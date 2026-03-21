Алан Ширер: «Нынешнее судейство в Англии – худшее за долгое время и становится только хуже. Арбитры слишком полагаются на ВАР»

Алан Ширер: нынешнее судейство в Англии – худшее за долгое время.

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер недоволен нынешним уровнем судейства в английском футболе.

На 67-й минуте игры между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» при счете 1:0 в пользу «МЮ» вингер манкунианцев Амад Диалло вошел в штрафную, защитник Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего тот упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. «Вишни» сравняли счет в следующей атаке, а Трюффер отдал голевой пас. Матч завершился со счетом 2:2.

«Нынешнее судейство – худшее за долгое время и становится только хуже.

Они [судьи] слишком полагаются [на ВАР], и сейчас это влияет на уровень судейства, и выглядит это не очень хорошо», – сказал Ширер.

