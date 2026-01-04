Трудные победы «Барсы» и «Арсенала», ничья «Юве», Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе, Кузнецов перейдет в «Салават», Литтлер выиграл 2-й подряд ЧМ по дартсу и другие новости

1. «Барселона» вырвала победу у «Эспаньола» в 18-м туре Ла Лиги (2:0). Ольмо забил на 86-й, Левандовски – на 90-й, у Фермина два ассиста, лучшим игроком матча признали Жоана Гарсию, который совершил 7 сэйвов.

2. «Арсенал» обыграл «Борнмут» (3:2), пропустив первым. Райс сделал дубль, Габриэл отличился после своей ошибки. «Астон Вилла» Эмери выиграла 12 из 13 последних матчей , сыграв 3:1 с «Ноттингемом».

3. Хуан Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе .

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Сан-Хосе» (7:3) – 7-я победа подряд принесла лидерство на Востоке, Кучеров набрал 5 (1+4) очков . «Питтсбург» был сильнее «Детройта» (4:1), Чинахов забил 1-й гол за «Пингвинс» после обмена. «Вашингтон» уступил «Чикаго» (2:3 Б), Овечкин остался без голов в 13 матчах из последних 14 и получил клюшкой в лицо . Все результаты дня – здесь .

5. «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» (1:1): Маккенни забил, Дэвид не реализовал пенальти.

6. Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить россиян и белорусов.

7. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на 5-м этапе многодневки «Тур де Ски», Шаппаз – 2-й, Гран – 3-й, Коростелев – 31-й в квалификации. Финская лыжница Ясми Йоэнсуу победила в женской гонке, Фендрих – 2-я, Хагстрем – 3-я, Непряева – 41-я в квалификации.

8. В FONBET КХЛ «Металлург» забил 7 голов «Шанхаю», «Сочи» победил «Нефтехимик», «Северсталь» была сильнее «Лады», «Адмирал» обыграл «Амур».

9. «Металлург» поместил Евгения Кузнецова в список отказов – у форварда 1+8 в 15 играх за клуб в этом сезоне. Пишут, что его заберет «Салават Юлаев».

10. 🎯 Чемпионат мира по дартсу-2026. Финал. Люк Литтлер разгромил Гиана ван Вена и выиграл второй турнир подряд.

11. НБА. 50 очков Джейлена Брауна принесли «Бостону» победу над «Клипперс», 36 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты .

12. Контракт украинского тренера Юрия Вернидуба с «Нефтчи» исключает любые контакты с РФ .

13. РПЛ-2026/27 начнется 31 июля , первая часть завершится 13 декабря.

14. Кубок Африки. 1/8 финала. Мали по пенальти выбила Тунис, Сенегал победил Судан.

Цитаты дня.

Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: «США не лишат чемпионата мира, конечно же . Если бы американских спонсоров не было везде… Им явно не предъявят то же, что нам»

Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: «В 99 случаях из 100 я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. Здесь произошел полный мэтч по мировоззрению, вкусам, запахам. Все-таки любовь – химия »

Черчесов о главной проблеме российского футбола: «Вы давно не смотрели в мой словарь, наверное . Я не понимаю и не люблю слово «проблема»

Сергей Юран: «Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо. Успехи в чемпионате Кипра ни о чем не говорят . Если выбираем иностранцев, тогда давайте играть без зимнего перерыва»

Алина Горбачева: «Прошу прощения у турок и арабов за свои неосторожные высказывания . Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли»

Колосков не верит, что ФИФА отменит ЧМ в США из‑за ударов по Венесуэле: «Политика двойных стандартов. Израилю и США все можно, а нам нельзя защищать свои границы »