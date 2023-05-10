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«Феликс и Мората получают по ногам не меньше». Президент «Атлетико» сравнил своих игроков с Винисиусом

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Считает, что все дело в поведении конкретных футболистов.

В эфире Radio Marca президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился своим мнением о первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Сити».

«Вчера я смотрел второй тайм, потому что не мог видеть первый. Мне показалось, что «Мадрид» играл намного лучше, чем «Сити». Если они будут играть так же, как вчера, то я не думаю, что в Манчестере им будет трудно».

Кроме того, Сересо подчеркнул, что не был бы против очередной победы «Мадрида» в ЛЧ: «Как я всегда говорю: пусть победит лучшая команда, и если лучшая − это «Мадрид», то я буду рад».

Также президент «Атлетико» затронул актуальную тему поведения Винисиуса Жуниора и реакцию игроков и судей на него.

«Я не знаю ни одного важного игрока, которому не били по ногам. Они все страдают, а некоторые больше, чем остальные. Кто-то больше психует, кто-то меньше, но получают они все. Когда Жоау Феликс играл за нас, то половину игры проводил на газоне. Все дело в том, что он был из тех, у кого не было желания отвечать судье или другому игроку. Сейчас половину времени на газоне проводит Мората».

4 комментария

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Raul14
🤣🤣🤣
+10
-1
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Артур Анадян
🤡
+6
0
+6
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Joni Arm
И тут поэта понесло !
Такая реакция это , это следствие,а не причина !
Что то я не видел чтобы Винисиус апеллировал к судье ( который явно потерял контроль матча )
И личный опекун Винисиуса , после свистка устроил обнимашки .
Может это всё-таки менталитет и дефицит культуры, которую прямо демонстрирует президент Атлетико ?
Подумаешь мол ,наших Феликса с Моратой тоже бьют!
На Морате тоже фолят 8 (Восемь! ) раз подряд ,но при этом жёлтую получает Мората ?
+2
0
+2
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Right Authoritarianism
таблетки забыл выпить?
+2
0
+2
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