Крысы, купюры с Иудой и плакаты с палачом. «Эспаньол» жутко встречает Жоана Гарсию

Жоана Гарсию ждет ужасно сложный матч на арене экс-клуба. Летом 2025-го голкипер после почти 10 лет в системе «Эспаньола» перебрался в стан главного соперника каталонцев – он присоединился к «Барселоне». Теперь парню предстоит тяжелая встреча с бывшими.

В ночь перед дерби ультрас «Эспаньола» на улицах Барсы требовали голову Жоана . Клуб, зная о штрафах, которые неизбежно прилетят за неподобающее поведение болельщиков, пытался предпринять меры: просил лигу поставить встречу пораньше, чтобы обстановка у арены не успела накалиться. В этом «Эспаньолу» отказались, но клуб сделал то, что было в его силах, – на арене фанатский сектор закрыли сетками , чтобы в воспитанника не летели посторонние предметы.

Сообщалось, что ультрас планируют забросать Гарсию крысами. К сожалению, крыс на арену фанаты все же принесли – к муляжам грызунов прикрепили купюру с изображением вратаря и подписью «Иуда Гарсия».

Купюрами украсили столбы у арены «Эспаньола».

И соответствующие плакаты у фанатов тоже с собой: «Жоан Крыса».

Другие постеры о Жоане повторяют мотив ночных зарядов ультрас.

«Предателям нет прощенья»

Еще один плакат с более четким посланием: «Ты был одним из нас – мы тебя не простим. Ты ушел к главному сопернику, Иуда! Твоя любовь к клубу никогда не была настоящей. Крыса».

Справится с таким давлением?