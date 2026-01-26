Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 млн евро (Carrusel Deportivo)
Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 млн евро.
Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос вместе с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиального соглашения с акционерами «Севильи» о покупке клуба, сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo.
В настоящее время 39-летний экс-футболист и его партнеры изучают отчетность «Севильи» и планируют закрыть сделку в течение нескольких месяцев.
По данным источника, предложение о покупке клуба составило 450 млн евро и встретило одобрение со стороны акционеров.
Рамос играл за «Севилью» с 2003 по 2005 год, а также в сезоне-2023/24.
После 21 тура андалузцы занимают в Ла Лиге 11-е место.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25605 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena Ser
Т.е. клуб действительно не требует серьезных вложений в инфраструктуру.
450 миллионов - огромная сумма для любого футболиста