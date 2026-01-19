«Барселона» сыграет с выбившим «Реал» «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании, «Атлетико» – с «Бетисом», «Сосьедад» – с «Алавесом», «Валенсия» – с «Атлетиком»

«Барселона» и «Атлетико» узналаи соперников по 1/4 финала Кубка Испании.

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании.

На этом этапе турнира пройдут следующие матчи:

«Альбасете » – «Барселона »;

«Алавес » – «Реал Сосьедад»;

«Валенсия » – «Атлетик»;

«Бетис» – «Атлетико ».

На этой стадии турнира в каждой паре будет проведен один матч. Встречи пройдут с 3 по 6 февраля.

