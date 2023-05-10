Считает, что все дело в поведении конкретных футболистов.

В эфире Radio Marca президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился своим мнением о первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Сити».

«Вчера я смотрел второй тайм, потому что не мог видеть первый. Мне показалось, что «Мадрид» играл намного лучше, чем «Сити». Если они будут играть так же, как вчера, то я не думаю, что в Манчестере им будет трудно».

Кроме того, Сересо подчеркнул, что не был бы против очередной победы «Мадрида» в ЛЧ: «Как я всегда говорю: пусть победит лучшая команда, и если лучшая − это «Мадрид», то я буду рад».

Также президент «Атлетико» затронул актуальную тему поведения Винисиуса Жуниора и реакцию игроков и судей на него.

«Я не знаю ни одного важного игрока, которому не били по ногам. Они все страдают, а некоторые больше, чем остальные. Кто-то больше психует, кто-то меньше, но получают они все. Когда Жоау Феликс играл за нас, то половину игры проводил на газоне. Все дело в том, что он был из тех, у кого не было желания отвечать судье или другому игроку. Сейчас половину времени на газоне проводит Мората».