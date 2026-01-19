Юрген Клопп: «Я могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня. Меня устраивает работа в Red Bull, за год я приобрел пять лет опыта»

Юрген Клопп повторил, что не планирует возвращаться к тренерству.

Бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп снова заявил, что не планирует возвращаться к тренерской работе.

«Я знаю, что могу тренировать футбольную команду, но это не значит, что я должен заниматься этим до последнего дня. Я хотел заняться чем-то другим.

Red Bull дал мне возможность найти роль, которую мы шаг за шагом определяли вместе. Я нахожусь в таком состоянии, когда меня полностью устраивает то, где я нахожусь. Я не хочу быть где-то еще. Я познакомился со многими людьми, которых раньше не знал. Я побывал на множестве деловых встреч и выучил слова, которых раньше не знал.

Это было хорошее время. За год я приобрел пять лет опыта», – сказал немецкий специалист.

В данный момент Клопп должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

Клопп не планирует возвращаться к тренерству на фоне ухода Алонсо из «Реала»: «Не так уж плохо смотреть на потрясения на тренерском рынке со стороны»