Гаспачо
Блог

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер радуют летними кадрами из отпуска🌞

Ана Иванович Ана Иванович
Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Бывшая звезда тенниса Ана Иванович поделилась кадрами с отдыха со своим мужем Бастианом Швайнштайгером.

В социальных сетях девушка поделилась серией снимков из поездки пары с подписью: «Фотосвалка из отпуска». На кадрах можно наблюдать красивые пейзажи и счастливую пару.

35-летняя Иванович и 39-летний Швайнштайгер вместе уже почти десять лет, они начали встречаться в 2014 году, а два года спустя пара связала себя узами брака, сейчас они воспитывают троих сыновей

И Бастинан, и Ана уже завершили профессиональную спортивную карьеру и наслаждаются жизнью.

 

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Швайни с возрастом становится харизматичнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий