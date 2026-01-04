  • Спортс
Аморим о селекции «МЮ»: «Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с «Лидсом»

Аморим о селекции «МЮ»: не хочу говорить об этом.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отказался обсуждать возможные зимние трансферы клуба.

Португальца попросили пояснить свое высказывание о том, что для перехода на схему 4-3-3 потребуется много денег и он понимает, что «их не будет».

– Не хочу говорить об этом. Я сосредоточен на матче с «Лидсом». 

- На вас это не похоже…

– Ага.

- Вы жалеете о сказанном?

– Нет-нет. Но я не хочу говорить об этом.

- Что-то изменилось в плане трансферного бюджета, Уилкокс (технический директор «МЮ» – Спортс”) вам говорил что-нибудь?

– Не хочу говорить об этом. Но вы очень умны (улыбается).

- «МЮ» наверняка придется искать замену, если кого-то из команды отпустят в январе?

– Если вы посмотрите на наш состав, то, думаю, никому нельзя уходить, но им нужно разговаривать с Джейсоном [Уилкоксом], – сказал Аморим.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoЛидс
logoРубен Аморим
