Альваро Арбелоа: «Существуют кампании по ослаблению «Реала». Знаю, кто за ними стоит. Меня не провести»

Альваро Арбелоа: существуют кампании по ослаблению «Реала».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Монако» высказался о Флорентино Пересе и кампаниях против мадридского клуба.

После игры в Ла Лиге с «Леванте» (2:0) Арбелоа отреагировал на то, что болельщики «Реала» скандировали «Флорентино, уходи!». Также перед матчем появились баннеры с критикой Переса. Арбелоа заявил: «Этим занимаются те, кто не любит «Мадрид» .

– Вы опасаетесь, что некоторые представители общественности могут обидеться на ваши слова о Флорентино Пересе?

– Повторю то, что сказал на днях.

Как бывший тренер молодежной команды, как экс-игрок и особенно как главный тренер [основной команды] я испытываю огромное уважение к болельщикам и их праву выражать свое мнение так, как они считают нужным.

Освистывание ослабляет команду, ослабляет «Реал». Я знаю, что существуют кампании по ослаблению «Реала », и знаю, кто за ними стоит. Меня не провести, – сказал Альваро Арбелоа.