«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Лидса» – 1:1. Ааронсон забил на 62-й, Кунья ответил на 65-й

«Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

«Лидс » и «Манчестер Юнайтед » поделили очки (1:1) в 20-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

На 62-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Бренден Ааронсон . На 65-й отличился форвард гостей Матеус Кунья .

«МЮ» набрал 31 очко и на эту минуту идет 5-м. У «Лидса» – 22 балла и 16-я строчка.

