  • «Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Лидса» – 1:1. Ааронсон забил на 62-й, Кунья ответил на 65-й
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Лидса» – 1:1. Ааронсон забил на 62-й, Кунья ответил на 65-й

«Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки (1:1) в 20-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 62-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Бренден Ааронсон. На 65-й отличился форвард гостей Матеус Кунья.

«МЮ» набрал 31 очко и на эту минуту идет 5-м. У «Лидса» – 22 балла и 16-я строчка.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 20 тур
4 января 12:30, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
1 - 1
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Ааронсон   Пиру
87’
Борнаув   Ньонто
80’
Груев   Танака
80’
Окафор   Нмеча
75’
65’
  Матеус Кунья
63’
Йоро   Зиркзе
  Ааронсон
62’
2тайм
Перерыв
34’
Доргу
Лидс
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Борнаув, Гудмундссон, Груев, Штах, Ааронсон, Джастин, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Дарлоу, Танака, Пиру, Ньонто, Лонгстафф, Чамберс, Харрисон, Байрэм, Нмеча
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Мартинес, Хевен, Йоро, Матеус Кунья, Доргу, Шоу, Угарте, Каземиро, Диогу Далот, Шешко
Запасные: Зиркзе, Байындыр, Фредриксон, Флетчер, Маласиа, Куконки, Флетчер, Мантато, Лейси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
