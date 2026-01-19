  • Спортс
  Фермин высмеял отмену гола Ямаля «Сосьедаду», выложив кадр просмотра ВАР со смеющимися эмодзи. Хавбек «Барсы» написал: «Они нас не победят»
Фермин высмеял отмену гола Ямаля «Сосьедаду», выложив кадр просмотра ВАР со смеющимися эмодзи. Хавбек «Барсы» написал: «Они нас не победят»

Фермин Лопес высмеял отмену гола Ламина Ямаля.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высмеял отмену гола Ламина Ямаля в матче против «Реал Сосьедад» в 20-м туре Ла Лиги (1:2). 

На 29-й минуте встречи бригада Хесуса Хиля Мансано отменила гол вингера каталонского клуба из-за офсайда. ВАР оставил это решение в силе. 

Фермин выложил в сторис инстаграма кадр, который показали в трансляции во время просмотра ВАР. Он сопроводил изображение несколькими смеющимися эмодзи. 

Хавбек также опубликовал в соцсети фотографию команды и написал: «Они нас не победят. Да здравствует «Барса» 💙❤».

Скриншот: инстаграм Фермина Лопеса

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
