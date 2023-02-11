Помятый капитан и счастливый журналист. В 2001 году Хенесс пытался отправить кубок ЛЧ из аэропорта на базу «Баварии»

В 2001 году «Бавария» обыграла «Валенсию» в финале Лиги чемпионов.

Летом мюнхенцы должны были отправиться в тур по США. Когда команда уже готовилась к вылету, Ули Хенесс столкнулся с необычной проблемой, которая вылилась в забавнейшую историю. О ней в своей книге «Внутри «Баварии» рассказал Кристиан Фальк:

«Сразу после празднования победы в Лиге чемпионов у «Баварии» был запланирован тур по США. Капитан Штефан Эффенберг, который, очевидно, этой ночью отмечал со своими коллегами, появился в аэропорту с уже немного потрепанным трофеем главного клубного турнира Европы.

Во время регистрации на рейс Хенесс остановил капитана и сказал: «Штефан, мы не можем так просто взять эту штуку с собой в Штаты». Эффенберг, который и без тяжелого серебряного ушастика с трудом держался на ногах, не стал возражать и отдал трофей Ули. В 2001 году победитель оставлял себе оригинальный кубок на год, поэтому Хенесс боялся, что столь ценный трофей путешествие не переживет.

Но как отправить кубок на базу Рекордмайстера? Все сотрудники «Баварии» садились на самолет до Нью-Йорка, Хенессу было необходимо срочно что-то придумать. Решение пришло к менеджеру молниеносно. Хенесс схватил журналиста газеты Abendzeitung и спросил: «Вы летите с нами?» Репортер, немного растерявшись, сказал, что остается в Мюнхене. Тогда Хенесс сунул журналисту кубок и сказал: «Пожалуйста, отвезите его на Зебенерштрассе, спасибо». Репортер и ну думал отказываться!

Однако мужчина не поехал прямиком на базу «Баварии». Пользуясь случаем, он заехал в редакцию своего издания. И только когда все сотрудники газеты сделали фото с кубком, журналист доставил заветный трофей на Зебенерштрассе».

Удивительная история из прошлого. Сейчас такое даже вообразить сложно.

А как бы вы поступили на месте журналиста?