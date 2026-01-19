Тренер Сенегала Тиав извинился за то, что увел команду с поля в финале Кубка Африки: «После того, как обдумал ситуацию, я вернул футболистов»
Пап Тиав извинился за то, что увел Сенегал с поля в финале Кубка Африки.
Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал уход команды с поля во время матча с Марокко в финале Кубка Африки.
Сенегальцы выиграли турнир, победив марокканцев в решающем матче (1:0 в дополнительное время).
На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти.
«После размышлений я понял, что мне не понравилось, когда я попросил своих игроков покинуть поле. Я приношу за это извинения. После того, как обдумал ситуацию, я вернул футболистов на поле», – сказал Пап Тиав.
