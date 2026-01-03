Швайнштайгер обновил футбольный прогноз на год – легенда в этом ужасен. Басти больше не верит в «Ливерпуль»

Бастиан Швайнштайгер ужасен, когда дело касается прогнозирования исхода футбольных турниров. В сезоне-2023/24 легенда среди прочего пророчил «Вилле» титул АПЛ, Англии победу на Евро – тогда не сбылось вообще ничего, не сыграла даже ставка на чемпионство «Баварии» в Германии.

В минувшем сезоне-2024/25 Басти угадал с титулами «Баварии» и «Ливерпуля», но ошибся, предсказывая победу мюнхенцев на КЧМ и в ЛЧ, не угадал и с победой «Айнтрахта» в ЛЕ.

Швайни в августе уже дал прогноз на текущий сезон-2025/26 , пока сбылось одно – «Золотой мяч» Усмана Дембеле. Бастиан теперь решил дать еще один прогноз – на 2026 год, немец уже сам шутит над собственными неудачами:

«С каждым годом становится все лучше 😅. Прогноз на новый год:

Победитель Бундеслиги – «Бавария»; Победитель АПЛ – «Арсенал»; Победитель ЛЧ – «Бавария»; Победитель ЧМ – сборная Англии».

В августе Швайни пророчил «Ливерпулю» победу в АПЛ и Лиге чемпионов, как мы видим, за полгода многое изменилось.

Какие ставки легенды сыграют в этот раз?