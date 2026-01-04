Аморим о селекции «МЮ»: «Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с «Лидсом»
Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отказался обсуждать возможные зимние трансферы клуба.
Португальца попросили пояснить свое высказывание о том, что для перехода на схему 4-3-3 потребуется много денег и он понимает, что «их не будет».
– Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с «Лидсом».
- На вас это не похоже…
– Ага.
- Вы жалеете о сказанном?
– Нет-нет. Но я не хочу говорить об этом.
- Что-то изменилось в плане трансферного бюджета, Уилкокс (технический директор «МЮ» – Спортс”) вам говорил что-нибудь?
– Не хочу говорить об этом. Но вы очень умны (улыбается).
- «МЮ» наверняка придется искать замену, если кого-то из команды отпустят в январе?
– Если вы посмотрите на наш состав, то, думаю, никому нельзя уходить, но им нужно разговаривать с Джейсоном [Уилкоксом], – сказал Аморим.