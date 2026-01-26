71

Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 млн евро (Carrusel Deportivo)

Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 млн евро.

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос вместе с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиального соглашения с акционерами «Севильи» о покупке клуба, сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo.

В настоящее время 39-летний экс-футболист и его партнеры изучают отчетность «Севильи» и планируют закрыть сделку в течение нескольких месяцев. 

По данным источника, предложение о покупке клуба составило 450 млн евро и встретило одобрение со стороны акционеров.

Рамос играл за «Севилью» с 2003 по 2005 год, а также в сезоне-2023/24.

После 21 тура андалузцы занимают в Ла Лиге 11-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena Ser
logoЛа Лига
logoСерхио Рамос
бизнес
деньги
logoСевилья
71 комментарий
Ладно хоть не нефтеперерабатывающий завод)
Ответ Дмитрий Воронцов
Ладно хоть не нефтеперерабатывающий завод)
под Воронежем!
Ответ Дмитрий Воронцов
Ладно хоть не нефтеперерабатывающий завод)
Где-нибудь под Севильей)
Добро пожаловать домой😉
Купите кто-нибудь еще Валенсию
Ответ Сергей Галынский
Купите кто-нибудь еще Валенсию
Купите кто-нибудь почти все клубы Ла лиги, у них у всех проблемы
Ответ Сергей Галынский
Купите кто-нибудь еще Валенсию
Это к Винисиусу
Поездка в Мексику принесла дружбу с картелями)) Теперь есть инвесторы для покупки клуба))
Серёга Рамос настоящий лидер и нет сомнений настоящий управленец. Если добьётся успеха с Севильей, то спустя годы станет президентом Реала.
Ответ Footballeur
Серёга Рамос настоящий лидер и нет сомнений настоящий управленец. Если добьётся успеха с Севильей, то спустя годы станет президентом Реала.
Надеюсь на это
Ответ Footballeur
Серёга Рамос настоящий лидер и нет сомнений настоящий управленец. Если добьётся успеха с Севильей, то спустя годы станет президентом Реала.
Как-никак, среднюю школу в 28 лет окончил!
Как-то дорого получается для клуба на грани банкротства
А за что столько? У них состав слабый, бренд конечно с историей, но последнее время ближе к зоне вылета. Или там стадион, база и ещё активы есть?
Ответ antoxaspam
А за что столько? У них состав слабый, бренд конечно с историей, но последнее время ближе к зоне вылета. Или там стадион, база и ещё активы есть?
Стадион свой и немаленький (42 тыс, c расширением до 47). Тренировочная база тоже очень достойная (13 полей суммарно).

Т.е. клуб действительно не требует серьезных вложений в инфраструктуру.
Ответ akaAzazello
Стадион свой и немаленький (42 тыс, c расширением до 47). Тренировочная база тоже очень достойная (13 полей суммарно). Т.е. клуб действительно не требует серьезных вложений в инфраструктуру.
Тогда понятно, может и земля ещё впридачу. Долги от старых собственников тоже не исключено
С инвесторами, звучит не очень, какая интересно доля у Сереги, а то вылетит как пробка после первого срока, если будет неугоден из за отсутствия опыта, а так конечно только удачи, приятно возвращаться домой, да еще в таком качестве, Севилью сожрали окончательно, ведомость зарплатная просто смешная.
Ответ cukken
С инвесторами, звучит не очень, какая интересно доля у Сереги, а то вылетит как пробка после первого срока, если будет неугоден из за отсутствия опыта, а так конечно только удачи, приятно возвращаться домой, да еще в таком качестве, Севилью сожрали окончательно, ведомость зарплатная просто смешная.
Это всё немного не так работает. У "фронтмена" таких сделок, несмотря на то, что это деньги инвесторов, а не полностью его, весьма широкие полномочия и скорее он может кого-нибудь выкинуть.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Это всё немного не так работает. У "фронтмена" таких сделок, несмотря на то, что это деньги инвесторов, а не полностью его, весьма широкие полномочия и скорее он может кого-нибудь выкинуть.
Это в основном деньги инвесторов.
450 миллионов - огромная сумма для любого футболиста
Удачи Рамосу в его начинаниях!
Подпишите Рамоса в Сочи! Хоть на стадион народ ходить будут
