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🤨 Чешский клуб включил в заявку парня никогда не игравшего в футбол. Его отец заплатил за это 20 тысяч евро. Фанаты считают, что это нормально

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Чешский клуб включил в заявку на сезон 22-летнего парня после того, как его отец заплатил €20 тысяч.

«Усти-над-Лабем» играет в третьем чешском дивизионе, где сейчас располагается на шестой позиции в лиге, набрав 10 очков в пяти матчах.

Мартин Подхайски никогда не играл в футбол - он обычный студент юридического факультета и сотрудник компании по недвижимости Viagem, которая принадлежит президенту клуба Премыслю Кубану.

Однако это не помешало молодому человеку зарегистрироваться в Футбо льной ассоциации Чешской Республики. Теперь он активно готовится к весенней части чемпионата.

«Он никогда не играл в футбол.

«Только FIFA из того, что я знаю. Однако не каждый день вам дают 500 тысяч чешских крон. Если кто-то даст мне такие деньги, я позволю играть любому.

Он сам сказал, что хотел бы выйти на поле. Потом позвонил его отец, и все начало двигаться. Сейчас мы готовим контракт с Мартином, и болельщики увидят его уже в нашей первой домашней игре, но пока только на скамейке запасных», - признался президент клуба.

Любопытно, что болельщики поддерживают это решение. Опрос на iDNES.cz показал, что 63% голосовавших не видят в этом проблем.

Недавно «Усти-над-Лабем» уже попадал в заголовки СМИ, раздав тысячу бесплатных абонементов и наняв Мисс Чехии - 2020 Валери Херьянову в качестве клубного репортера.

8 комментариев

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Артем Чугунов
Автор
Ответ bykovf
Где фотка Херьяновой???
Прошу прощения, самое главное забыл. Уже добавлена.
+7
0
+7
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Тиджани Бабангида
В «Химках» подобная опция обходится дороже
+2
0
+2
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Lavinka
С Ротенбергом та же ситуация была .
+1
0
+1
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bykovf
Где фотка Херьяновой???
+1
0
+1
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Igor Burlakov
Мисс Чехии 2020 - Каролина Копинцева
0
0
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pgrtsd5br6
«Теперь он активно готовится к весенней части чемпионата» - если он тот, что в очках, - то готовится ему долго)
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Muni Klar
Ответ Артем Чугунов
Прошу прощения, самое главное забыл. Уже добавлена.
ахахах
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John5r
Ответ pgrtsd5br6
«Теперь он активно готовится к весенней части чемпионата» - если он тот, что в очках, - то готовится ему долго)
Толстый на ворота (тм)
0
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