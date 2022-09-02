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Майк Тайсон, Джаред Лето, Билл Клинтон, Зендея – Серена собирает звезд на трибунах US Open и бьет рекорды посещаемости

Анетт Контавейт Анетт Контавейт
Джаред Лето Джаред Лето
US Open US Open
Тайгер Вудс Тайгер Вудс
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Билли Джин Кинг Билли Джин Кинг
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Спайк Ли
Серена Уильямс Серена Уильямс
Линдси Вонн Линдси Вонн
светская хроника
Майк Тайсон Майк Тайсон
Билл Клинтон
Теннис Теннис

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Великая Серена Уильямс на US Open помпезно прощается с теннисом – с анонсом в Vogue, в бриллиантовых кроссовках и с очередным рекордом. Два ее первых одиночных матча побили турнирные рекорды посещаемости – собрали больше 29 тысяч человек, – а на трибунах было даже больше известных лиц, чем обычно.

Новый фильм Хью Джекмана на следующей неделе покажут на Венецианском кинофестивале, а до тех пор он пришел на первый матч Серены.

Легендарный Майк Тайсон часто ходит на матчи US Open и Индиан-Уэллс и однажды даже учил Серену боксировать. А его 14-летняя дочь Милан мечтает стать профессиональной теннисисткой.

Австралийская актриса Ребел Уилсон несколько лет назад подружилась с теннисисткой Каролиной Муховой, а в прошлом году, предположительно, встречалась с соотечественником Мэттом Рейдом. Посмотреть на Серену она пришла с девушкой Рамоной Агрумой.

42-й президент США Билл Клинтон пришел на теннис со значком в виде украинского флага.

Куин Латифа озвучила видеотрибьют Серене, показанный перед матчем, а на US Open пришла в мерче Уильямс – худи с надписью GOAT.

Дизайнер Вера Вонг (в очках) в детстве серьезно занималась фигурным катанием, а в нынешние 73 продолжает играть в теннис. На US Open она пришла с дочерьми.

Рекордсменка женского Кубка мира по горным лыжам Линдси Вонн пришла с бойфрендом Диего Осорио.

Вечно молодой Джаред Лето пришел на второй матч Серены, в котором она обыграла Анетт Контавейт и стала первой теннисисткой, в 40 лет победившей соперницу из топ-3.

Тайгер Вудс на матче второго круга сидел в ложе Серены как человек, благодаря которому ее карьера не закончилась раньше.

Глобальный редакционный директор глянцевого издательства Condé Nast Анна Винтур считается самой влиятельной фигурой мировой моды, но ее главная страсть – теннис. Она не пропускает и «рядовые» US Open – что уж говорить о последнем US Open Серены.

Одна из сотни самых влиятельных людей планеты, актриса Зендея пришла на US Open вскоре после завершения съемок в фильме «Челленджеры», где она сыграла теннисного тренера. Также она фигурировала в лучшем после о матче второго круга US Open, который написала обыгранная Сереной Анетт Контавейт:

«В один день пьешь с мамой бобу в Сохо, а на следующий играешь в теннис с Сереной на глазах у Зендеи. Жизнь – сумасшедшая вещь».

Модель Джиджи Хадид – давняя подруга Серены и пришла на ее матч со значком в виде логотипа именного бренда Уильямс.

Как и Анна Винтур, режиссер Спайк Ли не пропускает US Open независимо от того, кто там выступает в первый или последний раз.

Легенда и одна из основательниц WTA Билли Джин Кинг – одна из людей, без которых 30-тысячной арены на женском теннисном матче могло бы не быть.

Серена Уильямс – величайшая в истории?

Билли Джин Кинг за доллар основала WTA, обыграла мужчину и стала героиней ЛГБТ. За это Кубок Федерации назвали ее именем

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Фото: REUTERS/Robert Deutsch-USA TODAY Sports, Mike Segar, Geoff Burke-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Elsa, Jamie Squire

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