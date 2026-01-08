Кубарси о выходе «Барсы» в финал Суперкубка Испании: «Все хотят увидеть класико в финале. Нам нельзя расслабляться после 5:0»
Пау Кубарси высказался о выходе «Барселоны» в финал Суперкубка Испании.
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о победе над «Атлетиком» (5:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
8 января во втором полуфинале сыграют «Реал» и «Атлетико».
«Наши футболисты атаки находятся на потрясающем уровне и помогают команде. У нас отличная серия из сухих матчей – это важно. Мы должны продолжать так и дальше. Когда видишь счет 5:0, то замечаешь большую разницу, однако нам нужно не расслабляться.
Все хотят увидеть класико в финале, но кто бы ни победил во втором полуфинале, мы сыграем с ними», – сказал Пау Кубарси.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
Последние новости