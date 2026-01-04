Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Лидса» – 1:1. Ааронсон забил на 62-й, Кунья ответил на 65-й
«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки (1:1) в 20-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».
На 62-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Бренден Ааронсон. На 65-й отличился форвард гостей Матеус Кунья.
«МЮ» набрал 31 очко и на эту минуту идет 5-м. У «Лидса» – 22 балла и 16-я строчка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
