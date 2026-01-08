Тотти считает, что выиграл бы «Золотой мяч», если бы играл в «Реале». Форвард провел всю карьеру в «Роме»

Франческо Тотти считает, что выиграл бы «Золотой мяч», если бы играл в «Реале».

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти считает, что выиграл бы «Золотой мяч», если бы выступал за «Реал ».

– Вы бы выиграли «Золотой мяч», если бы играли в «Реале»?

– Да, выиграл бы, – сказал Франческо Тотти в разговоре с Calciatori Brutti.

Итальянец на протяжении всей карьеры играл за «Рому» – с 1992 по 2017 год.