил даже тут ухитрился нервы потрепать при подаче на матч))

Ладно. В четвертьфинал Мастерса вышел, половину прошлогодних очков уже отбил.
200 очков на этом турнире есть. Седьмая победа подряд.
1200 очков в гонке-2026, 16-3 по победам-поражениям.
В прошлом году, перед грунтом, в январе-марте, было 810 очков и 12-7.
Повеселее идет осьминог в 2026-ом...
Очень высокий уровень от Медведева сегодня, приятно смотреть было
Эх не увидим мы матча Медведев - Джокович, а будет ли он ещё когда-нибудь?
Вьюнош Фонсека крут. Немного менталки не хватило на обоих тб, но в целом показал характер, отыграл подачу Синнера на матч во втором. Хороший матч.
Перфоманс рейтинг у Медведева - фантастические 9,1. И кстати, у Микельсена тоже высокий показатель - 8,2, но по ощущениям шансов у американца никаких не было, выжал максимум.
И еще % первой у Дани уже 3 матч подряд не падает ниже 75%, когда такое было?
Ответ Alex1893
Ну, так сколько лет можно без подачи играть?
И так столько времени и титулов упустил(((
Сегодня у Медведева какой-то около идеальный выбор решений. Сколько уже в противоход набил!
Новаче спасибо за турнир, хороший матч, мог дожимать, но не дожал, на Шлеме дожал бы

Ждем в Майами!
Дальше соперник посерьёзней будет
Сегодня вроде как на классе, хотя с подачей на матч опять не всё так хорошо
Ответ Lokomotivche
78% первой, 9 эйсов, 2 двойных (в последнем гейме). Для Медведева последних лет - это очень хорошие показатели на подаче
Хм. А чисто по вывескам, 4 круг выглядит симпатично...
Ответ Антон Тимофеев
Сегодня, кроме Синнер - Фонсека, смотреть нечего
Все-таки, на атакующего Медведева приятнее смотреть...
