Тренер Сенегала Тиав извинился за то, что увел команду с поля в финале Кубка Африки: «После того, как обдумал ситуацию, я вернул футболистов»

Пап Тиав извинился за то, что увел Сенегал с поля в финале Кубка Африки.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал уход команды с поля во время матча с Марокко в финале Кубка Африки.

Сенегальцы выиграли турнир, победив марокканцев в решающем матче (1:0 в дополнительное время).

На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты , связанные с назначением пенальти.

«После размышлений я понял, что мне не понравилось, когда я попросил своих игроков покинуть поле. Я приношу за это извинения. После того, как обдумал ситуацию, я вернул футболистов на поле», – сказал Пап Тиав.

