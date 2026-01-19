«Барселона» сыграет с выбившим «Реал» «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании, «Атлетико» – с «Бетисом», «Сосьедад» – с «Алавесом», «Валенсия» – с «Атлетиком»
«Барселона» и «Атлетико» узналаи соперников по 1/4 финала Кубка Испании.
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Испании.
На этом этапе турнира пройдут следующие матчи:
«Алавес» – «Реал Сосьедад»;
«Валенсия» – «Атлетик»;
«Бетис» – «Атлетико».
На этой стадии турнира в каждой паре будет проведен один матч. Встречи пройдут с 3 по 6 февраля.
