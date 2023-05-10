«Феликс и Мората получают по ногам не меньше». Президент «Атлетико» сравнил своих игроков с Винисиусом
Считает, что все дело в поведении конкретных футболистов.
В эфире Radio Marca президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился своим мнением о первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Сити».
«Вчера я смотрел второй тайм, потому что не мог видеть первый. Мне показалось, что «Мадрид» играл намного лучше, чем «Сити». Если они будут играть так же, как вчера, то я не думаю, что в Манчестере им будет трудно».
Кроме того, Сересо подчеркнул, что не был бы против очередной победы «Мадрида» в ЛЧ: «Как я всегда говорю: пусть победит лучшая команда, и если лучшая − это «Мадрид», то я буду рад».
Также президент «Атлетико» затронул актуальную тему поведения Винисиуса Жуниора и реакцию игроков и судей на него.
«Я не знаю ни одного важного игрока, которому не били по ногам. Они все страдают, а некоторые больше, чем остальные. Кто-то больше психует, кто-то меньше, но получают они все. Когда Жоау Феликс играл за нас, то половину игры проводил на газоне. Все дело в том, что он был из тех, у кого не было желания отвечать судье или другому игроку. Сейчас половину времени на газоне проводит Мората».
Такая реакция это , это следствие,а не причина !
Что то я не видел чтобы Винисиус апеллировал к судье ( который явно потерял контроль матча )
И личный опекун Винисиуса , после свистка устроил обнимашки .
Может это всё-таки менталитет и дефицит культуры, которую прямо демонстрирует президент Атлетико ?
Подумаешь мол ,наших Феликса с Моратой тоже бьют!
На Морате тоже фолят 8 (Восемь! ) раз подряд ,но при этом жёлтую получает Мората ?