  • Дмитрий Аленичев: «Если Тюкавин наберет оптимальную форму, «Динамо» может выглядеть совсем по-другому»
14

Дмитрий Аленичев: «Если Тюкавин наберет оптимальную форму, «Динамо» может выглядеть совсем по-другому»

Аленичев: если Тюкавин наберет оптимальную форму, «Динамо» может выглядеть по-другому.

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Динамо» может прибавить, когда форвард Константин Тюкавин наберет оптимальную форму.

«Хотелось бы, чтобы Тюкавин набрал оптимальную форму. На мой взгляд, он один из лучших нападающих в России. После травмы должен оправиться и набрать хорошую форму. Если Константин наберет оптимальную форму, то «Динамо» весной может выглядеть совсем по-другому: и в плане игры, и в плане набора очков, — сказал Аленичев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
