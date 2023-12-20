Настоящий романтик: Бастиан Швайнштайгер рассказал, как сделал предложение Ане Иванович

Бастиан Швайнштайгер рассказал, как он вдохновился классическим голливудским фильмом «Ноттинг Хилл», чтобы сделать предложение Ане Иванович.

Пребывание Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед» нельзя назвать лучшим этапом его карьеры, но именно в то время он женился на бывшей первой ракетке мира – теннисистке Ане Иванович.

Спустя годы после своей свадьбы 39-летний футболист признался, что его вдохновила сцена из комедийно-романтического фильма 1999 года «Ноттинг Хилл».

Выступая в подкасте «Phrasenmäher», Швайнштайгер рассказал: «В Лондоне есть небольшие парки, доступные только местным жителям. Я тайно арендовал такой парк из фильма «Ноттинг Хилл».

«Конечно, я знал, что Ане было чрезвычайно любопытно, и когда мы проходили мимо, ворота были приоткрыты, и я сказал ей: «Пойдем, посмотрим!».

«Когда мы вошли туда, то я задал ей вопрос. Это стало для нее полной неожиданностью».

Бастиан также рассказал, что выучил сербский, чтобы убедить отца Ивановича Мирослава, что он подходящий мужчина для его дочери.

«Я смог заработать несколько очков в глазах семьи, попросив у отца Аны ее руки на сербском языке. Я прилетел в Белград для этого».

Швайнштайгер «МЮ» в 2017 году, чтобы присоединиться к команде МЛС «Чикаго Файр», прежде чем завершить карьеру в 2020 году. Бастиан сделал себе имя в «Баварии», где выиграл восемь титулов Бундеслиги и Лигу чемпионов, а также множество других наград.