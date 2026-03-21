  • Алан Ширер: «Нынешнее судейство в Англии – худшее за долгое время и становится только хуже. Арбитры слишком полагаются на ВАР»
Алан Ширер: «Нынешнее судейство в Англии – худшее за долгое время и становится только хуже. Арбитры слишком полагаются на ВАР»

Алан Ширер: нынешнее судейство в Англии – худшее за долгое время.

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер недоволен нынешним уровнем судейства в английском футболе. 

На 67-й минуте игры между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» при счете 1:0 в пользу «МЮ» вингер манкунианцев Амад Диалло вошел в штрафную, защитник Адриен Трюффер толкнул его руками, после чего тот упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. «Вишни» сравняли счет в следующей атаке, а Трюффер отдал голевой пас. Матч завершился со счетом 2:2. 

«Нынешнее судейство – худшее за долгое время и становится только хуже.

 Они [судьи] слишком полагаются [на ВАР], и сейчас это влияет на уровень судейства, и выглядит это не очень хорошо», – сказал Ширер. 

«МЮ» возмущен «очередной ошибкой ВАР» и обратится в PGMOL из-за неназначенного пенальти на Амаде в матче с «Борнмутом»

такое ощущение, что судьи всех чемпионатов поспорили чье судейство и ВАР самые донные
Ответ Santucco
Вот наши точно поборолись бы за победу в этой категории. Хотя, надо признать - достойных конкурентов хватает.
Ответ Santucco
По итогу места заняли думаю так:
1. АПЛ
2. РПЛ
3. Ла Лигу
4. Сериа А.
В Германии особа нету косяков (часто смотрю)
Францию особа не смотрю , а другие чемпы по фиг)))
Поменяй имя Ширер на любое непредвзятого эксперта по РПЛ ничего и добавлять не надо.
А значит, проблема с ВАР глобальна.
Использование ВАР несовершенно, и на данный момент делает футбол только хуже.
Ответ Tpy6kaMerlina
Проблема думается не с ВАР, с технологией все +- нормально, а вот с конкретными судьями там работающими, нет. Или судьей на поле. Вар с нескольких камер рассматривает момент, а потом говорит арбитру, было или нет. Вот тот, кто говорит и подзывает или не подзывает к монитору, видимо продажное ..йло, вот и всё. Позавчера ещё главный судья видел эпизод с фолом на Диало достаточно чётко... Обыкновенная предвзятость и всё.
А ВАР при этом делает всё, чтобы оправдать решение судьи в поле и не вмешиваться.
Что-то это мне напоминает...
Не только в Англии. Везде так. Ладно в Испании судьи всегда были странные, даже не поймешь кому подсуживают😃 но теперь везде так, ну кроме РПЛ, тут все ясно. Что ждать от английских судей, если у них лучшие, которые едут на все крупные турниры и работают в Лч, это Оливер «мусорный бак» и Тейлор «не вижу руку Кукурельи»
Так они настолько полагаются на ВАР, что не смотрят его, когда надо!
Так это глобально и во всем сейчас так. А скоро ИИ вообще людей тупорезами полнейшими сделает.
Что происходит с судейством при наличии ВАР мы все видим и хоть как-то реагируем. А почему мы никак не реагируем на более существенную угрозу в виде ИИ? - тысячи людей окажутся ни при делах и без средств к существованию... Не вписались в рынок?! - так нужно понимать, что рынок создают такие же люди...
Как понять полагаются на ВАР??? Как судили, так и судят.
Чтобы в том эпизоде не увидеть пенальти,надо быть слепым
