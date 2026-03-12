Индиан-Уэллс (ATP). Дрэйпер обыграл Джоковича, Алькарас, Медведев, Норри, Синнер вышли в 1/4 финала
В Индиан-Уэллс проходит четвертый круг «Мастерса».
Даниил Медведев обыграл Алекса Микельсена в четвертом круге в Индиан-Уэллс.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
137 комментариев
Даниил даже тут ухитрился нервы потрепать при подаче на матч))
Ладно. В четвертьфинал Мастерса вышел, половину прошлогодних очков уже отбил.
200 очков на этом турнире есть. Седьмая победа подряд.
1200 очков в гонке-2026, 16-3 по победам-поражениям.
В прошлом году, перед грунтом, в январе-марте, было 810 очков и 12-7.
Повеселее идет осьминог в 2026-ом...
И еще % первой у Дани уже 3 матч подряд не падает ниже 75%, когда такое было?
И так столько времени и титулов упустил(((
Ждем в Майами!
Сегодня вроде как на классе, хотя с подачей на матч опять не всё так хорошо