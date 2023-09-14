8 комментариев

Чешский клуб включил в заявку на сезон 22-летнего парня после того, как его отец заплатил €20 тысяч.

«Усти-над-Лабем» играет в третьем чешском дивизионе, где сейчас располагается на шестой позиции в лиге, набрав 10 очков в пяти матчах.

Мартин Подхайски никогда не играл в футбол - он обычный студент юридического факультета и сотрудник компании по недвижимости Viagem, которая принадлежит президенту клуба Премыслю Кубану.

Однако это не помешало молодому человеку зарегистрироваться в Футбо льной ассоциации Чешской Республики. Теперь он активно готовится к весенней части чемпионата.

«Он никогда не играл в футбол.

«Только FIFA из того, что я знаю. Однако не каждый день вам дают 500 тысяч чешских крон. Если кто-то даст мне такие деньги, я позволю играть любому.

Он сам сказал, что хотел бы выйти на поле. Потом позвонил его отец, и все начало двигаться. Сейчас мы готовим контракт с Мартином, и болельщики увидят его уже в нашей первой домашней игре, но пока только на скамейке запасных», - признался президент клуба.

Любопытно, что болельщики поддерживают это решение. Опрос на iDNES.cz показал, что 63% голосовавших не видят в этом проблем.

Недавно «Усти-над-Лабем» уже попадал в заголовки СМИ, раздав тысячу бесплатных абонементов и наняв Мисс Чехии - 2020 Валери Херьянову в качестве клубного репортера.