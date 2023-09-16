Бывшая звезда тенниса Ана Иванович поделилась кадрами с отдыха со своим мужем Бастианом Швайнштайгером.

В социальных сетях девушка поделилась серией снимков из поездки пары с подписью: «Фотосвалка из отпуска». На кадрах можно наблюдать красивые пейзажи и счастливую пару.

35-летняя Иванович и 39-летний Швайнштайгер вместе уже почти десять лет, они начали встречаться в 2014 году, а два года спустя пара связала себя узами брака, сейчас они воспитывают троих сыновей

И Бастинан, и Ана уже завершили профессиональную спортивную карьеру и наслаждаются жизнью.